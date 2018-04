Budeme se spořitelnami komunikovat na dálku?

Pokud jde o nabídku moderní a pro klienty pohodlné formy komunikace, první místo patří jednoznačně Stavební spořitelně České spořitelny (dále jen SS ČS). Jako první začala již před několika lety poskytovat službu nazvanou TELEBUS („Telefonní buřinková služba“), která umožňuje klientovi získat po telefonu informace o jeho vlastním spořicím či úvěrovém účtu. Také nabídku a rozsah on-line služeb má v současné době SS ČS ze všech spořitelen největší.

Informace o účtu přímou cestou

Které informace by klienti rádi získávali? Například aktuální výši hodnotícího čísla, celkovou sumu připsané státní podpory, předpokládané datum přidělení cílové částky a také aktuální stav účtu.

Tyto informace jsou uvedeny na výpisu z účtu, který však stavební spořitelny zasílají pouze jednou v roce. (Některé zasílají ještě druhý výpis v dubnu či květnu poté, co dojde k připsání státní podpory na účet.) Pokud výpis ztratíte, anebo potřebujete během roku informace čerstvější, můžete si vyžádat další, mimořádný výpis, ten je však již zpoplatněn. Tyto údaje vztahující se k vaší smlouvě by vám měli sdělit i na info-linkách stavebních spořitelen, případně o ně můžete požádat svého poradce. Stav vašeho účtu však podléhá bankovnímu tajemství a po telefonu by vám jej na informační lince správně říkat neměli. Protože je to však důležitý údaj, některé spořitelny prostřednictvím speciálních služeb možnost sledování stavu účtu klientům nabízejí. Přístup je vždy chráněn bezpečnostním heslem či identifikačním číslem (PIN) klienta. Jde již o zmíněný TELEBUS od SS ČS, je také ve formě SMS TELEBUS, Wüstenrot spořitelna má informační službu PříTel (což je zkratka pro „přímý telefon“). Raiffeisen spořitelna klientům nabízí Specialistův Internetový Servis, nebo Specialistův Mobilní Servis. Jak je z názvu patrné, první představuje komunikaci přes internet, druhý přes mobilní telefon. Je škoda, že například největší česká stavební spořitelna ČMSS žádnou podobnou službu nenabízí.

Buřinka má před ostatními náskok

Jako další pomůcku mohou zájemci o spoření nalézt na internetových stránkách všech stavebních spořitelen více, nebo méně povedené simulační programy, které umožňují ze zadaných údajů vypočítat některé parametry a výsledné hodnoty spoření. Nejlepší opět naleznete u SS ČS, kde si můžete na rozdíl od ostatních navíc prohlédnout i průběh úvěru a meziúvěru. Když už jsme u chválení SS ČS, jako jediná nabízí také možnost sjednat si v některých nekomplikovaných případech přes internet i úvěr nebo překlenovací úvěr. Žádost si klient vyplní v elektronickém formuláři, informace o dalším postupu mu poté ze spořitelny zašlou do pěti dnů písemně či e-mailem, nebo zatelefonují. Potřebné doklady a podepsanou úvěrovou smlouvu klient může do spořitelny zaslat poštou. Toto korespondenční sjednání úvěru je výhodnou alternativou pro samostatné klienty, kteří chtějí šetřit čas a obejdou se bez služeb finančního poradce. Potřebné informace naleznou například v interaktivní pomůcce „úvěrový poradce“. Na webech spořitelen je dále možné provádět on-line změny ve smlouvě a jsou tam uloženy také některé formuláře k vytištění.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Uzavírání smluv on-line

Další, co stavební spořitelny nabízejí, je možnost sjednat si přes jejich internetové stránky smlouvu o stavebním spoření. Zájemce o spoření si vyplní na internetu elektronický formulář a spořitelna mu poté zašle k podpisu vyplněný návrh smlouvy, který klient vrátí zpět poštou. Raiffeisen spořitelna zvolila postup ještě jednodušší, po vyplnění elektronického formuláře si jej klient zároveň sám vytiskne, podepíše a odešle do spořitelny. Spořitelny internetové klienty zvýhodňují, jelikož náklady na tyto smlouvy jsou nižší než při sjednání prostřednictvím poradce. SS ČS těmto klientům věnuje knihu, VSS KB nabízí od určité výše sjednané cílové částky prémii 500 korun a u Wüstenrotu získáte 50% slevu z úhrady za uzavření smlouvy.

ČMSS a HYPO stavební spořitelna však stále odolávají moderním technologiím a zakládají si především na kvalitním osobním poradenství. Opírají se o tvrzení, že klienti by sami bez finančního poradce nemuseli být schopni vybrat si pro sebe nejoptimálnější parametry spoření, tak aby nejlépe vyhovovaly jejich potřebám. Je zřejmé, že spořitelny nechtějí sjednáváním smluv přes internet vytvářet konkurenci své vlastní obchodní síti. Na svých webech proto mají elektronické formuláře, které slouží pouze pro oznámení zájmu o sjednání stavebního spoření. Představují první krok k uzavření smlouvy, po jejich vyplnění na internetu a odeslání bude klient následně kontaktován nezbytným finančním poradcem, který s ním smlouvu podepíše. Zájemce o nové stavební spoření tak ušetří čas alespoň tím, že nemusí jít na pobočku spořitelny, poradce se za ním vypraví sám.

Některým klientům to vyhovuje, jiným ne. Někdo on-line obchodům nevěří, proto si raději objedná poradce, nebo dojde smlouvu uzavřít na pobočku spořitelny. Někomu může naopak vadit sjednávat si osobní schůzku s poradcem, a proto buď rád přivítá možnost využít internet, anebo si sám vyhledá některou z poboček. Internet především šetří čas. Klienti zvyklí jednat s bankou, kde mají běžný účet nebo čerpají úvěr, prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví, by jistě možnost komunikace se stavební spořitelnou přes internet nebo po telefonu uvítali.

Sjednejte si stavební spoření, penzijní připojištění či důchodovou pojistku přes internet - ušetříte čas i peníze.

Více ZDE .

Je otázkou času, kdy se těmto nárokům klientů přizpůsobí i všechny stavební spořitelny, trend na bankovním trhu je zřejmý – vyhnat klienty z poboček a snížit tak náklady. Pokud se některá ze spořitelen bude on-line obchodům bránit, v každém případě by měla svým klientům alespoň nabídnout přímý přístup k účtu, tak aby si mohli sami sledovat a kontrolovat aktuální stav své smlouvy. Je pravda, že přístup k internetu je pro velké množství lidí stále velmi omezený, telefon nebo mobil má však k dispozici téměř každý.



Jaký způsob uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo provedení změn ve stávající smlouvě je pro vás nejpřijatelnější: na pobočce, prostřednictvím poradce, nebo přes internet? Využíváte u stavebního spoření služeb přímého bankovnictví?