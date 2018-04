Brzy budeme platit jen mobilem

Platby přes mobilní telefon nejsou ani na našem trhu žádnou novinkou. Zatímco Eurotel umožňuje svým klientům zaplatit v kině mobilem za vstupenky, klienti společnosti Radiomobil zase mohou tímto způsobem zaplatit například za umytí auta v myčce na benzinové pumpě. Ale to jsou jen první vlaštovky, kterými se pokusili zmínění operátoři zvýhodnit své klienty.

Nová Asociace pro mobilní platby hodlá zajistit, aby bylo možné provádět platby přes mobilní telefon v daleko širším měřítku. Spotřebitel by tedy v budoucnu měl mít možnost platit touto cestou za širokou škálu zboží či služeb a to nejen na území České republiky, ale také za hranicemi naší země. Platby by měly být pro klienty zajímavé tím, že budou především jednoduché a bezpečné. Otázkou je, zda bude příznivá i cena.

Členy asociace je dosud osm titánů z mobilního a bankovního sektoru. Z mobilních operátorů tedy Eurotel Praha, Český Mobil a Radiomobil, z bankovních institucí pak HVB Bank, GE Capital Bank, Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB. Asociace se ovšem netváří jako nějaká uzavřená skupina. Naopak, nabízí spolupráci i ostatním finančním institucím. Někteří další se již na vstup do této nové skupiny připravují.

Zajímá vás, zda se ještě vyplatí embosovaná karta? Čtěte ZDE. Článek, který se věnuje pojištění platební karty proti zneužití, naleznete PRÁVĚ ZDE. Jak se na možný vstup do asociace tváří ostatní potenciální kandidáti? Absorbuje Asociace pro mobilní platby všechny velké tuzemské banky? Živnostenská banka, Raiffeisenbank a Citibank jsou zatím ve stádiu, kdy zjišťují

informace o činnosti asociace a poté se teprve hodlají rozhodnout, zda se stanou členy. Union banka je na tom podobně jako zmínění konkurenti, avšak v současné době již s asociací jedná. Oproti tomu eBanka je podle slov její tiskové mluvčí

asociaci plně otevřena a v současné době s ní již jedná o vstupu s tím, že už je prý jen otázkou času, kdy k němu dojde.

Podle asociace není dosud jasné, zda bude pro platby mobilem vyvinut úplně nový produkt nebo jestli se jen u nás implementuje model, který již úspěšně funguje v zahraničí. Vzorem mohou být pro asociaci modely dva. Prvním je španělská mobilní peněženka Mobipay a nebo produkt, který vzešel z kooperace operátorů Vodafone a T-Mobile. Právě tyto dva produkty totiž umožňují klientům jednoduché a pohodlné platby za běžné zboží (spotřební zboží, taxi, cestovní kanceláře, platby po internetu apod.) prostřednictvím mobilních telefonů.

Jak celý proces funguje? Zákazník si vybere zboží, a poté se identifikuje prodavači svým kódem mobilní peněženky. Prodavač zadá tento kód do platebního terminálu a zákazník pak obdrží na mobilní telefon dotaz na potvrzení platby. Poté co platbu potvrdí zadáním autentizačního hesla, platba proběhne. Pak už jen zákazník i prodavač obdrží zprávu o úspěšném uskutečnění platební transakce. Jak je vidět, mobilní telefon v tomto případě tedy úplně nahrazuje platební kartu a stává se tak novým platebním prostředkem pro každodenní použití.

Hledáte informace o platebních kartách? Naleznete je spolu s články, které se věnují tomuto tématu, ZDE.

Co přinese budoucnost? Povezeme se po některém z již existujících zahraničních modelů nebo budeme využívat produkt vyvinutý v tuzemsku? Není třeba se díky spolupráci bank bát plošných úprav cen jejich poplatků, nejen za mobilní platby, ale za služby vůbec?

Bohužel komunikace s Asociací pro mobilní platby je dosud velice obtížná a bližší informace od jejích vedoucích osob není možné zjistit. Snad proto, že funkce v asociaci zastávají představitelé různých finančních společností a jak se říká levá ruka neví co dělá pravá, nebo možná proto, že se představitelé obávají reagovat na zásadní dotazy, protože je projekt teprve na začátku. Doufejme jen, že současný přístup asociace není předzvěstí špatné budoucnosti celého projektu, který se zatím zdá být tak zajímavý.

Jaký je váš postoj k platbám pomocí mobilního telefonu, uvítáte takový způsob plateb? Myslíte si, že spojení bank ovlivní plošně ceny za platební operace? Těšíme se na vaše názory.

Komerční prezentace: