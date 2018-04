Bude nemocenskou vyplácet zaměstnavatel?

Ministerstvo chce změnit dosavadní praxi, kdy neschopenku může vystavit prakticky každý lékař. Takové oprávnění by měl mít napříště již jen okruh lékařů. Prezident České lékařské komory David Rath sice dříve takovou myšlenku odmítl, avšak také on připouští, že počet vypisovaných neschopenek je vysoký. K jeho snížení by podle něj mohl přispět bonus, který by lékařům za méně neschopenek dávaly zdravotní pojišťovny.

Nemocenské dávky by v budoucnu mohl v prvních dvou až třech týdnech zdravotní neschopnosti vyplácet zaměstnavatel. Stát by mu zvýšené náklady kompenzoval snížením daní. Dávky při kratší nemoci budou nižší a naopak proti dosavadní úpravě zřejmě vzroste nemocenská dlouhodobě nemocných lidí.

Zvýhodněni by měli být lidé s vyššími příjmy. Návrh zákona počítá také se snížením náhrady za první tři dny nemoci. Ve vybraných podnicích tvůrci návrhu ještě ověří, jaké dopady na hospodaření by mělo vyplácení nemocenské zaměstnavatelem. Podle výsledků šetření by pak mohly být navrženy finanční úlevy pro zaměstnavatele. Zákon chce změnit i ustanovení o době, po kterou jsou nemocenské dávky poskytovány. Dosud je nemocenská vyplácena jeden rok. Tuto dobu lze prodloužit na základě rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Prodlužování po prvním roce bude mít již přísnější podmínky.

Srovnání změn v nemocenské



1993 23,2 dne

2001 28,6 dne

Délka jedné pracovní neschopnosti



1993 14,1 mld.

2001 29,3 mld.

Zisk státu na nemocenském pojištění



1993 9,6 mld.

2001 25,5 mld.

Vydání státu na nemocenské dávky



1993 55 % mzdy

2001 48 % mzdy

Výše nemocenské dávky