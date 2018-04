Budeme si muset na spam zvyknout?

Většina spamů je k nám zatím exportovaná ze zahraničí a v angličtině. Nabízejí medikamenty, hodinky, erotické služby, zkrátka nač si vzpomenete. První otázka, kterou si položíte, je proč, a proč zrovna já. Odpovědi jsou poměrně jednoduché. Nechat natisknout reklamní letáky, zaplatit roznáškovou službu nebo dokonce spot v televizi či v rozhlase, to něco stojí. Oproti tomu vložit pár obrázků a text do emailu, to zvládnou středoškoláci v prvních ročnících školy. Proč by se do toho nemohl pustit majitel firmy nebo jeho šikovná asistentka? K rozeslání ještě potřebujete elektronické adresy, ale to už taky není problém.

Řada firem, které své nabídky mailem posílají, neschová adresáty do políčka skrytých adres. Pak už je stačí jen převzít. A proč jste adresátem spamu zrovna vy? Třeba máte na síti svou webovou prezentaci s kontaktním mailem. Existují programy, které právě tyto „volné“ adresy vyhledávají. Anebo jste si třeba někde objednali pravidelné informace o nějakém produktu či službě. A produktů je čím dál víc a služby se rozšiřují, takže váš mail se v tu chvíli stává věcí veřejnou.

Střelba naslepo

Ostřílení počítačoví matadoři se v poště podívají, odkud mail přišel, a ve stejné vteřině jej mažou. O otevření případné přílohy, která by mohla obsahovat vir, ani nezauvažují. Přesto existuje ještě dost uživatelů, které nabídka zaujme a mail si otevřou, případně se jdou podívat na stránky, které doporučuje. Ti druzí jsou patrně nepoučitelní a dříve či později se u nich bude muset ukázat technik, který jim dá PC plné trojských koňů a červích virů do pořádku. Nezřídka i za cenu, že tak přijdou o všechna data nezálohovaná na přenosných médiích.

Z uvedeného vyplývá, že spamaři se příliš nestrefují do skupin, které by měly o jejich inzerované a často pofidérní služby zájem. Je to jakási střelba naslepo. Když to nevyjde, nic se neděje, když ano, jen dobře. Existují firmy, které si shánějí nejen mailové, ale skutečné adresy jisté cílové skupiny, například maminek v porodnicích. Ty pak prodávají firmám, které rodičkám nabízejí přesně to, co zrovna potřebují. Tento obchod je ale legální a bývá dokonce posvěcen Úřadem pro ochranu osobních údajů, pokud k němu dá dotyčná svolení. U spamu je to jinak, ten nelegální je. A proč, když tedy o nic nejde a nevyžádaný mail lze rychle smazat? Protože za stažení nevyžádané pošty platíte vy, ať chcete nebo nechcete, pokud se tedy k obsahu své poštovní schránky chcete dostat.

Pouze sdělení obchodní povahy

Ministerstvo informatiky České republiky (MI) na svých internetových stránkách vysvětluje, jak na spam myslí česká legislativa a jak jej postihuje. „Zákon č. 480/2004 Sb. reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje zasílat obchodní sdělení pouze podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná obchodní sdělení návrh zákona zakazuje. Smyslem této úpravy je posílení ochrany soukromí a obrana před tím, aby měli příjemci zpráv výdaje spojené s přijímáním spamu. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, stanovuje zákon sankci ve výši až 10 milionů korun ukládanou Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Dodejme, že za spam se také nepovažují reklamní patičky vkládané provozovateli freemailu (Seznam, Volný, Centrum atd.) do odeslaných e-mailů, protože „jde o individuální adresnou zprávu vědomě odeslanou uživatelem e-mailové schránky“, píše MI.

Jak na to a od toho

Letošního 20. dubna byla Senátem ČR schválena novela živnostenského zákona a spolu s ní byl upraven způsob rozesílání elektronické reklamy. Podle MI tak může obchodník elektronicky zasílat reklamu na své výrobky nebo služby pouze za předpokladu, že má od adresáta (zákazníka) výslovný souhlas s příjmem těchto emailů. Nová úprava pak rozlišuje mezi stávajícími zákazníky a zákazníky potenciálními.

Stávajícím zákazníkům budou obchodníci moci svoji nabídku elektronicky zasílat i v případě, že nebudou mít jejich výslovný souhlas, ale zákazníci mají možnost zasílání reklamy kdykoli odmítnout. Pokud ovšem firma kontaktuje reklamou svého potencionálního klienta, který dosud jejím zákazníkem není, bude to spam, nevyžádaná inzerce.

Aby se vám obchodník se svými výrobky mohl dalším mailem pochlubit, musíte mu k tomu dát předem souhlas. V praxi to vypadá tak, že pokud reklamu nechcete, obchodník vám například navrhne, ať pošlete odpovídající email a do předmětu napíšete třeba NE! V tu chvíli by vás měl vyřadit z databáze.

Nová schránka východiskem

Jak již bylo řečeno, na obchodníky s dohledatelnými českými adresami zákon myslí a desetimilionová sankce není zanedbatelná. Českého spamu také putuje v naší elektronické poště zanedbatelné množství.

Jak se ale zbavit spamů, které vznikly evidentně v cizině? Jen ztěžka, a to se přiznává i veřejně. Můžete jej filtrovat, mazat, nebo se takřka ve 100 procentech marně vydat hledat původce, za účelem žaloby. Doposud se ale nikomu nepovedlo cizokrajné spamaře dostat před soud. A vzhledem k tomu, že se tento druh spamu stal, bohužel, stálým folklorem naší elektronické pošty, začínáme se na něj dívat jako na běžnou, nepostihnutelnou, a tedy téměř legální záležitost. A pokud se s ní nechcete smířit, asi vám nezbude než si založit novou emailovou schránku a napříště sdělovat svou emailovou adresu s větší opatrností.

