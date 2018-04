Budete-li zdraví a bez úrazu, pojišťovna vám zaplatí

Na pojistnou smlouvu BeneFIT od Generali můžete pojistit až osm lidí, a to ve věku od 0 do 70 let. Avšak jen první pojištěný má životní a úrazové pojištění, ostatní mají jen pojištění úrazové. Pojištění se nemusí vztahovat jen na rodinné příslušníky, ale třeba na nějaký spolek či klub. Pojistit více osob na jednu smlouvu není až tak výhodné. Je totiž větší pravděpodobnost, že někdo přijde k úrazu.

Výše bonusu : - po 3 letech nárok na bonifikaci ve výši 10 % ze zaplaceného pojistného (za 1 – 3 roky)

- po 6 letech nárok na bonifikaci ve výši 17 % ze zaplaceného pojistného (za 4 – 6 let)

- po 9 letech nárok na bonifikaci ve výši 25 % ze zaplaceného pojistného (za 7 – 9 let)

- po 12 letech nárok na bonifikaci ve výši 25 % ze zaplaceného pojistného (za 10 – 12 rok)

"Produkt BeneFIT byl koncipován tak, aby oslovil co největší klientelu z různých věkových i sociálních skupin. Každý klient si toto pojištění může individuálně přizpůsobit vlastním potřebám a požadavkům. Věříme, že v dobách finanční nejistoty klient ocení návratnost části svých vydaných prostředků a v případě bezeškodního průběhu uvítá složenku s vrácenou částí pojistného," říká tisková mluvčí Generali Kateřina Bílá.

Výhodou je, že můžete pojistit i své děti až do 25 let věku a to i v případě, že se váš potomek vrcholově věnuje nějakému sportu. Součástí pojištění je i asistenční služba, která vám v případě nemoci či zranění pomůže s nákupem, s úklidem nebo vás doprovodí k lékaři.

Příklad výplaty bonifikace při pojištění BeneFIT Klasická smlouva: průměrné roční pojistné/smlouva = 5 000 Kč, (2 dospělí + 1 dítě) Bonifikace:

po 3 letech výplata bonifikace ve výši 10 % = 1 500 Kč

( 5 000 * 3 = 15 000 / 100 * 10 = 1 500 Kč) po 6 letech výplata bonifikace ve výši 17 % = 2 550 Kč

( 5 000 * 3 = 15 000 / 100 * 17 = 2 550 Kč) po 9 letech výplata bonifikace ve výši 25 % = 3 750 Kč

( 5 000 * 3 = 15 000 / 100 * 25 = 3 750 Kč)

Tzn. celkem za 9 let bezeškodního průběhu = částka 7 800 Kč Zdroj: Generali

Pojišťovna Generali si slibuje o produkt nebývalý zájem. Ale to prý ukážou až letní měsíce.

Q-Partner vám dá až 10 procent z pojistného

Podobné pojištění s vrácením peněz nabízí i UNIQA a to v programu Q-Partner, ale za pouze věrnost. "Q-Partner program nabízíme našim největším privátním klientům, kteří berou UNIQA pojišťovnu jako svého hlavního pojistitele a náš vzájemný vztah je dlouhodobý," upozorňuje tisková mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

Další podmínkou je, že budete mít uzavřeny minimálně dvě pojistné smlouvy z těchto druhů: úrazové pojištění, pojištění vozidel, pojištění domácnosti nebo domu, pojištění právní ochrany. K tomu všemu, ještě vaše roční pojistné musí dosahovat alespoň 3 000 korun za obě smlouvy.

Nedojde-li během jednoho kalendářního roku ani na jedné smlouvě k výplatě za škodu, dostanete část svých peněz zpět. Výše bezeškodního bonusu činí 10 % z uhrazeného pojistného.