Bublina velkých výnosů splaskla: co teď?

Začátek roku až do poloviny března znamenal pro trhy rozvíjejících se zemí (emerging markets) doslova boom, doprovázený stále větším množstvím kapitálu investovaným do těchto trhů. Nezůstalo jen u akcií, oblibě investorů se těšily i dluhopisové trhy a také měny těchto zemí zaznamenávaly rekordní hodnoty vůči dlouhodobě klesajícímu dolaru.

Lámání rekordů ale nemohlo trvat do nekonečna a korekce byla více méně na spadnutí. Počátkem března už vývoj na trzích silně připomínal spekulativní bublinu, která musí každou chvíli splasknout, a to se nakonec také stalo. Přibližně v polovině měsíce se vývoj obrátil opačným směrem, a ke slovu se dostaly očekávané výprodeje a velký přesun kapitálu do bezpečnějších teritorií.

Tato situace souvisela především s růstem úrokových sazeb a výnosů dlouhodobých dluhopisů v Americe a společně s rostoucí averzí k rizikovějším aktivům vedla světové investory k přehodnocení optimistického náhledu na rozvíjející se trhy (to se také týkalo i dluhopisů a měn). Většina akciových trhů rozvíjejících se zemí včetně střední a východní Evropy tak končila měsíc březen v červených číslech.

Největší nárůsty předcházely největším propadům

Nejvíce se propady projevily na trzích, které od počátku roku dosahovaly nejvyšších zhodnocení, jako jsou Maďarsko, Česká republika, nebo Rusko. Naopak např. Polsko sice od začátku roku nedosahovalo takových výrazných vzestupů, ale také jeho ztráty byly znatelně nižší.

Ani vyspělým akciovým trhům se v březnu nedařilo, a po relativně dobrém úvodu nakonec také končily měsíc v červených číslech. Americké akcie negativně ovlivňovala zejména ropa, která se opět hlásí ke slovu a její stoupající cena hrozí rekordními hodnotami. Dalšími negativními zprávami pro akciové trhy byl špatný výsledek obchodní bilance a ani zvyšování základní úrokové míry nevneslo mezi obchodníky optimismus. Na rozdíl od akcií v USA se ty evropské ke konci měsíce zmohly na mírný vzestup a jejich měsíční ztráty tak byly ve srovnání s americkými poloviční.

ZAHRANIČNÍ AKCIOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc T KOREA BX ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 8,04 n/a T EASTERN EUROPE I ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 5,66 n/a T EASTERN EUROPE BX ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 5,45 38,41 Nejhorší výkonnost za měsíc EMIF TURKEY EMI USD -18,42 25,56 EMIF MEXICO EMI USD -17,27 14,88 EMIF BRAZIL EMI USD -14,43 8,60 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok ESPA STOCK VIENNA - PLNĚ REINV. ERSTE-SPARINVEST EUR -2,34 47,11 AAF-BIOTECH FUND ABN AMRO IF EUR -0,78 -21,32 Průměrná výkonnost zahraničních akciových fondů -1,83 7,13

Zdroj: AKAT

V čele měsíčních výkonností se oproti minulému měsíci mnoho nezměnilo, i když výnosy se v porovnání s minulým měsícem hodně snížily. Hodně zajímavé je ale dno tabulky. Zde se nám ocitly fondy, které ještě před časem okupovaly pření místa, zářným příkladem je fond EMIF Turkey. Celkově je ale na výkonnosti fondů patrný propad fondů orientujících se na zmiňované rozvíjející se trhy.

Ani dluhopisy nezářily

Dluhopisový trh, podobně jako ten akciový prožil špatné období. Všechno souvisí s růstem výnosů amerických dluhopisů (ceny klesají), což má vliv i na ostatní trhy ve světě. Jedním z hlavních důvodů tohoto vývoje byly obavy ze snižující se poptávky asijských centrálních bank po amerických dluhopisech.

ZAHRANIČNÍ DLUHOPISOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc U.S. DOLLAR SHORT TERM PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. EUR 1,98 -4,85 BOND EURO-RENT V KC ERSTE-SPARINVEST CZK 1,14 -5,04 PORTFOLIO BOND V KC ERSTE-SPARINVEST CZK 1,13 -6,57 Nejhorší výkonnost za měsíc KBC BONDS CENTRAL EUROPE KBC BONDS CONSEIL EUR -9,18 20,05 KBC BONDS EMERGING MARKETS KBC BONDS CONSEIL USD -8,45 8,13 KBC BONDS EURO CANDIDATES KBC BONDS CONSEIL EUR -6,67 10,61 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC BONDS CENTRAL EUROPE KBC BONDS CONSEIL EUR -9,18 20,05 BOND DOLLAR A ERSTE-SPARINVEST EUR 0,54 -11,71 Průměrná výkonnost zahraničních dluhopisových fondů -1,41 3,16

Zdroj: AKAT

Negativně působily i zprávy o inflačních rizicích, nebo výsledky z trhu práce. O vlivu této situace na rozvíjející se trhy jsme psali na začátku článku. Podobný vývoj zaznamenaly také západoevropské dluhopisy, podporovány kromě růstu výnosů v USA také nebezpečím zvyšování úrokových sazeb v eurozóně.

Špatný měsíc „emerging markets“ a zejména středoevropského regionu se projevil také na výkonnosti dluhopisových fondů, kde poslední tři příčky s přehledem obsadily fondy zaměřené na tyto trhy, což jen podtrhuje zkázu krátkodobého výpadku v polovině března.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc CASH DOLLAR T EUR ERSTE-SPARINVEST EUR 1,72 -6,15 ESPA CASH EURO-PLUS - REINV. ERSTE-SPARINVEST CZK 1,09 -6,74 JB £ STERLING CASH JULIUS BAER MULTICASH GBP 0,37 3,95 Nejhorší výkonnost za měsíc UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (USD) UNIGESTION USD -0,28 -1,07 RAIFFEISEN DOLAROVÝ RAIFFEISEN KAG USD -0,11 -0,22 KBC MULTI CASH CAD MEDIUM KBC AM CAD -0,03 2,21 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok JB £ STERLING CASH JULIUS BAER MULTICASH GBP 0,37 3,95 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (USD) UNIGESTION USD -0,28 -1,07 Průměrná výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,18 0,87

Zdroj: AKAT

Myslíte si, že krize trhů rozvíjejících se zemí se může opakovat častěji, nebo je to jenom ojedinělý jev? Napište nám vaše názory.