Brigáda v zahraničí vynese 1 000 eur měsíčně, míst je ale málo

Pomocní kuchaři, číšníci, animátoři v letoviscích, to jsou místa, na která v zahraničí nejčastěji nabírají brigádníky na období prázdnin. Výdělek se pohybuje od 500 do 1 000 eur měsíčně. Chcete-li léto strávit na brigádě v zahraničí, měli byste si ji sehnat co nejdříve.