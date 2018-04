Brigády: kde se dá pořádně vydělat

Na chvíli zapomeňte na to, co jste se učili ve škole. Školní vědomosti vám při letní brigádě budou asi málo platné. Uplatníte spíš sílu, manuální zručnost a trpělivost. Prázdninová nabídka agentur, které zprostředkovávají brigády, je podobná jako po celý rok: převážně manuální práce, jako je výpomoc ve skladu, doplňování zboží, stěhování či úklid domácnosti – a za málo peněz.

Finanční ohodnocení se pohybuje nejčastěji od 50 do 60 korun na hodinu, záleží na lokalitě. O patro výš co do ocenění i potřebné kvalifikace je administrativní výpomoc, práce telefonních operátorů, recepčních či hostesek – hodinový výdělek dělá asi 50 až 70 korun.



Mzda kolem 80, 100 a více korun pak bývá výjimkou: objevuje se u odbornějších profesí, jako jsou asistenti do různých oddělení nebo lektoři cizích jazyků. Vyšší odměna však bývá podmíněna předchozími zkušenostmi v oboru. Na internetu se občas dají najít lukrativní brigády v podobě skupinového dotazování či testování produktů – pokud splníte určité požadavky, například věk, vzdělání, pohlaví, můžete si přijít na 150 až 300 korun za hodinu. Vysoký zisk zaručuje filmový komparz, vydělat si můžete od tisícikoruny za den, ve výjimečném případě třeba i pětinásobek, podobně jako při účinkování v televizních reklamách. Nutno však podotknout, že to jsou jen příležitosti pro nemnoho vyvolených.

Odměna v Praze a velkých městech je vyšší než v ostatních částech republiky. Pro srovnání: za administrativní práce můžete v hlavním městě dostat 70 korun na hodinu, v Plzni 50, ale například v Ostravě už jen 40 korun.

Do zahraničí už jen na vlastní pěst

K vyššímu výdělku vede cesta přes hranice. Hledat brigádu v cizině s pomocí specializovaných agentur už je pozdě. „V tuto chvíli jsou pracovní programy a au pair pobyty v zahraničí o prázdninách uzavřeny. Vyplatí se na ně myslet už počátkem roku,“ vysvětluje Jana Vetešníková ze Student Agency.



Zbývá možnost pro dobrodružnější povahy: pokusit se práci vyhledat přes internet nebo vyrazit naslepo. A počítat s riziky, že práce nemusí být k sehnání a téměř určitě si ji zájemce nebude moci vybírat. Na druhou stranu mzdy pro brigádníky jsou v zahraničí nesrovnatelně vyšší – například hodinová mzda za péči o seniory v Británii je 4,85 libry hrubého, tedy přes 200 korun.

Aby nebylo pozdě

Poptávka po studentech klesla

Kdy začít shánět brigádu v Česku? Nejlépe ještě teď v červnu. „Pokud student hledá práci na delší období, měl by začít s hledáním dříve a zaregistrovat se v co největším počtu agentur, aby zvýšil pravděpodobnost, že brigádu opravdu najde,“ radí Iva Jamborová z agentury Persea. „Studenti ale najdou brigádu i v průběhu prázdnin, zvláště pokud jsou ochotni vykonávat různé práce u různých firem, například tři dny doplňují zboží, dva dny zadávají data do počítače, den dotazují, pak třeba uklízejí,“ dodává. Její slova potvrzuje i Jana Vacovská z plzeňské agentury Index Plus: „Krátkodobější brigády půjdou sehnat během celých prázdnin, protože nabídky dostáváme z týdne na týden.“

Najít brigádu je letos těžší než loni. Může za to novela zákona o zaměstnanosti, která platí od října. Kromě snížené nabídky brigád totiž způsobila i pokles vyplácené mzdy. „Zásadní změnou je skutečnost, že agentury již nemohou se studenty uzavírat dohody o provedení práce. Z toho vyplývá, že jakákoliv brigáda prostřednictvím pracovní agentury podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 12,5 procenta,“ říká Iveta Jamborová. „Nabídka brigád bude rozhodně oproti té loňské podstatně omezená. Naši zákazníci totiž odmítají uhradit 35 procentní navýšení sazeb za naše služby, ke kterému nás donutil nový zákon o zaměstnanosti,“ doplňuje.

Víte, že studenti již nemohou uzavírat dohody o provedení práce? Myslíte si, že najít brigádu je letos těžší než loni? Těšíme se na vaše podnětné příspěvky, komentáře a postřehy k této problematice.