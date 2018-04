Budeme mít více: snižují se daně

Snížení daní ze zisků fondů, o které se investiční společnosti snaží již několik let, se nyní velmi snadno podařilo prosadit v parlamentu, ze 173 přítomných poslanců bylo pro nížení sazby z 15 na 5 procent 169 poslanců (paradoxní je i to, že návrh na snížení daně je součástí novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Pro to, aby od nového roku platily fondy nižší daň stačí již jen schválení v senátu a podpis prezidenta. Od roku 2006 se poté počítá s nulovým daňovým zatížením fondů, čímž by se mělo úplně odstranit znevýhodnění domácích fondů oproti fondům zahraničních správců, a ovšem také umožnit dosažení stejného výnosu při individuálním investování a investování prostřednictvím subjektů kolektivního investování.

Přestože stát by měl v příštím roce přijít v důsledku snížení daně o 165 mil. Kč, dlouhodobě by mělo být „zrovnoprávnění“ domácích a zahraničních fondů výhodné nejen pro podílníky, ale i pro stát. Jednak v České republice zůstanou společnosti, které uvažovaly, že se kvůli nižším daním přesunou do zahraničí, jednak dojde k dalšímu rozvoji kolektivního investování v ČR. Stát totiž více než na dani z fondů vydělává na dani, kterou do státního rozpočtu odvádějí subjekty poskytující fondům různé navazující služby (depozitáři, obchodníci s cennými papíry,…). Fondy zaplatí

Daší zprávy, komentáře a žebříčky ze světa fondů naleznete v naší specializované sekci ZDE

dalším společnostem za navazující služby přibližně 1,5 mld. Kč, z čehož však tyto společnosti platí již 31% daň, tedy asi 500 mil. Kč.

Pokud vezmeme v úvahu, že do fondů by mělo během pěti let přibýt k dnešním 110 miliardám korun dalších 350 mil. Kč, jedná se již o významnou položku.

Jak uvádí Petr Zapletal, předseda Unie investičních společností, dojde počínaje rokem 2004 ke zvýšení výnosů fondů o 10 procent, neboť peníze na daň, které dříve skončily ve státní pokladně, teď skončí rovnou v „kapse“ podílníků.

Výsledky fondů nejsou nijak přesvědčivé

V uplynulém týdnu se podílovým fondům příliš nedařilo. Nejlepší týden měly akciové fondy, které těžily z růstu akciových trhů především v USA a Evropě. Výnos mírně převyšující 3 % u nejúspěšnějších fondů, IKS Světových indexů (+3,37 %) a ISČS Eurotrend (+3,14 %) odpovídá růstu světových akciových indexů (Eurostoxx50 +3,58 %, DJIA +2,13 %, Nasdaq +3,60 %). Růst byl tažen především očekáváním ohledně růstu americké ekonomiky, posléze ještě překonaným skutečnou hodnotou: mezikvartální nárůst HDP totiž činí 7,2 % anualizovaně. Oproti České republice, kde vzrostl HDP o 7 % jen díky nové metodice výpočtu v SCP (více v článku Statistici zvedli výši HDP), jde v USA o skutečný růst odvozený především od růstu spotřebitelské poptávky.

Na posilování akcií však doplatily dluhopisy, které opět poslaly dluhopisové fondy do červených čísel. Nejhůře skončil IKS Dluhopisový (-0,8 %), jen o trochu lépe ISČS Trendbond (-0,75 %) a ISČS Sporobond (-0,51 %). Jediný v kladném teritoriu zůstal ČPI korporátních dluhopisů s 0,09 %. Říjen byl pro dluhopisové fondy opravdu pohromou. Všechny skončily s poklesem, nevíce dva fondy, u kterých jako jediných byla naděje na zachování sedmi osmiprocentního ročního růstu. Jenže ISČS Trendbond a IKS Plus bondový doplatily na rozpočtové a další politické nesnáze v Polsku a Maďarsku a za říjen ztratil ISČS Trendbond –2,98 % a IKS Plus bondový –2,09 %.

Peněžní fondy nijak nepřekvapily, pozitivně ani negativně. Největší ISČS Sporoinvest a IKS Peněžní trh mají nejvyšší roční výkonnost z fondů určených pro drobnou klientelu na úrovni 2,3 %.

V prodejnosti zaznamenaly tentokrát nehorší výsledky největší dluhopisové fondy. IKS Dluhopisový přišel o 40 mil. Kč, ČSOB Bond mix o 32 mil. Kč a ISČS Sporobond o 23 mil. Kč. Důvod lze jistě hledat ve výkonnosti dluhopisových fondů v posledním půlroce. Peníze možná opět putují do bezpečnějších fondů peněžního trhu, kde si IKS Peněžní trh připsal 79 mil. korun a ISČS Sporoinvest 49 mil. Kč. Celkově za minulý týden přiteklo do retailových fondů 16 mil. Kč.

Možná, že s koncem „éry“ dluhopisových trhů začnemě ještě ve větší míře využívat zajištěné fondy, které více připomínají minimálně-rizikové termínované vklady. S novou nabídkou přichází HSBC, která opět přináší dva zajištěné fondy. Jeden s vyšší garantovanou návratností (11,5 % při investici v GBP, resp. 9,5 % při investování v USD) a druhý se 100 % minimální návratností, ale zato s vyšším potenciálem růstu. Jak vyplývá ze statistiky HSBC, jsou investice do zajištěných fondů opravdu jen alternativou k termínovaným vkladům, neboť v minulé nabídce činily podíl prodejů fondu s vyšší garantovanou návratností celých 80 %. Investoři nechtějí podstupovat přílišné riziko, stačí jim malý výnos nad sazbou na termínovaném vkladu. (Více o zajímavých podmínkách nových fondů HSBC, např. simulovaný výnos z historických dat by činil více jak 50 % za 4,5 roku, v pátečním komentáři).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové IKS fond světových indexů 3,37% ČPI Fond ropného a energet -0,37% ISČS EUROTREND 3,14% ISČS SPOROTREND 0,21% ČPI Fond nové ekonomiky 2,81% ČPI Fond farmacie a biotec 0,54% Dluhopisové ČPI korp. dluhopisů 0,09% IKS dluhopisový -0,80% ČSOB Bond Mix -0,14% ISČS TRENDBOND -0,75% Živnobanka obligační fond -0,18% ISČS SPOROBOND -0,51% Fondy fondů IKS fond fondů 3,26% ISČS GLOBALTREND 1,22% Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 0,74% Živnobanka Sporokonto -0,06% ČPI Peněžní 0,06% IKS peněžní trh -0,03% ČSOB výnosový 0,04% ISČS SPOROINVEST 0,01% Smíšené Pioneer Trust 1,77% AKRO Český -1,16% ISČS SPOROMIX 5 1,41% IKS globální -0,52% AKRO mezinár. balancovaný 1,36% ČSOB středoevroproský -0,24% Čisté prodeje mil. Kč IKS peněžní trh 78,9 IKS dluhopisový -40,4 ISČS SPOROINVEST 48,6 ČSOB Bond Mix -32,1 ČSOB výnosový 15,0 ISČS SPOROBOND -23,4

Zdroj: UNIS ČR