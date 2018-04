Člověk na pozici brokera tráví hodně času mimo kancelář, v terénu, kde vytváří a upevňuje kontakty a uzavírá nové obchody. Broker se snaží motivovat sám sebe i ostatní k vyšším výkonům. Je zodpovědný za rozvoj stávajících klientů, za analýzu a uspokojování potřeb aktuálních i potencionálních klientů.

Musí však také sledovat konkurenci v oblasti, v níž firma podniká ­ případně se podle toho zachovat ­ poskytovat slevy či jiné výhody oproti konkurenčním společnostem. Broker má na starosti také rozvoj jednotlivých produktů firmy a spolupracuje s ostatními členy týmu na vývoji a zlepšování produktů firmy tak, aby přesně odpovídaly potřebám klientů. Zájemce o pozici brokera by měl mít vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomiky a financí, nebo alespoň mnoho let praxe. Měl by to být člověk orientovaný a nadaný pro obchod, kterého hlavně zajímají výsledky, s vynikajícími prezentačními a komunikačními schopnostmi.



