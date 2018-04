Bude letos český kapitálový trh opět úspěšný?

V našem článku, uveřejněném minulý týden, jsme se kromě zhodnocení úspěšného uplynulého roku a také zmínky o zavádění některých novinek pokusili poukázat také na některé slabiny (nebo spíše problémy), se kterými se náš domácí organizovaný trh s cennými papíry potýká.

V dnešním článku se pokusíme navázat na zmiňovaný článek, a proto jsme dali prostor také odborníkům, konkrétně představitelům organizací, které se přímo, nebo zprostředkovaně zabývají děním na našem kapitálovém trhu. Jelikož na hodnocení plánovaných novinek na trhu je ještě brzy, požádali jsme je o stručné odpovědi na otázky ohledně očekávání příštího vývoje na naší domácí burze, zájmu investorů apod. Nevynechali jsme také tolik zmiňované téma primárních emisí na BCPP.

Na naše otázky odpověděli: Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a předseda burzovní komory, Pavel Hollman, předseda Komise pro cenné papíry (a bývalý generální tajemník BCPP), a Martin Hanzlík, generální ředitel Asociace fondů a asset managementu České republiky.

Budou rekordní roky pokračovat?

Jak již bylo řečeno, BCPP má za sebou výjimečný rekordní rok. A právě naše první otázka se týkala šancí naší burzy zopakovat, nebo překonat tento výsledek i letos.

„Pokud hovoříme o objemech obchodů, pak byl loňský rok bezesporu výjimečný. Náš obchodní systém bez problémů tento "nápor" ustál a prokázal své kvality“, míní pan Koblic. Šanci burzy v budoucnu vidí především v novinkách: „Z pohledu pražské burzy toho tak již není příliš mnoho, co bychom pro posílení zájmu investorů mohli udělat. Chceme se proto především zaměřit na doplnění našeho produktového portfolia. V průběhu tohoto roku chystáme spuštění obchodů s vybranými typy derivátů. "Na spadnutí" je rovněž uvedení investičních certifikátů na pražskou burzu.“

Pan Hollman vidí budoucí úspěch zejména v pokračujícím růstu a dobrých výsledcích

společností: „Mimo jiné výsledky české ekonomiky, její postavení a postavení českého trhu () přitahovaly a budou nadále přitahovat zájem investorů včetně zahraničních. To bude spolurozhodovat i o výkonu pražské burzy.“

Podobný názor sdílí také pan Hanzlík: „Zájem investorů o akcie i o fondy investující do akcií v loňském roce stoupal a to i díky velmi dobrým výsledkům akciových trhů několik let za sebou. Pokud nedojde k zásadní změně, dá se předpokládat, že zájem investorů bude trvat i nadále a naopak další úspěšné emise akcií mohou zájem investorů jen podpořit.“

Nehrozí českým akciím ztráta zájmu?

Oba pánové tím v podstatě nepřímo odpověděli také na druhou otázku, jestli souhlasí s tvrzením, že české akcie jsou již drahé a ztrácejí u zahraničních investorů na přitažlivosti. K tomu pan Koblic poznamenal, že: „Ze své pozice nemohu komentovat míru atraktivity cenných papírů, které jsou na BCPP obchodované“ a pokračoval: „O "přitažlivosti" té které emise rozhoduje především emitent sám a je jen na něm, zda se mu podaří investory přesvědčit či nikoliv.“, čímž se zároveň dotkl i třetí otázky.

V ní jsme chtěli vědět, jestli se dá očekávat, že v letošním roce se konečně splní očekávání v oblasti příchodu nových emisí na trh přes BCPP. Pan Koblic míní: „Mnohokrát jsem zmiňoval, že bych byl zklamán, kdyby si manažeři podniků, pro které je tato alternativa financování rozvoje vhodná, nechali tuto příležitost utéct. Pevně věřím, že alespoň část z rozjednaných kontraktů dopadne pozitivně a letošní rok bude pro pražskou burzu ve znamení IPO´s.“

Dočkáme se letos nových IPO?

Také pan Holman si myslí, že tento rok by to už mohlo vyjít: „Myslím, že jsou předpoklady pro IPO na českém trhu a doufám, že se nové IPO na BCPP v tomto roce objeví.“ Pan Hanzlík pak doplňuje: „Burza cenný papírů Praha je v současné době dle mého názoru dobře stabilizovaná a počet aktivně obchodovaných emisí, které pro Burzu znamenají hlavní zdroj příjmů, by se v letošním roce neměl měnit." I podle něj se však „dá předpokládat, že dlouhodobá snaha společností, které se zabývají uváděním akcií na veřejné trhy a stejně tak i velmi pozitivní příklady uvedení akcií na trh (Orco, Zentiva, Erste) mohou v letošním roce na Pražskou burzu přilákat další tituly.“

Jelikož se v poslední době hodně mluví o několika společnostech, které prý seriozně uvažují o primární emisi akcií a vstupu na burzu (jako příklad mohou sloužit Home Credit, nebo OKD), zeptali jsme se, která ze společností má podle odborníků nejblíže k tomu, aby IPO skutečně zrealizovala.

Podle pana Hanzlíka je to otázkou mnoha faktorů. „O tom, která společnost má k uvedení blíže je jen obtížné spekulovat a uvedení akcií může být ovlivněno mnoha faktory, které se jen těžko předvídají.“ Pan Koblic zase vidí řešení v samotných firmách: „Management těchto firem jistě pečlivě zvažuje všechny alternativy financování a zvolí tu, která bude v daném čase pro společnost nejvhodnější. Musíme si uvědomit, že prohlášení o tom, že se společnost chystá vstoupit na burzu, je plně v kompetenci managementu takové společnosti a já, i kdybych sebevíc chtěl, nemohu takovou informaci poskytnout dříve, než si přeje sám kandidát. Mohu jen říci, že obě zmíněné firmy jsou dostatečně velké a stabilní a působí na trhu dost dlouho na to, aby jejich vstup na trh byl úspěšný.“

Pražská burza má budoucnost

Naše poslední, trochu záludná otázka, se týkala možných obav z toho, že pražská burza již trochu propásla šanci, když byl zájem investorů o domácí akcie největší. Dotazovaní prakticky shodně odpověděli záporně s tím, že tento problém není jenom problém samotné burzy. Pan Koblic odpověděl: „BCPP určitě žádnou příležitost nepropásla. Burza je od emise Zentivy technicky i legislativně připravena na vstup nových emisí. Jak jsem zmínil výše, toto strategické rozhodnutí je věcí řídících složek firem, proto by tato otázka měla být směřována spíše tímto směrem.“

Podobný názor má také pan Hanzlík: „Určitě se nedá hovořit o tom, že Burza by mohla něco propást. Rozhodnutí o uvedení akcií na trh totiž činí majitelé společnosti ve spolupráci s externími poradci a Burza má kromě obecné osvěty pouze malou možnost do tohoto procesu vstupovat. Úkolem Burzy je především vytvářet takové podmínky proto, aby byl lokální trh pro nové emise atraktivní, a to jak z hlediska poplatků tak i z hlediska zájmu investorů. Dle mého názoru dnes Burza tyto předpoklady splňuje.“

Také pan Holman vidí pražskou burzu jako standardní a perspektivní trh s cennými papíry: „Nová IPO nejsou jen otázkou burzy. Dokonce si myslím, že burza, poté co její pravidla a podmínky dosáhnou požadované úrovně, má jen minoritní vliv na to, aby se právě na jejím trhu nové emitované akcie objevily. Myslím, že podmínky BCPP, v tomto ohledu, jsou zcela standardní.“

