Britské banky: náš sen?

Ať už chcete ve Velké Británii studovat, nebo pracovat, budete jistě potřebovat založit běžný účet u některé z místních bank. Dostávat peníze, ať už stipendium nebo plat, “hotově”, je zde prakticky nemožné a mezinárodní převody jsou zpoplatněny nemalou částkou. Takže je vhodné mít založen běžný účet již ve chvíli, kdy očekáváte první příjem.

Pokud účet v Británii založený nemáte, dostanete své peníze pravděpodobně ve formě šeku, což ovšem prodlouží manipulační dobu, než se k nim prakticky dostanete. Jak tedy účet založit? Ačkoliv se naše země stala členem EU, nic to nemění na vašem statutu “cizince”. Internetový formulář, nabízený pro založení účtu většinou bank, se tedy převážně nedá použít a pobočku vybrané banky je nutno navštívit osobně.

Pro založení účtu jsou pak nezbytné některé doklady, jejichž předložení může být pro “začátečníka” úskalím. Které konkrétní doklady to jsou a jsou-li, či nejsou, v průběhu vedení vašeho účtu znovu kontrolovány, závisí na každém konkrétním bankovním ústavu. Většina bank však na dodržení svých pravidel striktně trvá.

Obecně se dá říci, že je ověřena vaše totožnost, bydliště, zaměstnání, pravidelný příjem a finanční poměry, respektive plnění vašich závazků. Někdy jsou požadovány také doporučující dopisy od několika osob vám blízkých, ať už v pracovním, či osobním kontaktu. Co budete tedy konkrétně potřebovat: průkaz totožnosti (v našem případě cestovní pas); je-li požadován druhý průkaz, stačí např. řidičský. Problém může představovat druhý krok – udání bydliště. Pokud jste právě přijeli, nemáte obvykle nájemní smlouvu na byt či kolej a v žádném případě tedy účty zahrnutelné pod nám známý pojem sdružené inkaso za poslední tři měsíce. Tuto skutečnost se vám buď podaří vstřícnému úředníkovi vysvětlit, v opačném případě musíte zkusit štěstí jinde.

Pokud jste byli úspěšní, vystavujete se však stejně riziku, neboť jste nesplnili jasně daná pravidla a tato výjimka může být v budoucnu zdrojem komplikací, vrcholících například při průběžné kontrole účtu jeho zablokováním. Získání nájemní smlouvy tedy, zdá se, vše řeší. To však nemusí být vždy pravda. Můžete se totiž dostat do začarovaného kruhu, neboť právě velice častým požadavkem při uzavírání nájemní smlouvy je totiž předložení výpisu z vašeho účtu, který však nemáte (z důvodu, který jsme si vysvětlili).

Tyto drobné nesrovnalosti nejsou bohužel v Británii nijak ošetřeny a neexistuje na ně standardní postup. Řešení zmíněných situací bohužel závisí na vstřícnosti všech zúčastněných stran. Potvrzení od zaměstnavatele o výši vašeho pravidelného příjmu včetně předložení pracovní smlouvy či smlouvy o studiu je pak víceméně formalitou, která nečiní problémy. Stejně tak snadné je získat výpis z vámi naposledy používaného účtu (pokud jste již nějakým v Británii disponovali) včetně vyúčtování splátek vámi využitého úvěru či hypotéky.

Proč čeští klienti nejčastěji mění banku? Čtěte ZDE .

Na základě těchto dokladů a po vyplnění dotazníku je následně posouzena vaše bonita, přidělen typ účtu (*) a nastaveno denní maximum pro vaše transakce. Tento limit je bohužel opět ovlivněn vaším statutem “cizince”, takže vaše manipulační možnosti s penězi na účtu mohou být omezeny (limit pro výběr z bankomatu činí často kolem 200 £), s čímž je v budoucnu třeba počítat. To vám však již nijak nebrání se upřímně radovat. Právě jste totiž otevřeli dveře do svého vlastního finančního světa. Co je třeba dodat, ve Velké Británii je běžné, že: vedení účtu je bezplatné, stejně tak jako další standardní služby (pravidelné zasílání výpisů, výběry z bankomatu apod.). Zpoplatněny jsou teprve nadstandardní úkony, které se běžně v rámci daného typu účtu neposkytují. Jednání personálu bývá profesionální, vstřícné a korektní.

Služba/Banka HSBC Lloyds TSB* Barclays Cash Basic Vedení běžného účtu v librách zdarma zdarma zdarma zdarma Výpis z účtu zdarma zdarma zdarma zdarma Debetní elektronická karta zdarma zdarma, pouze k výběru zdarma, pouze k výběru zdarma Výběr z bankomatu zdarma zdarma, jen z ATM banky zdarma, jen z ATM banky zdarma Nastavení a vedení trvalého platebního příkazu zdarma - zdarma zdarma Přímé bankovnictví tel., internet tel., internet (omezený) tel., internet (omezený) tel., internet Šeková knížka a platby šekem zdarma - - zdarma Potvrzenka z bankomatu a minivýpisy zdarma zdarma zdarma zdarma Další služby bezplatný převod na spořící účet, první dva měsíce kontokorent bez úroku Přijetí šeku - zdarma Výběr na poště zdarma bezplatný převod na spořící účet, příchozí platba zdarma Nadstandardní – zpoplatněné služby Blokace šeku 7.50 £ 10.00 £ 10.00 £ 10.00 £ Zvláštní vystavení šeku 12.00 £ 10.00 £ 10.00 £ 15.00 £ Kopie výpisu 1.00 £ 5.00 £ 5.00 £ 5.00 £ Převod (el.) – v rámci banky, mimo banku 17.50/20.00 £ - - do jiné banky v UK týž den – 20.00 £ Povolené přečerpání (kontokorent) lze nelze nelze lze

Pozn.: *) tato banka nabízí i další typy účtů, pro ty již ale musí klient prokazovat příjem - více než 500 £ za měsíc



Češi: se stavem bankovnictví nejsme spokojeni! Více ZDE .

Tabulka znázorňuje množství poskytovaných služeb a poplatky u tří vybraných britských bank. Dané účty jsou základní verzí běžného účtu, možné je ale za jistých podmínek získat i účet zlatý apod. Služby se dělí na standardní a doplňkové - placené. Standardní služby bývají na rozdíl od ČR zdarma, vysoké jsou ovšem různé sankční poplatky (např. za nepovolený debet 20 liber denně, pokud překročíte o více než 10 liber; maximálně pak 80 £ za měsíc). Povolené přečerpání účtu (kontokorent)je nyní například u Barclays úročeno 15,6% p.a.

Zdroj: ceníky bank

Být občanem členského státu EU přináší jistě výhody, ne však pravděpodobně do té míry, jak někteří mohli očekávat. Přístup některé z britských bank vás může zaskočit. Přesto však získané výhody obyčejně stojí za to a nezbývá, než daná pravidla respektovat a mít občas při kontaktu s místními finančními institucemi pevné nervy.

Máte zkušenosti s některou anglickou, nebo jinou zahraniční bankou? Čeká podle vás našince v zahraniční bance příjemné překvapení, nebo spíše zklamání? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

reklama