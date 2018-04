Brokerjet: co slibuje investice na dálku

Brokerjet České spořitelny je jedním z poskytovatelů služby zvané online brokerage - tedy zprostředkování obchodů s investičními instrumenty prostřednictvím internetu. K této činnosti získal povolení od Komise pro cenné papíry v roce 2003. Co konkrétně najdeme v jeho nabídce?

Obchodovat je možné na 20 světových burzách – na německých a amerických trzích - Xetra ve Frankfurtu a ve Vídni, NASDAQ, NYSE, AMEX v USA, a dále s akciemi na Burze cenných papírů Praha. Klient také může uzavírat obchody s několika významnými světovými bankami a emitenty jako např. s Deutsche Bank, Goldman Sachs nebo Marrill Lynch. K obchodování jsou také nabízeny Warranty a certifikáty s pákovým efektem.

Prvním krokem k obchodování pomocí aplikace brokerjetu je registrace a otevření vlastního účtu, a to buď uzavřením smlouvy na pobočce České spořitelny, nebo vyplněním formuláře Komisionářské smlouvy s následným ověřením totožnosti u notáře. Poté vám bude otevřen účet, který si na internetu sami aktivujete a můžete začít s obchodováním. Při otevírání účtu si můžete zvolit, v jakých měnách chce mít svůj tzv. Vyrovnávací účet, přičemž spodní ani horní hranice vkladu na účet není omezena.

Bojí se české společnosti burzy? Proč nechtějí vstupovat na kapitálový trh?

Více ZDE.

Společnost brokerjet také nabízí možnost čerpání úvěru na obchodování s. Obchodování s finanční pákou je velmi lákavé, avšak také zrádné. V případě, že klient nemá dostatek finančních prostředků a má zájem investici realizovat, může využit tzv. pákový efekt, kterým znásobí výnosnost svých vlastních prostředků. Tento typ operace je však velice riskantní a může znamenat i velmi vysoké ztráty. Riziko spočívá v tom, že se kurz cenných papírů v portfoliu nemusí vyvíjet pozitivně. Pokud pak tržní hodnota cenných papíru, které slouží jako zajištění úvěru, nepokryje čerpání úvěru, klient musí dodat další peněžní prostředky, či cenné papíry, aby bylo obnoveno dostatečné zajištění úvěru

On-line broker nabízí vedení účtu cenných papírů i vypořádacích účtů zdarma. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů např. při objemu obchodu do 50 tisíc je zpoplatněno částkou 480 Kč. Za nákup či prodej akcií nejlikvidnějších titulů na pražské burze ve SPAD je inkasována částka 1 500 Kč za lot. Na SPADu se obchoduje v lotech, přičemž za jeden lot zaplatíte částku přibližně od 1,5 mil. Kč do 3,5 mil. Kč, čímž se investování stává nedostupným pro většinu drobných investorů. Za obchodování s akciemi a Exchange trading Funds v USA při objemu obchodu do 5 tisíc dolarů zaplatí klient poplatek 11,95 dolarů. Domácí i zahraniční platební příkazy jsou od poplatku osvobozeny, poplatek se však účtuje třetím stranám.

Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha Realizace pokynu Typ Objem obchodu v Kč Poplatky Nákup/prodej

akcií ve SPAD

1 500 Kč/lot 0 – 50 000 Kč 480 Kč 50 000 Kč – 100 000 Kč 720 Kč 100 000 Kč – 200 000 Kč 1 285 Kč 200 000 Kč – 300 000 Kč 1 980 Kč 300 000 Kč – 400 000 Kč 2 390 Kč 400 000 Kč – 500 000 Kč 2 880 Kč více než 500 000 Kč 3 290 Kč plus 0,35 % z částky přesahující 500 000 Kč Nákup/prodej akcií ve SPAD 1 500 Kč/lot Dodatečné poplatky za podání pokynu telefonem 150 Kč Částečná realizace pokynu Žádné dodatečné poplatky Externí poplatky Žádné

Zdroj: brokerjet

Výhodou brokerjetu je šíře trhů, které dokáže klientům nabídnout. Při investováni do nabízených cenných papírů by investor měl mít na paměti, že tyto transakce sice patří mezi velice ziskové, avšak také mezi nejvíce rizikové. Vysoká volatilita a držení cenných papírů po krátkou dobu mohou investorovi způsobit vysoké ztráty.

Pro drobné investory je určen tzv. Investiční plán. Společnost tak reaguje na zvětšující se poptávku po konzervativních investicích. Měsíčně je možné ukládat nejméně 1500 Kč (50 EUR), přičemž příkazy se zadávají on-line, není nutné navštěvovat pobočky. V nabídce jsou ovšem jen zahraniční fondy ERSTE Sparinvest, domácí fondy zatím chybí.

Oslovila vás nabídka brokerjetu, nebo si myslíte, že tato forma obchodování je jen pro bohaté? Těšíme se na vaše názory.

reklama

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.