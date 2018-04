Brigádu najdete i o prázdninách

Protože je však v letních měsících o příležitostnou práci extrémní zájem, brigádu podle svých představ najdou jen ti nejvytrvalejší. „Nabídka, která by u nás ležela za normálních okolností dva tři dny, je o prázdninách pryč třeba za hodinu,“ říká Jan Zábranský z pražské Agentury Student.

Většinu z nabídek, které jsou běžně k dispozici, tvoří manuální práce, doplňování zboží v hypermarketu či prodávání za pokladnou. O zajímavější brigádu pak studenti svádějí souboj.

„Nejvíce šancí je ve druhé polovině prázdnin, tedy v srpnu. Většina studentů si totiž chce vydělat během července a v srpnu pak odjet na dovolenou peníze utratit,“ vysvětluje Jan Zábranský.

Zajímavou práci získá nejspíše ten, kdo si nabídky brigád pravidelně hlídá. Jak na to?

Zaregistrujte se u agentury

Pracovní agenturu - třeba i několik - se vyplatí navštívit už na začátku prázdnin bez ohledu na to, kdy chcete začít pracovat. „Můžete se u nás buď jen zaregistrovat a následně si rezervovat nabídky, nebo hned při první návštěvě podepíšete smlouvu,“ říká Zdeněk Jarolímek z agentury Persea. Smlouva se neuzavírá na konkrétní práci a můžete ji pro různé brigády využívat až do konce kalendářního roku. Zájemci, kteří se u agentury pouze zaregistrují, pak smlouvu podepíší před nástupem na konkrétní brigádu, kterou si vyberou.

„Když jdete do agentury poprvé, potřebujete občanský průkaz a potvrzení o studiu. Čerstvým maturantům stačí ověřená kopie maturitního vysvědčení,“ přibližuje Jan Zábranský z Agentury Student. Nezapomeňte ani na kartičku zdravotní pojišťovny.

Sledujte aktuální nabídku

Nabídka se aktualizuje prakticky každou hodinu. Jednotlivé brigády najdete na vývěsce v prostorách agentury a zpravidla na jejích internetových stránkách. V momentě, kdy v nabídce uvidíte práci, která se vám zamlouvá, běžte si ji do agentury zamluvit. Některé agentury umožňují i telefonické rezervace. „Student se podívá na internet, najde si práci, která mu vyhovuje, hned nám zavolá a zamluví si ji třeba do druhého dne. Nechceme diskriminovat zájemce, kteří bydlí na druhém konci města - než by se k nám dostali, práci by jim někdo přebral,“ říká Zdeněk Jarolímek z agentury Persea. Upozorňuje však na to, že rezervace brigády je závazná. Kdo si nabídku zamluví a nepřijde, ztratí do budoucna možnost telefonické rezervace.

Vyzvedněte si pracovní výkaz

Pokud si vyberete konkrétní brigádu, musíte si před nástupem do práce vyzvednout v agentuře takzvaný pracovní výkaz. Dostanete ho hned při objednání brigády na místě, nebo si pro něj přijdete v domluvené lhůtě po telefonické rezervaci brigády. „V pracovním výkazu je název a adresa zaměstnavatele, u kterého budete při brigádě pracovat, je tam označeno, o jakou práci jde a v kterých hodinách ji budete odvádět,“ popisuje Jan Zábranský. Chybět by neměla ani hrubá mzda. Výkaz si pak vezměte s sebou na brigádu.

Po práci si nechte výkaz potvrdit

Na konci brigády vám dá zaměstnavatel na pracovní výkaz razítko. Potvrdí tak, že jste odvedli dohodnutou práci. S výkazem se pak vrátíte do agentury. Tam ho odevzdáte a dostanete za práci zaplaceno. „Výkaz byste měli přinést nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. To proto, že náklady za uplynulý měsíc se účtují do patnáctého,“ říká Jan Zábranský.

Peníze můžete dostat hned na ruku, pokud je chcete poslat na účet, obvykle si počkáte dva tři dny. O tom, kdy agentura peníze vyplácí, se informujte ještě před brigádou. V některých agenturách se rozlišují brigády, za které dostanete zaplaceno hned, a ty, u kterých si budete muset na výplatu třeba dva týdny počkat.

Nutno říci, že zmíněný postup, kdy lze brigádu sehnat v podstatě do druhého dne, se týká zejména větších měst, především Prahy a Brna. Že v jiných městech je situace podstatně horší, potvrzuje Kryštof Benca z agentury Index Nosluš ve více než padesátitisícových Karlových Varech: „Filmový festival přinesl nějaké příležitosti, třeba montování stánků, obecně je ale brigád málo. Většinou jde o práce v hypermarketu, které studenti ani moc nechtějí dělat.“ Výhodu mají studenti, kteří si v metropolích dovedou zajistit na část prázdnin ubytování.