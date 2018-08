Ulovte si brigádu právě teď. Výdělky jsou velmi dobré včetně bonusů

Druhá polovina srpna je čas, který nesnášejí zaměstnavatelé, ale milují brigádníci. Z pracovního trhu pomalu mizí studenti, kteří si jedou své vydělané peníze užít do zahraničí, či kantoři, kteří přes léto brigádničili. Léto a prázdninové služby však pokračují, a proto je každá volná ruka drahá.

„Nejsou lidi,“ říká lakonicky Romain A. Voronov z Agency InClean, která zprostředkovává úklid domácností, hlídání dětí i zvířat či péči o seniory. Konec prázdnin tak tradičně patří v brigádnických výplatách k těm nejlukrativnějším a obecně zvedá platový průměr za celé léto.

„Letní brigádníci si za hodinu práce mohou vydělat i 150 korun, a to stále není maximum, co mohou za odvedenou práci získat,“ říká Vít Krčmář, jednatel agentury Promoteri.eu, která se zaměřuje na promotéry a hostesky. A výše mzdy není vše, co majitelé výrobních či obchodních firem nabízejí. Pokud to alespoň trochu druh práce umožňuje, mohou si brigádníci volit počet hodin, jež odpracují, nebo počet i rozložení směn, ve kterých chtějí pracovat.

Vděční zaměstnavatelé jim navíc slibují příplatky prakticky za vše, na co si jen vzpomenou. Bonusy jsou za pravidelnou docházku, dochvilnost, dobře odvedenou práci či věrnost. „Mám raději jednorázové akce, kdy pořadatel brigádníky potřebuje teď hned. Kromě zajímavých peněz ještě často dostaneme občerstvení či oběd zdarma a slevu na výrobky. Navíc často platí hned po akci na ruku,“ říká hosteska Kateřina, která zákazníkům nejčastěji nabízí parfémy a kosmetiku. Za den ve voňavé prodejně si průměrně přijde na 1 200 korun.

Výplata každý večer

Až dva tisíce čistého na ruku hned po směně slibují v hotelu Leopold u Žďáru nad Sázavou kuchaři, který přijede o víkendech na výpomoc. Sto čtyřicet korun na hodinu a týdenní vyplácení zase dostanou pracanti v Praze-Čakovicích, kteří budou čistit bednění od malty a barev. „Máme hodně brigádníků, kteří preferují týdenní výplatu. Někdy to agentury řeší i zálohami, ale to nedoporučujeme, protože podle našich zkušeností se pak lidé o peníze dohadují, kdy a za co dostali zaplaceno,“ říká Petra Gregůrková, vedoucí pražské pobočky pracovní agentury Proplusco Group, která brigádu nabízí.

Výplata bezprostředně po práci je podle zaměstnavatelů momentálně největší benefit, o který brigádníci mají zájem. „Jak není výplata aspoň jednou za týden, zájem brigádníků okamžitě klesá,“ říká Voronov z úklidové agentury.

V Praze i dvojnásobná mzda

Stejným tempem jako roste mzda v regionech, stoupá i odměna brigádníků. Nejvyšší hodinovou mzdu je možné získat v Praze, kde je také nejvyšší průměrný plat. Dobře patrné je to v manuální práci, o kterou je v hlavním městě minimální zájem. „Menší zájem o manuální brigády je dán také tím, že firmy studentům ve stále větší míře umožňují placené stáže v jimi studovaném oboru. Motivace pro brigádu na dělnické pozici, je proto čím dál menší,“ komentuje Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Například fyzicky zdatný pracant si ve skladu náhradních dílů ve Strančicích u Prahy vydělá 135 až 155 korun za hodinu, k tomu dostane stravenky a na pracoviště jej z Prahy dopraví zdarma. Podobné je to i v průmyslových zónách v Brně, kde si brigádník ve dvousměnném provozu ve skladu vydělá až 160 korun za hodinu a k tomu dostane příspěvek na stravné. Naopak v Českých Budějovicích či Hradci Králové se podobně namáhavá brigáda cení na 110 až 120 korun za hodinu.

Stejně tak rozdělují finance mezi brigádníky v různých regionech i samotné firmy. Zatímco v Ostravě-Porubě expedují balíky za 95 korun za hodinu, v Brně člověk za tutéž práci v téže firmě dostane až 110 korun. Podobně platí brigádníkům také velké obchodní řetězce. „Kopírujeme průměrné mzdy v krajích, ve větším městě bychom za menší výplaty nikoho nesehnali,“ říká jeden z manažerů obchodního řetězce, který nechtěl zveřejnit jméno.

Pod stokorunu brigádníci nejdou už téměř nikde v Česku. „Ve všech oblastech došlo k meziročnímu růstu o více než 10 procent,“ říká Součková. Pokud je plat menší, často jej zaměstnavatelé dorovnávají příplatky nebo nabízejí bezplatně dopravu či jídlo. Na Ostravsku si podle agentury Grafton Recruitment brigádník běžně vydělá 80–120 korun, v Brně až 130, v Praze dosahují mzdy ke 150, na Zlínsku jsou do 110, na Liberecku do 120 a na Vysočině do 130 korun za hodinu. To jsou čísla z počátku léta. Podle personalistů však konec srpna a začátek září odměny za práci ještě zvednou.