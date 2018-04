Budeme platit běžně mobilem?

Dávno minuly doby, kdy mobilní telefon sloužil pouze k přijímání a realizování hovorů. Nyní skýtá mnoho dalších služeb – můžete se jeho prostřednictvím nechat pobavit, informovat, dokonce se i seznámit přes inzerát. Jednou z rozvíjejících se služeb spojených s mobilními telefony je také m-platba – tedy platba realizovaná prostřednictvím mobilního telefonu. Jaká je úroveň poskytovaných služeb u jednotlivých operátorů? Stojí m-platba za uvážení?

Na trhu se v různých službách předhánějí tři operátoři – Eurotel, T-Mobile a Oskar. Lze říci, že každý z nich se v oblasti m-plateb vydal jinou cestou – spojení s obchodníky, bankami a jinými finančními institucemi nebo úzkoprofilově provozovatelem kina.

T-Mobile dosud nabízel možnost zaplatit mobilem pouze na neobsluhovaných prodejních místech – při nákupu nápojů z automatu Coca-Cola nebo při použití mycích automatů u Aralu. Postup placení je u obou služeb stejný - zákazník zavolá na speciální linku a následuje instrukce (obvykle již jen konkretizuje a potvrzuje svou objednávku pomocí automatu). Prostřednicvtím tohoto systému lze nakoupit nápoje do hodnoty 150 Kč denně, maximálně však 1 500 Kč měsíčně.

Nyní společnost přišla s dalším programem – programem placení za služby obchodníků na internetu či WAPu. Služba je přístupná pro zákazníky s tarifem i předplacenou kartou Twist, a to při splnění dalších podmínek: registrace v t-zones (není nutné u platby u Aralu a Coca-Coly) a aktivování m-platby (v t-zones nebo telefonicky).

m-platba na Internetu nebo WAPu 1. na stránce obchodníka zvolíte platbu pomocí T-Mobile m-platba. 2. bude přesměrováni na platební bránu T-Mobile. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte v t-zones. 3. rekapitulace informací o obchodníkovi a objednaném zboží nebo službách, vyzvání k potvrzení platby. 4. o výsledku platby budete informováni v okně vašeho prohlížeče a prostřednictvím potvrzující SMS zprávy. 5. budete přesměrováni zpět na internetové stránky obchodníka V případě tarifních zákazníků je částka za zboží či službu zúčtována v následujícím pravidelném vyúčtování služeb, u Twistu je vám odečtena z kreditu. Informace o výši kreditu je v on-line režimu poskytována a vyhodnocována interními systémy T-Mobile. V případě, že částka za kupované zboží přesáhne výši zůstatkového kreditu, není transakce povolena. Pro větší bezpečnost máte možnost nastavit si denní limit.

Nová služba byla spuštěna v polovině května a do začátku června je v pilotním provozu. Kde tedy momentálně lze na internetu nebo WAPu pomocí mobilu platit? Již nyní si lze službu vyzkoušet na internetové adrese herního server Red Dragon. Dále od prázdnin přibude možnost nákupu inzerce (nadstandardních, tedy placených služeb) na stránkách Annonce.cz, Autohandl.cz a Nemostranky.cz. Dalším partnerem je erotický server provozovaný společností PK62: leo.cz. V současné době jsou smluvně zajištěny právě tyto tři společnosti, další jsou podle T-Mobilu v jednaní nebo před podpisem smlouvy - obecně se jedná o internetové obchody zabývající se elektronickým zbožím a službami.

Jak je to s cenou služby? Aktivace je zdarma, využití služby na internetu a změna denního limitu také; WAP: cena dle tarifu (např. u Twist Standard 2,80 Kč za minutu). U plateb za mytí auta nebo nákup nápoje zaplatíte za volání sazbu T-Mobile-T Mobile dle tarifu. U Twistu Standard je to ve špičce 5 Kč, mimo špičku 3 Kč za minutu. Při placení za služby a zboží pomocí m-platby na Internetu nebo WAPu můžete provádět platby až do výše limitu 350,- Kč. V případě překročení tohoto limitu nebude operace provedena.

Služby spojené s nápojovými automaty a myčkami mají podle sdělení společnosti T-Mobile stabilní zákaznickou základnu, nicméně vzhledem k počtu koncových zařízení se prozatím nejedná o masovou službu ve smyslu použití.

U společnosti Eurotel můžete pomocí mobilního telefonu rezervovat a platit vstupenky do kina společnosti Palace Cinemas. Nabídka opět platí pro všechny zákazníky (i Go) s výjimkou těch, kteří mají firemní telefon, využívají službu Tandem (dceřinou kartu) nebo uzavřeli smlouvu před méně než třemi měsíci. Měsíční limit, který je pro službu m-Platby možno využít, je 1000 Kč (měsícem je myšlen kalendářní měsíc). Cena služby m-platby (zaplacení každé jednotlivé vstupenky) je 10 Kč.

Platba za vstupenku Vytočíte číslo *111*#.

V základním menu vyberete položku 3 - Zábava ,

poté položku 3 - TV a kultura a nakonec položku 2 m-Platby .

Potvrdíte souhlas s podmínkami.

Zadáte své rezervační číslo a cenu.

Odešlete příkaz. Připočítat ovšem musíme další poplatky. Vstupenku si musíte zarezervovat (lze přes Internet, WAP, Eurotel Asistent, informační linku kina). Nejnevýhodnější z těchto možností je využití služby Eurotel Asistent, která je jsou zúčtovávána těmito částkami: spojení s operátorem 9 Kč, hovor s operátorem 9,90 Kč, spojení s vyhledaným číslem 9,90 Kč. Zaplatíte přes speciální menu, jehož vyvolání například u Go Original stojí 3,30 Kč; zaslání informace pomocí sms je opět zpopatněno dle tarifu (Go Original – 3,30 Kč). V případě, že platba proběhla úspěšně, obdržíte potvrzující SMS, tzv. m-vstupenku. Ta obsahuje rezervační číslo a detail o rezervaci (film, místo, sál, čas, sedadla, datum, cena). Za reálnou vstupenku ji vyměníte až ve speciální pokladně kina.

Tarifní zákazníci Eurotelu podobně obdrží vyúčtování formou speciální faktury za službu m-Platby. Částka za zaplacení vstupenky je zákazníkům Go strhnuta z jejich aktuálního kreditu ihned po provedení operace. Podobně jako u společnosti T-Mobile nemůže operace proběhnout, pokud nemá zákazník s předplacenou kartou dostatečný kredit. Podle představitelů Eurotelu si m-platby našly řádově stovky pravidelných uživatelů.

Oskar má m-platby omezeny pouze na zaplacení svých vlastních služeb – na dobití Oskarty, zaplacení faktury nebo navýšení volací zálohy. Fakturu, platbu předem a volací zálohu je možné platit pouze ve prospěch uživatelů měsíčních tarifů. Částka pro platby za fakturu a platbu předem musí být vyšší než 100 Kč, u volací zálohy je min. částka pro navýšení 500 Kč. Jednotlivá platba za Oskarovy služby nemůže přesáhnout částku 999 999 Kč. Oskartu je možné dobíjet do výše 10 000 Kč. Při dobíjení nad tento limit se transakce neuskuteční. Jako jediný je Český Mobil spojen s finančními institucemi – platba se vám tedy odečítá z účtu. Tím se Oskarovy m-platby výrazně liší od ostatních. Účtovány jsou odchozí sms zprávy – v případě Oskarty 2,10 Kč.

Dobití Oskarty, zaplacení faktury.. 1. Zvolíte "M-Platby" a vyberte "Platby Oskar" - potvrďte OK. 2. Zvolíte "Dobít Oskartu" - OK. 3. Zvolíte částku - OK. 4. Uvedete telefonní číslo, ve prospěch kterého chcete dobíjet (u placení faktur číslo faktury apod.) 5. Vyberete platební metodu (plat. karta nebo bank. účet) a zadejte údaje pro identifikaci platební metody (PIN k platební kartě nebo číslo účtu). 6. Zvolíte "Odeslat". K úhradě plateb přitom ale ve většině případů potřebujete platební kartu (Eurocard/Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron nebo American Express vydané Komerční bankou, eBankou nebo Volksbank CZ a nákupní úvěrová karta Yes společnosti HomeCredit plus úvěrové a nákupní karty České pojišťovny). U GE Capital Bank a České spořitelny můžete platit mobilem bez karty, jen prostřednictvím účtu. Podle společnosti Český mobil zájem o tyto platby vzrůstá.

Výše uvedené příklady jsou typy m-plateb, které tak nazývají samy společnosti. Dvě z nich tak charakterizují pouze platby mobilním telefonem za služby třetích stran. Z tohoto hlediska je nutno dodat, že možnost dobití kreditu přes mobil nabízí nejen Oskar, ale i T-Mobile a Eurotel. V tomto širším pojetí se potom m-platbou dá nazývat například i „nákup“ různých log, melodií apod.

Jaké jsou výhody placení mobilním telefonem? Především jde o dostupnost – mobilní telefon vlastní každý druhý občan České republiky, navíc jej lidé nosí u sebe prakticky neustále. Placení jako takové bývá navíc poměrně jednoduché, i když se v jednotlivých případech postupy liší (Aral, Coca-Cola: volání, internet a WAP: platební brána, Oskar a Eurotel: menu). Ceny za služby jsou rovněž celkem příznivé, placení se vám ale může prodražit u nákupu lístků přes Eurotel nebo vzhledem k ceně zboží i při placení nápojů v automatu se společností T-Mobile.

Nevýhodou je nerozvinutost této služby, zaplatit se takto dá pouze v několika vymezených případech. Na své širší uplatnění tedy služby nejspíše ještě čeká. Cílem operátorů je ovšem rozšířit službu v masovém měřítku v souladu s cíli Asociace pro mobilním platby, které jsou spolu s největšími tuzemskými bankami členem. Tato asociace byla založena právě za účelem vyvinutí univerzálního modelu pro mobilní platby. Ani jeden z dosud nabízených typů m-plateb takovým řešením prozatím není.

Chtěli byste platit mobilním telefonem? Líbí se vám představa rozšíření m-plateb do budoucna? Využíváte některou z dostupných možností, nebo vám přijdou zbytečné? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.