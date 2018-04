Brzký nákup dolarů na dovolenou se může letos vyplatit, s eurem není třeba pospíchat

Kdo se chystá na letní dovolenou, určitě podrobně sleduje kurzy zahraničních měn. Přestože čím dál více turistů v cizině využívá platebních karet, kde se částky strhávají podle aktuálního kurzu, vždy je dobré mít alespoň část peněz v hotovosti. Její případná ztráta nenechá jejího držitele v cizině bez peněz, nemluvě o místech, kde se stále platebními kartami platit nedá.

Eura či dolary v hotovosti však mají i další výhody. Předně se dá načasovat jejich nákup a ušetřit tím nemalé peníze.

Jak se měny obchodují

Kurz české koruny je ke všem ostatním hlavním světovým měnám pohyblivý, mění se doslova každou minutu. Obchody probíhají na mezinárodních měnových trzích na základě nabídky a poptávky obchodníků. Ti se snaží vydělávat na pohybech jednotlivých měn proti sobě.

Obchodníci, ať už to jsou malí spekulanti či velké finanční korporace, rozhodují, zda bude kurz české koruny k ostatním měnám lepší či horší. Rozhodují se na základě různých podnětů, ovšem jednu z nejdůležitějších rolí hraje vývoj ekonomiky.

Co ovlivňuje českou korunu



V případě české koruny však není situace tak jednoduchá, protože její kurz se tvoří převážně na základě událostí ve světě a až poté je ovlivněn domácími zprávami.

Koruna se navíc stále řadí mezi rizikovější měny, které obvykle na události reagují vyššími pohyby než zavedená platidla západních zemí. Většinou je tak koruna ve vleku zahraničních zpráv bez šance českých událostí významně její kurz ovlivnit.

Současná situace

Počáteční měsíce roku 2010 naznačily trend posilování amerického dolaru k většině ostatních obchodovaných měn včetně české koruny i eura.

Hlavním důvodem posilování americké měny jsou možná překvapivě problémy Řecka s dluhovým financováním svého sociálního státu. Potenciální krach člena eurozóny sráží důvěru obchodníků.

Svoji důležitou roli hraje také lepší stav americké ekonomiky ve srovnání s evropskou, což aktuálně dokazují finanční výsledky amerických firem. V důsledku by situace mohla vyústit v dřívější zvyšování úrokových sazeb v USA než v eurozóně, a to by znamenalo další posilování dolaru.

Předpověď

Zatím nic nenasvědčuje změně současného trendu. S ohledem na vývoj od začátku roku se dá předpokládat, že spekulace na brzké zvyšování úrokových sazeb v USA budou pokračovat. Na datech z ekonomiky i z firemní sféry je vidět, že USA se daří a minimálně v letošním roce má lepší vyhlídky než evropská ekonomika.

Americký dolar by tak měl nadále sílit jak k euru, tak i k české koruně. Poslední zprávy z Řecka o aktivaci finanční pomoci mohou euro k americkému dolaru na pár týdnů posílit, ovšem dlouhodobě evropská ekonomika zaostává a v současnosti tak chybí na trzích impulsy k posilování eura.

Česká koruna zůstane i nadále hlavně ve víru zahraničních událostí. Ani volby do Poslanecké sněmovny by v případě brzkého sestavení vlády neměly s českou měnou zahýbat.

Chybí ale také důvody k prudkému posilování. Naopak z posledních vyjádření centrálních bankéřů vyplývá, že při silném posílení koruny pod 25 korun za euro by přišlo na řadu další snižování úrokových sazeb.

To by českou měnu opět oslabilo. Proto se v následujících měsících silnější měny spíše nedočkáme. Zatímco k euru by tak měla česká měna spíše stagnovat, americký dolar má k domácí měně našlápnuto k dalším růstům a s jeho nákupem není třeba otálet.