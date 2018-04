Bude mít Garanční fond na výplaty klientů PI?

Ihned poté, co Fond v dubnu obdržel 5 milionů korun jako povinné příspěvky od obchodníků s cennými papíry, najal několik zaměstnanců a pověřil externí firmu zpracováním došlých přihlášek. V současnosti jsou přihlášky roztříděny na formálně správné a chybné, přičemž u těch chybných budou klienti dále požádáni o doplnění této přihlášky. Klíčovou otázkou však samozřejmě zůstává výplata klientů. Ze zákona o cenných papírech (§81d, odst. 4) vyplývá, že „v případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, poskytne 50 % potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci a v rozsahu 50 % potřebných peněžních prostředků přijme Fond úvěr od banky“.

Stát tak bude muset nejpozději do 4. srpna poskytnout polovinu z pohledávané částky. Podle posledních zpráv z Fondu je celková suma uplatněných pohledávek rovna částce mezi 350-400 mil. Kč, což je v souladu s původními odhady. I přesto, že stát nedává prozatím navenek žádné signály ohledně poskytnutí zmiňovaných 50 procent, není, podle představitelů Fondu, žádný důvod tyto peníze neočekávat.

To ovšem nelze říci o druhé polovině prostředků. Do této chvíle se nenašla jediná banka, která by chtěla Fond úvěrovat. Není se co divit, neboť za tento úvěr stát neručí a banky si dokáží velmi snadno spočítat, že při současných příjmech Garančního fondu by bylo z jejich strany naivní věřit v řádné splácení půjčky.

Co to tedy všechno znamená pro klienty PI? S vysokou pravděpodobností lze očekávat, že stát dostojí svému závazku, a že Fond začne s výplatou klientů skutečně v řádném termínu. Z logiky věci vyplývá i to, že přednost dostanou řádně vyplněné pohledávky, a proto by mělo být v zájmu klientů, aby v co nejkratší době doplnili (na základě vyrozumění od Fondu) své přihlášky tak, aby splňovaly všechna kritéria potřebná pro zahájení výplaty. Do konce roku by tak mohla většina klientů dostat polovinu z pohledávané částky (ta má horní limit ve výši 90% zákaznického majetku, maximálně však 400 tisíc Kč). Na zbylé prostředky však klienti budou čekat nejspíše po několik dalších let, a to až do té doby, dokud Fond tyto peníze nesežene. O tom, že by snad stát poskytl další příspěvek nebo se sám zaručil za přijaté bankovní úvěry, však nemůže být v této chvíli zatím ani řeči.