Budete moci i vy získat podporu z EU?

Pokyny upřesňují pravidla výběru regionů způsobilých pro regionální podporu a vymezují nejvyšší přípustnou úroveň této podpory v souladu s politikou soudržnosti EU a požadavkem Evropské rady na nižší a lépe zacílenou státní podporu. Členské státy by podle nových pokynů měly připravit své strategie regionálního rozvoje na léta 2007 – 2013.

Podle nyní platných pokynů žije 52,2 % obyvatel EU-25 v regionech způsobilých pro regionální státní podporu. Podle nových je celková míra pokrytí obyvatelstva je to 43,1 % počtu obyvatel EU-25. Toto kritérium zahrnuje záchrannou sociální síť, aby se zajistilo, že žádný členský stát nepřijde o více než 50 % svého současného oprávnění.

Regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU-25 (tj. znevýhodněné regiony) splňují podmínky pro nejvyšší míru podpory, jakož i pro provozní podporu (regionální podpora, jejímž cílem je snížit běžné výdaje obchodní společnosti). V těchto regionech žije 27,7 % obyvatel EU-25. Jsou rozděleny do tří kategorií vzhledem k tomu, že mezi nimi panují obrovské rozdíly (od 32,2 % do 74,9 % průměru Společenství). To znamená, že pokud se regionální podpora poskytne velkým podnikům v těchto regionech, maximální míra podpory vypadá takto:

Regionální HDP jako podíl (%) HDP EU-25 Podíl (%) populace EU-25 Maximální míra podpory pro velké podniky < 75 % 14,05 % 30 % < 60 % 6,30 % 40 % < 45 % 7,37 % 50 %

Kvůli svému zvláštnímu znevýhodnění splňují nejvzdálenější regiony kritérium znevýhodněných regionů bez ohledu na jejich relativní HDP.

Takzvané „regiony se statistickým účinkem“, jejichž HDP je nižší než 75 % HDP v EU-15, ale vyšší než 75 % HDP v EU-25 (žije zde 3,6 % obyvatel EU-25), mohou využít výhod přechodného statusu „znevýhodněných“ a až do 31.12. 2010 plnit podmínky pro nejnižší míru podpory pro velké společnosti. V roce 2010 bude situace v těchto regionech přezkoumána. Pokud se jejich situace zhorší, budou moci nadále využívat výhod. V opačném případě jim bude od 1.1. 2011 podpora snížena na 20 procent.

Co se týče regionů, jejichž HDP na obyvatele dosahuje více než 75 % průměrného HDP/obyvatele v EU-25, členské státy budou moci přiznávat nižší míru regionální podpory (10 % - 15 %) oblastem, které samy vymezí v souladu s vnitrostátní politikou regionálního rozvoje, a to při respektování podmínky maximálního pokrytí obyvatelstva a některých dalších minimálních podmínek, jejichž smyslem je zamezit zneužívání podpory.

Pro regiony, které postihne nejhlubší snížení míry podpory, se počítá s přechodným režimem do roku 2010, který bude do roku 2008 platit také pro regiony, jež o svou způsobilost přijdou podle nových pokynů.

Co znamenají nové pokyny pro Česko

Podpora společnostem se v České republice bude týkat regionů s 88,6 % obyvatelstva. Kromě bohaté Prahy, která má odlišnou ekonomickou strukturou a vyšší koupěschopnou poptávku a ukazatelem HDP na obyvatele se od ostatních regionů stále více vzdaluje, jsou v ČR považovány za znevýhodněné všechny regiony podle dělení používaného v EU (tzv. NUTS 2 – oblast regionů soudržnosti, v ČR je jich celkem 8). Maximální úroveň poskytované státní regionální podpory velkým firmám naleznete v následující tabulce:

NUTS2 HDP/obyv. k průměru EU-25 Max.úroveň podpory Znevýhodněné regiony Střední Morava 52,03 % 40 % Severozápad 53,29 % 40 % Střední Čechy 54,35 % 40 % Moravskoslezsko 55,29 % 40 % Severovýchod 55,59 % 40 % Jihovýchod 58,17 % 40 % Jihozápad 60,41 % 30 %

Menší podniky mohou dostat více

Míru podpory lze zvyšovat o 20 % ve všech podporovaných oblastech, pokud je podpora poskytnuta malým podnikům, a o 10 %, pokud je poskytnuta středně velkým podnikům.

Aby se povzbudil rozběh nových podniků v podporovaných oblastech, bude povolena nová forma podpory, která se bude vztahovat na zakládání a rozšiřování malých podniků během prvních pěti let jejich existence.

Proti vylidňování oblastí s nejnižší hustotou obyvatelstva bude sloužit nová forma provozní podpory a budou zjednodušena pravidla poskytování provozní podpory v nejvzdálenějších regionech.

Zdroj: europa.eu.int