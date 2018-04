Broker za vás zisky nedaní!

Obchoduje-li obchodník s cennými papíry vlastním jménem na Váš účet, tj. při správě aktiv klienta, neměli byste zapomenout na své daňové povinnosti. Modelovým příkladem je právě produkt SÚSA od KTP Quantum.

Odpovědnost klienta

Správa aktiv spočívá v tom, že obchodník s cennými papíry (komisionář) obchoduje vlastním jménem na účet komitenta (klienta), který nese všechny zisky a ztráty (po odečtení patřičných poplatků). Dosahuje-li klient díky obchodní aktivitě obchodníka s cennými papíry zisků, musí tyto zisky náležitě zdanit v případě, že k realizaci zisku dojde za období kratší než 6 měsíců (tj. období mezi nákupem a prodejem cenných papírů, které zajistily klientovi zisk). O zdanění se tedy vůbec nestará obchodník a plnou odpovědnost za ně nese klient, jehož peníze obchodník zhodnocuje.

Podat daňové přiznání

Zisky z cenných papírů dosažené za období kratší 6-ti měsíců, snížené o poplatky za obchodování či správu majetku, se přičítají ke mzdovému základu v rámci daňového přiznání. Daňové přiznání je nutné podat vždy do 31.3. následujícího roku, pokud nevyužíváte služeb daňového poradce (pak je lhůta delší). Jedinou výjimkou jsou dividendy, které se zdaňují zvláštní sazbou přímo u zdroje (tj. daň zaplatí podnik vyplácející dividendu a vy již obdržíte čistý příjem, který se již nemusí danit). Více informací o daních z cenných papírů najdete zde a zde.

Vysoké penále

Nepodáte-li daňové přiznání, vystavujete se nebezpečí vysokého penále, které Vám při zjištění dlužné daně finanční úřad vyměří. Napravíte-li svou případnou chybu sami a podáte dodatečné daňové přiznání, vyměří vám finanční úřad penále ve výši 0,05% z dlužné daně za každý den prodlení, a to po dobu maximálně 500 dnů. Přijde-li na nedoplatek sám finanční úřad, bude penále čtyřnásobné, tj. 0,2% z dlužné daně za den prodlení.

Obzvláště nepříjemný je fakt, že nepřiznanou daň ze zisků z minulých let a odpovídající penále budete muset zpětně zaplatit i v případě, že by se vaše investice ocitly ve výrazné ztrátě nebo váš obchodník s cennými papíry dokonce zkrachoval. Budete-li i přes tuto hrozbu riskovat a daňové přiznání nepodáte, může vám to beztrestně projít za 4 roky, což je promlčecí lhůta pro daňové nedoplatky.

Jak je na tom obchodník

Pomineme-li ostatní příjmy (např. zisky z obchodování na vlastní účet), zdaňuje obchodník pouze poplatky, které jste mu za správu svého majetku či zprostředkování obchodů zaplatili, samozřejmě po odečtení všech relevantních nákladů (např. mzdy obchodníkům). Čistý zisk pak zdaňuje standardní sazbou daně z příjmů právnických osob, která v současnosti činí 31%.

Daníte poctivě své kapitálové zisky? Nebo patříte k lidem zastávajícím názor, že státu platí až když opravdu musí? Jaké jsou Vaše zkušenosti s prací Finančních úřadů?