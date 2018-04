Bude povinné ručení dražší, či levnější?

Co se mění v povinném ručení pro příští rok? U některých pojišťoven ceny. Přibylo ústavů, které dělí klienty už nejen podle obsahu auta, s nímž jezdí, ale i podle dalších kritérií. O to víc je vhodné jejich nabídky porovnávat.



Chcete se orientovat v nabídce povinného ručení? Tak to abyste si vzali pomalu dovolenou. Boj přitvrdil, některé pojišťovny zvyšují sazby, další mění či přidávají kritéria pro určování sazeb pojistného. Věk řidiče, místo, kde žijete, stáří auta – to všechno může kromě obsahu motoru a schopnosti jezdit bez nehod rozhodovat o tom, kolik zaplatíte za povinné ručení v příštím roce.

R izikoví řidiči si připlatí

Statistiky říkají, že ve velkých městech je riziko nehod větší. Na to reaguje opětovně Allianz a ČSOB pojišťovna, k nimž se letos přidává i UNIQA. Třeba u Allianz si řidiči z Prahy připlatí 10 procent navíc oproti těm, kteří jezdí ve městech do 90 000 obyvatel, s příplatkem 25 procent musí počítat i řidiči do 21 let.

Bydlíte v malém městě či na venkově? Pak zvažte, zda nepřejít k jiné pojišťovně, která to ocení, tedy ČSOB, UNIQA nebo Allianz. Například ČSOB pojišťovna rozvrstvila republiku do více oblastí a těch, kde je pojistné nejnižší (90 % základní sazby), je místo dosavadních 14 pro příští rok 35. Zvýhodňuje i řidiče starších vozů slevou 20 procent, levnější povinné ručení jim počítá i UNIQA. Ostatní pojišťovny měří všem stejně, ať jsou z malé vísky nebo velkoměsta.

C eny jdou nahoru i dolů

Podstatné zdražení povinného ručení pro příští rok pojišťovny nenachystaly. Generali a Triglav základní sazby pro příští rok vůbec nemění. Méně zaplatí v některých případech klienti ČSOB, základní sazby zvedly Allianz, Kooperativa a ve většině případů i Česká pojišťovna.

Konečná částka záleží stejně nejvíce na tom, jaký je kdo řidič. U všech pojišťoven bez rozdílu si polepší motoristé, kteří jezdí bez nehod. Ti mohou počítat obvykle až se slevou 25 procent, takzvaným bonusem. V případě malusů čili přirážek za způsobené škody se může navýšení vyšplhat až na 170 procent základní sazby. Nově je v povinném ručení zavedeno jednorázové odškodnění pozůstalých.

Přehled nabídky povinného ručení u pojišťoven

Kolik korun stojí povinné ručení:

Automobil s obsahem do 1350 ccm pojišťovna limity krytí škod * základní sazba 2005 sazba s nejvyšším bonusem 2004 sazba s nejvyšším bonusem 2005 Allianz ** 35/18 3 979 Kč 3 183 Kč 2 984 Kč Česká pojišťovna 35/18 3 656 Kč 2 954 Kč 2 742 Kč Česká podnikatelská pojišťovna 45/30 3 528 Kč 2 998 Kč 2 999 Kč ČSOB Pojišťovna *** 44/24 3 806 Kč 3 240 Kč 2 855 Kč Generali 35/18 3 644 Kč 2 915 Kč 2 733 Kč Kooperatina 54/24 3 596 Kč 2 769 Kč 2 696 Kč Triglav 50/50 3 408 Kč 2 726 Kč 2 215 Kč UNIQA pojišťovna **** 35/18 3 437 Kč 2 889 Kč 2 578 Kč

Poznámka: * limity pro škody na zdraví/ na majetku v milionech korun, ** sazby pro velká města nad 90 tisíc obyvatel, ne pro Prahu a pro auto mladší 10 let, *** sazby mimo Prahu a vybrané levné regiony, **** sazby mimo Prahu pro auto mladší 10 let

Zdroj: pojišťovny

B udete měnit? Tak rychle!

Pokud se rozhodnete pojišťovnu vyměnit, je nejvyšší čas. Obvyklá výpovědní lhůta je šest týdnů. Posledním dnem pro její podání, tak abyste k Novému roku mohli pojišťovnu změnit, je tedy 19. listopad. Výpověď musí být písemná, do sedmi dnů od jejího skončení je třeba uzavřít novou smlouvu. Bonusy získané u konkurence vám nově vybraný ústav započítá, musíte je však doložit potvrzením předchozí pojišťovny. A jak je to s malusy? Kateřina Hamerská z ČSOB pojišťovny říká: „U malusů jsme do jisté míry závislí na pravdomluvnosti řidiče, protože ještě nemáme k dispozici registr řidičů, abychom si to, zda způsobil škodu a zaslouží si malus, mohli sami zjistit.“

