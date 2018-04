Brigády v cizině: až 70 tisíc

Jsou dnes studentské pracovní brigády v zahraničí kvůli silné koruně méně výhodné? Nikoliv - vydělané peníze sice po přepočtu na českou měnu budou nižší než loni, ale na druhou stranu se zase snížily ceny letenek i nákladů na ubytování a jídlo.

"Na letní zahraniční brigády studenti nejčastěji jezdí do Británie a do Irska. Tam v létě odjíždí více než polovina studentů z Česka,“ tvrdí Tomáš Kadlec, majitel agentury Práce v zahraničí, která zprostředkovává brigády v Anglii, Irsku, Španělsku, Německu, USA a Kanadě. Studenti mají stále lepší jazykové znalosti, více si vybírají, snaží se pracovat v oboru. Už není běžné, že by student lékařské fakulty byl ochoten umývat toalety, ale raději přijme místo sanitáře.

"Studenti mají nejraději sportovní akce. Chtějí sbírat míčky na tenisových turnajích nebo nosit hole na golfových hřištích,“ doplňuje Kadlec. Ale protože těchto brigád není a nikdy nebude dostatek, je zájem i o práci ve službách - na slušné peníze si přijdou číšníci, skladníci či řidiči. Sběrem ovoce si vyděláte maximálně 40 tisíc korun měsíčně, zatímco číšník dostane v průměru až 70 tisíc korun měsíčně.

Většina zprostředkovatelských agentur práce si bere za zprostředkování i několik tisíc korun. Ale například pracovní portál jobDNES.cz, který spolupracuje s organizací Eures, nabízí zahraniční pracovní místa i brigády po celé Evropě, a to zdarma. "V aktuální nabídce je kolem 1 000 pozic od zahraničních společností, které mají zájem zaměstnávat především pracovníky z Česka. Tyto pozice jsou denně aktualizované,“ říká Iva Melagová, projektová manažerka jobDNES.cz. "V průběhu následujících čtrnácti dnů budeme mít nejširší nabídku brigád v celém Česku, a to kolem tří tisíc,“ dodává.

Au-pair i na tři měsíce

I o prázdninách můžete najít brigády typu au-pair. Tříměsíční hlídání dětí nabízí třeba Pavel Kocanda z agentury British Contact Au Pair Agency. Na takovou brigádu jsou přijímané studentky i studenti, odjet můžete do Británie, Německa, Rakouska nebo i na Mallorku. Protože o tyto brigády je veliký zájem, umístění usnadní, když v dotazníku uvedete libovolné místo v zemi i druh pobytu.

A kolik si jako krátkodobé chůvy vyděláte? Tak například v Anglii můžete pracovat jako au-pair na "poloviční úvazek“ (říká se tomu demi-pair). Budete hlídat denně 3,5 hodiny dopoledne a dva až tři večery týdně, volno dostanete každé odpoledne, čtyři až pět večerů a dva celé dny. Plat pak činí 1 000 až 1 200 korun týdně. Jako au-pair na normální úvazek strávíte s dětmi denně 5 hodin dopoledne a 2-3 večery; volno dostanete každé odpoledne, tři až čtyři večery a dva celé dny, vyděláte si od 1 700 korun týdně.

Krátké brigády nemají smysl

Odjet na kratší, dvoutýdenní brigádu se kvůli vstupním nákladům příliš nevyplácí. Delší brigády - osm a více týdnů - jsou vhodnější pro vysokoškolské studenty, kteří zkoušky dokážou úspěšně složit v předtermínu. Ti na brigádách mohou strávit i 4 měsíce (od června do září), aniž by z přednášek cokoliv zameškali. Takové dlouhodobější brigády nabízí například server Student Agency, kde si zájemci mohou vybrat z mnoha zemí a řady zaměstnání.

Jedním z programů, v jehož rámci můžete brigádně pobývat například v USA, je Work and Travel. Jde o kulturně výměnný program pro studenty VŠ a VOŠ (od 18 do 30 let), kteří mohou vycestovat kamkoliv do USA a legálně tam pracovat po dobu až čtyř měsíců. Dalších 30 dnů mohou v zemi zůstat a cestovat. Nejčastější práce jsou v zábavních centrech, restauracích, hotelech, obchodech nebo národních parcích, ale také na Havaji či Aljašce. Za brigádnickou práci dostanete v USA průměrně 100 až 150 korun za hodinu.

Agentura vám zajistí letenku za studentskou cenu (zaplatit si ji musí každý účastník sám), dále doporučí ubytování. Někteří zaměstnavatelé svým brigádníkům ubytování zajišťují sami. Jinak si bydlení můžete najít na vlastní pěst na internetu.

Dbejte na bezpečnost

Nejbezpečněji si krátkodobé práce zajistíte přes zprostředkovatelskou agenturu, která za vás zařídí téměř vše - kromě vlastní práce vyhledá levnější letenku a zajistí i cestovní zdravotní pojištění.

Dobré je také doporučení člověka, který má s konkrétním zaměstnavatelem třeba zkušenosti z loňska, ale tady je třeba počítat s určitou mírou rizika podobně jako u jednotlivých nabídek na internetu a vůbec u hledání brigády na vlastní pěst. To lze doporučit jen zkušeným hledačům a těm, kteří už mají zkušenosti z předchozích brigád v zahraničí.

Je zde několik věcí, na které by si studenti při výběru zahraniční brigády přes agentury měli dávat pozor. "Rozhodně nedoporučuji odpovídat na inzeráty typu: Jsem Josef Novák a žiju v Anglii. Zprostředkuji ti práci za 1 000 liber. Až sem dorazíš, zavolej mi na mobil,“ radí Tomáš Kadlec. Podle něho je třeba ověřit, zda je zprostředkovatelská agentura řádně registrovaná v obchodním rejstříku nebo živnostenském registru. Dále by měla mít vlastní provozovnu, kde se student může kdykoliv zastavit a přečíst si podmínky. Měli by také mít vlastní internetové stránky a e-mailovou schránku, která není na freewebu (například na seznam.cz).

Velkou výhodou je, má-li agentura své pobočky i v zahraničí, kam se klient může kdykoliv obrátit i v českém jazyce. Poslední důležitou položkou je písemná smlouva s klientem, která je zveřejněna předem, než ji student podepíše.