Brzy budeme platit hodinkami. Bezkontaktní platby dobývají Česko

Bezkontaktní platby jsou velmi jednoduché. Stačí přiložit platební kartu k terminálu a máte zaplaceno. Do 500 korun budou transakce bez autorizace PINem.

Pro bezkontaktní platby se vžil termín PayPass. To je však projekt, který zaštiťuje společnost MasterCard. Konkurenční VISA takové platby nazývá PayWave.

Technologie umožňují zaplatit za zboží během pěti sekund. "Držitel karty vybavené bezkontaktním řešením PayPass jednoduše přiblíží kartu ke čtečce, která je schopna si data bezpečně přečíst," upřesňuje Milan Laitl ze společnosti MasterCard.

Aby bylo možné kartu akceptovat, musíte ji přiložit velmi blízko k terminálu. Nemůže se tedy stát, že byste prošli kolem snímače a nechtěně provedli transakci.

Bezkontaktní platby se často využívají například při placení v trafikách, v městské hromadné dopravě, rychlých občerstveních a za parkování. V cizině existují i automaty na jídlo, kde můžete zaplatit pomocí bezkontaktní platby.

Na Slovensku mají platby bez zadání PINu úspěch. Kromě Bratislavské karty je od ledna na Slovensku novinkou předplacená nálepka s technologií PayPass (více o Bratislavské kartě čtěte ZDE). Nálepku pořídíte za 25 nebo 50 eur a můžete s ní platit až do vyčerpání kreditu. Vydavatelem je Volksbank, která také vyrábí hodinky s bezkontaktní technologií.

V hodinkách je v podstatě debetní karta, která umožňuje bezkontaktní platbu. Pomocí hodinek však nemůžete zaplatit víc než 20 eur. Je to tedy spíš módní záležitost, než pomocník na běžné placení.

Jak je to s bezpečností? 1. Kartu MasterCard PayPass nemusíte vůbec dávat z ruky a můžete tak po celý čas transakce dohlížet na její průběh. 2. Aby bylo možné kartu PayPass akceptovat, je třeba ji přiložit velmi blízko ke snímači. Obvykle do vzdálenosti dvou až pěti centimetrů, což úplně vyloučí možnost načtení informací jiným zařízením. Během transakce si předají karta a terminál zašifrované bezpečnostní údaje. Tím je zajištěno, že karta nemůže být zneužita použitím neautorizovaného terminálu nebo jiným čtecím zařízením. 3. Karta PayPass je dále opatřená bezpečnostním čipem a zabudovanou rádiovou anténou, takže zákazníkům poskytuje výhody vyspělé technologie porovnatelné s technologií běžných čipových karet (Chip-and-PIN). Zdroj: Milan Laitl, MasterCard



S Českou spořitelnou už na podzim

Spolupráci se společností VISA ohlásila Česká spořitelna. Během podzimu bude probíhat pilotní program a v listopadu už budou moci klienti České spořitelny využívat bezkontaktní technologie. Bezkontaktní technologie Visa umožňuje placení uskutečnit během méně než jedné vteřiny.

"Tyto platby zajistí uživatelům vyšší komfort při placení drobných nákupů do hodnoty 500 korun, aniž by museli při platbě kartou zadávat PIN. Platební karty VISA České spořitelny budou duální, to znamená, že umožní klientům oba způsoby placení. Jak kontaktní, tak i bezkontaktní," vysvětluje Kristýna Havligerová, tisková mluvčí České spořitelny.

Klienti by tedy měli jednu kartu, která by umožňovala jak běžné placení, tak i bezkontaktní platby. Zákazník si tedy bude moci vybrat, zda platbu provede s autorizací PINem, či bez autorizace.

Reklamace plateb bude podle Milana Laitla probíhat stejně jako u kterékoli jiné platební transakce provedené kartou.

Banka odcizené peníze z karty zaplatí

Miloslav Křečan z České spořitelny říká, že v případě odcizení karty banka případnou ztrátu sama uhradí. Hned ale dodává, že platit bez zadání PINu nepůjde do nekonečna. Například pátá platba proběhne online a klient bude muset zadat PIN. Jak přesně to bude probíhat, banka upřesní až později.

Do bezkontaktních plateb se plánují zapojit i ostatní velké české banky. Svou účast na projektu potvrdila například ČSOB a Komerční banka.

"Bezkontaktní platby máme v plánu podpořit. Pro obchodníky připravujeme nabídku bezkontaktních terminálů, které budou v budoucnu schopny provádět mobilní platby. Před samotným spuštěním služby proběhne pilot, do kterého zapojíme úzký okruh držitelů karet a vybraných obchodních míst," vysvětluje Pavla Hávová z ČSOB.

Pro Raiffeisenbank je spíše priorita platby pomocí mobilního telefonu (více o platbách mobilem čtěte ZDE).

"Spolu s několika mobilními operátory pracujeme na tom, aby se platby přes mobilní telefon více rozšířili. V průběhu letošního roku by tak naši klienti měli mít možnost platit mobilním telefonem za zboží a služby, hradit složenky a faktury, posílat si mezi sebou peníze nebo třeba zaplatit mobilem nákup na internetu," hovoří o plánech Raiffeisenbank tiskový mluvčí Tomáš Kofroň.