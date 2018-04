Jděte na brigádu: Proč letní práce nastartujete vaši pracovní kariéru?

1. Získáte první zkušenosti s přijímacím řízením

Brigáda je první setkání s prací. Takže zřejmě poprvé budete muset odpovědět na inzerát, vypracovat životopis, případně sepsat motivační dopis. A pak se připravit na pohovor. A protože je brigáda práce jako každá jiná, hrubky v psaném projevu a nedbalý vzhled na osobní schůzce se neodpouští. Můžete si tak procvičit to, co budete po čase potřebovat při hledání práce na plný úvazek.

2. Uvědomíte si cenu peněz

Kam s výdělkem? Investujte Investorem se můžete stát i s pár stovkami.

“Byť se může zdát, že brigáda ve skladu, při prodeji zmrzliny nebo v callcentru nikam neposune, opak je pravdou,“ říká Lenka Černá, výkonná ředitelka inzertního webu a novin Annonce. Podle ní mladí brigádníci získají první pracovní návyky. Zjistí, že musí do práce chodit včas a navíc v „provozuschopném“ stavu, tedy rozhodně ne po nějakých divokých večerech.

„Poprvé si také uvědomí, jaká je skutečná hodnota peněz, které do té doby jen pasivně dostávali od svých rodičů a příbuzných. Starší a zkušenější brigádníci si také mohou vyzkoušet, jaké to je, když jsou za něco pracovně zodpovědní,“ podotýká Lenka Černá.

3. Získáte užitečné kontakty pro budoucnost

Pokud se při brigádě osvědčíte, šéf bude spokojen, určitě s vámi bude rád spolupracovat i v budoucnu. Třeba zase příští léto. Tím vám odpadne hledání nové brigády. Anebo budete mít větší štěstí a šéf z brigády vás po čase osloví a nabídne zaměstnanecké místo, které se právě uvolnilo.

4. Setkáte se s reálným životem

Strávit tři týdny v továrně nebo v obchodě a slyšet tam příběhy stálých zaměstnanců, kteří jsou třeba o generaci či dvě starší, je každopádně dobrou školou. Poznáte také sami sebe. Zjistíte, jak fungujete v pracovním kolektivu, zda se umíte prosadit v konkurenčním prostředí, zda jste spíše týmovými hráči, nebo sólisty a jestli vám vyhovuje práce v menší či větší skupině. Díky tomu pak budete sebevědomější a lépe vyberete budoucí stálou práci.

Kde teď najdete brigádu v supermarketech (pokladní, doplňování zboží)

ve skladech (skladový manipulant, picker, VZV) a logistických provozech

v e-shopech (příjem a výdej zboží)

v zemědělství, lesnictví, rybářství, v oblasti těžby, ve stavebnictví

jako obsluha pojízdných zařízení

ve stavebnictví

ve výrobě

jako personál na letní zahrádky a do bister Mzda: Manuální práce bez požadavku na odbornost či praxi jsou v Praze za 80 Kč/hod až 100 Kč/hod. Odbornější práce jsou za vyšší odměny.

„Personalisté brigádníky upřednostňují z více důvodů. Hlavně jde o získání pracovních návyků, orientaci a schopnost spolupráce v týmu s kolegy, nabytá praxe a zkušenosti a předpokládaná pracovitost či lepší pracovní výkon. Absolvent, který je praxí nepolíben, je pro personalisty krokem do neznáma, kdežto na absolventa s praxí si může vyžádat reference od jeho bývalých zaměstnavatelů a ověřit si pro něj důležité informace,“ říká René Kuchár, jednatel personální agentury Student.

Podle něj jsou brigády neprávem považovány za podřadné či méně důležité než práce na HPP. „Přitom je to práce jako každá jiná, která se řídí zákoníkem práce a uzavřeným pracovněprávním vztahem. Žádná práce, výpomoc či brigáda není podřadná či nedůležitá. Téměř denně se nám stává, že někteří brigádníci na sjednanou práci nenastoupí, byť mají uzavřenou smlouvu a podepsaný pokyn k nástupu do práce. Když je poté kontaktujeme s dotazem, proč nepřišli, argumentují „vždyť je to jenom brigáda“. S takovými spolupracovat nechceme,“ dodává René Kuchár.

5. Pracovní zkušenosti zadarmo? Proč ne

Z pohledu budování kariéry mohou být zajímavou alternativou pro mladé lidi neplacené stáže. Některým studentům se sice nelíbí právě proto, že jsou neplacené, ale zaměstnavateli dávají více prostoru vybrat si a následně si vychovat své budoucí zaměstnance. „Díky nulovému platu společnosti mohou například školit tři juniory naráz, kdežto s placenou stáží by si mohli dovolit pouze jedno takové místo,“ říká Lenka Černá z Annonce a dodává: “I když ve firmě nebudete pokračovat, nepřijdete zkrátka. Získáte totiž mnohem odbornější zkušenosti pro konkrétní obor, což se mladým lidem do životopisu vždy hodí.“