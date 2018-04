Brilianty slibují stabilní investici

Možná jste si všimli, že se v nedávné době cílem mnoha zahraničních investorů staly takové komodity, jako je zlato, stříbro či platina. To mělo své opodstatnění. Snažili se najít alternativní investici, na kterou by kurzové změny či problémy na kapitálových trzích neměly vliv. Ale čemu má věřit drobný investor teď? Vždyť i zmíněné tři komodity, které se ještě v nedávné době zdály být tak stabilní, zažily v průběhu června několikaprocentní propad.

Ihned na začátku je třeba si říci, že investovat do komodit, o kterých jsme se zmínili, nemá smysl, pokud vás zajímá krátkodobý horizont. Diamanty nebo třeba zlato jsou určeny pro dlouhodobou investici s časovým horizontem 5 a více let. A Hledáte informace o komoditách? Naleznete je v TÉTO SEKCI. pro koho konkrétně? Takovýto druh investice je ideální pro ty investory, kteří se obávají změn úrokových sazeb, kurzových změn, inflace nebo například pádu některé z bank, která spravuje jeho finance.

Pojďme se teď věnovat právě broušeným diamantům. Proč právě jim? Protože, jak se můžete přesvědčit v následující tabulce, brilianty představují jednak velice stabilní a současně dostupnou investici.

Komodita Cena za troyskou unci (u briliantu za 1 karát) v březnu 1996 (v USD) Cena za troyskou unci (u briliantu za 1 karát) 2.7.2002 (v USD) Změna hodnoty Briliant 6 400 8 100 26,56% Zlato 396,25 314,45 -20,64% Stříbro 5,53 4,87 -11,93% Platina 410,99 530,00 28,96% Palladium 138,04 319,00 131,09%

Zdroj: Kitco, DTC

Dostupnost diamantů představuje možnost jejich získání od několika českých společností, které se touto komoditou zabývají, a to i za dosti nízké ceny. Investiční diamant totiž můžete koupit již za 30 000 korun. Dobré je ale zvážit, zda se takto levný diamant vůbec vyplatí. Jde totiž o to, že ceny menších kamenů jsou příliš stabilní, jinak řečeno, nečeká je takový nárůst ceny. Malých, běžných kamenů, o hmotnosti menší než 0,5 karátu, jsou stále plné brusírny. Naproti tomu zásoby 0,5 – 1 karátových kamenů s vysokou čistotou a barvou ve světě významně ubývají. Proto je také očekáván jejich značný cenový nárůst. Jen během roku 2002 by jejich cena měla podle znalců stoupnout o 5%. Kolik stojí takovéto kameny? Cena 1 karátových kamenů se pohybuje přibližně od 200 000 korun. Přitom s velikostí a kvalitou kamenu pochopitelně také rapidně roste jeho cena.

Ptáte se, kde je možné nakoupit investiční brilianty? Například zde: Diamond Trade Center nebo přes stránku INVESTOR

Ale vraťme se teď k samotnému pojmu “investiční diamant“, o kterém již padla zmínka. Pokud se rozhodnete, že své finance vložíte do diamantů, je důležité, abyste zvolili právě tzv. investiční diamant. Ten totiž musí mít mezinárodní certifikát, který obsahuje popis kamenu. Charakterizuje jeho čistotu, kvalitu brusu, hmotnost a barvu. V případě investičního diamantu máte jednak absolutní jistotu o jeho kvalitě a jednak jeho likvidita je mnohem vyšší. Doklad, který vám ke kamenu vyplní například klenotník, nemá žádnou investiční hodnotu. Diamant se navíc prodává v zatavené fólii s přibalenou zmenšeninou certifikátu, takže jej není možné použít například ke vsazení do šperku.

Nevíte, kam bezpečně uložit své cennosti? Třeba vám pomůže článek o bezpečnostních schránkách. Pokud byste chtěli získat posudek o briliantu, který již vlastníte, nepomůže vám k tomu ani posudek soudního znalce. Skutečně fundovaný a uznatelný posudek získáte pouze z gemologické laboratoře, který vám jsou schopny zajistit i obchodní centra, zabývající se obchodem s diamanty.

Ani tato investice však není úplně bez chybičky. Nadšení ze skvělé investice vám totiž mohou zkalit poplatky za zprostředkování na diamantových burzách, které se pohybují v průměru okolo 4% z ceny diamantu. To znamená, že už jen z tohoto důvodu není nákup diamantu pro krátkodobý horizont výhodný.

Pokud tedy chcete část svého majetku poslat na cestu bezpečného zhodnocení, stačí jen kontaktovat některou z firem, která se obchodem s diamanty zabývá a nakoupit takový kámen, který bude odpovídat vašim představám a dispozicím. Pak už zbývá jen zařídit si bezpečnostní schránku v některé z tuzemských bank a pár let počkat na jeho zhodnocení.