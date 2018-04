Brigády: kde se dá pořádně vydělat

Najít brigádu je letos těžší než loni

Pokud začnete hned, máte šanci sehnat prázdninovou práci na delší dobu. V létě však převládají v nabídce spíše dočasné pozice, tak na 2 či 3 dny. Jak si najít dobrou brigádu?

Prázdninová brigáda v zahraničí: už jen pro dobrodruhy

Jsou to vlastně samé výhody: jedete na dovolenou do zahraničí, vyděláte si tam peníze, poznáte místní kulturu a vypilujete jazyk. Kdo by takovou nabídku odmítl?



Pět rad, jak najít brigádu

Možná máte štěstí a ačkoliv jsou prázdniny za dveřmi, narazíte na nabídku práce, která vás zaujme. Je několik věcí, na které byste si měli dát pozor. Jak si „nenaběhnout“?

Kolik si studenti mohou vydělat za hodinu do 45 korun - balení kancelářských potřeb, výsadba sazenic, úklidové práce, manipulační práce do 50 korun - práce na pokladně, doplňování zboží, pomocné práce ve výrobně do 55 korun - průzkum trhu, dotazování, stěhování, práce v pekárně do 60 korun - práce hostesky, stavební práce, inventarizace, dotazování, číšník do 70 korun - obsluha stroje, administrativní práce, kompletace součástek do 80 korun - vykládka kamionu, vedení účetnictví, překlady, telefonní operátorka, řidič do 90 korun - asistent marketingového oddělení, realitní agent, hlídání dětí, lektor cizích jazyků 100 a více korun - komparz

Poznámka: orientační mzdy

Zdroj: personální agentury - internet