Budete-li dodržovat několik pravidel, může z vás být dobrý šéf

Opravdový vedoucí vede sám sebe

Dávat příkazy je stejně snadné jako rozdávat vizitky. Moudrý šéf ví, jak vést také sám sebe. Nejen proto, aby šel skutečným příkladem ostatním, ale také aby se stal fungujícím prvkem celkového mechanismu podniku. Tak jako motivují své podřízené, je důležité, aby se šéfové uměli zaměřit na sebe a motivovat sami sebe.

Nebuďte samovládcem

Díky vašemu pečlivému managementu máte k dispozici nadanou pracovní sílu. Skvělé. Ale pozor ať si postupem času nezřídíte trůnní síň. Nahodilí vedoucí pracovníci často nevědomě ustanoví zbytečně restriktivní systém vedení. Zaměstnance veďte, ale nezavádějte více nařízení, než je nezbytně nutné. Je důležité, abyste na lidi, se kterými pracujete, působili. Nenahlížejte na váš podnik jako na hierarchii.

Buďte otevření novým možnostem řešení

Jeden z klíčů k bohatství spočívá v opakování čehokoli, co se ukáže být úspěšným. Proti tomu se těžko argumentuje, ale náhodně dosazený vedoucí se příliš upne k tomu, co vždy funguje. Naopak pozorný šéf bere na vědomí úspěch, ale připustí, že vždy existují způsoby, jak si počínat lépe.

Vybudujte skutečný pocit odevzdání

Dejte tomu konkrétní rozměr. Určete, jak bude dokonalost počítána, vytvořte závazný plán pro její dosažení a naplánujte mírný, ale skutečný rozvrh pro její vytvoření.

Dotáhněte práci do konce

Mnoho manažerů řeční o své dokonalé práci, ale kolik z nich opravdu splní to, co naslibují? Nedbalý manažer, který nikdy nic nedokončí, ztrácí důvěru zákazníků, odběratelů. Nedostatek smyslu pro dotažení akce se pak projeví i na zaměstnancích. Stanovte tedy cíle a učiňte pragmatická a závazná opatření, abyste dokončili to, co začnete. Schopnost dotáhnout věci do konce je zásadní. Nic není užitečné, pokud to pořádně nedotáhnete do konce.

Dejte najevo skutečné ocenění

Nedbalí manažeři bodře chválí, což není špatné, ale řádně odvedená práce si žádá hmatatelnější odezvy. Šéfové hledící do budoucna rozdávají chválu, které dají rozměr věcnými odměnami, jako jsou povýšení, vyšší plat, prémie a jiné hmotné projevy ocenění. Pracovníci jsou tak motivováni, více se nadchnou a delší dobu setrvají ve vaší firmě.

Pamatujte, že vůdčí schopnosti vycházejí také ze vzdělání

Příliš mnoho manažerů věří, že vůdčí schopnosti pramení v nějakém druhu zázračného zjevení nebo jiných dalších záblesků proniknutí do podstaty věci. Jistě, kdokoli z nás může přijít na velké myšlenky, ale být vůdcem v dobrém slova smyslu znamená také se vzdělávat. Čtěte knihy o efektivním mamagementu, navštěvujte semináře a pozorujte, co se osvědčuje vašim kolegům. Toto vzdělávání může být zdlouhavé, ale přinese odměny, jež se znásobí znalostmi, kterými budete vybaveni.