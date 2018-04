Budete obětí sexuálního obtěžování?

Poznačte si písmena u odpovědí, s nimiž souhlasíte. U každé můžete zatrhnout i více písmen. Převaha jednoho z nich určí typ, k němuž patříte. Vyjde-li stejný počet dvou písmen, jste na rozhraní dvou typů.

1. Firemní party se poněkud rozjela. S postupem času cítíte, že se odvazujete vy i okolí. Jak hodláte pokračovat?

Dělám to, co ostatní. A

Jdu domů. B

Najdu šéfa a bavím ho. C

Udržuji si hladinku dobré nálady. D

Jak se mi zrovna chce. E

2. Dovolíte, aby někdo před vámi vyprávěl košilaté vtipy nebo mluvil pohrdavě o příslušnících vašeho pohlaví?

Někdy mě to uráží, ale neohradím se. A

Nevšímám si toho. B

Dovolím to těm, s nimiž držím partu. C

To první ano, to druhé ne. D

Ano, někdy je to legrace. E

NENECHTE SI UJÍT Proč je dobré se penzijně připojistit

Proč, kdy a na jakou částku je vlastně dobré mít uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění zajíma běžného občana. Poradíme vám. Firmy budou mít daňové konto na internetu

Cesty na finanční úřad a vyčkávání ve frontě by se pro podnikatele v blízké době měly stát minulostí, plánuje ministr financí Bohuslav Sobotka.

3. Kolega/kolegyně vám pošle e-mailem detailní fotografii páru při milostných hrátkách. Vaše reakce?

Koketně se ptám, proč mi to posílá. A

Jsem pohoršen/a. B

Jdu se zeptat, kde tohle vyzkoušíme. C

Mávnu nad tím rukou. D

Odepíšu: Tak právě na tohle nemáš. E

4. Chodíte v létě do práce v průsvitných tričkách, jejichž výstřih odhaluje vaše ňadra/mužný hrudník ?

Ano. Cítím se tak sebevědoměji a sexy. A

Ne, je to nestoudnost. B

Pro odkrytí těla jsem, ale rafinovanější. C

Ne, do práce tohle nepatří. D

Klidně, já ustojím ledajaké výstřednosti. E

5. Někdo se vás letmo dotkne. Co z toho vyvozujete?

Hm, asi má zájem. A

Ví, že to nesnáším. Dělá to schválně. B

Jestli je to šéf, je to pro mne příznivý signál. C

Nic. D

Odpálkuji ho E

6. Jaký je váš názor na milostný poměr s některým kolegou ze zaměstnání?

Už několikrát jsem někomu podlehl/a. A

Co je v domě, není pro mě. B

Párkrát mi už někdo podlehl. C

Může se stát... D

Proč ne, když dotyčný/á stojí za to. E

7. Koketujete se šéfem/šéfovou?

Na to si netroufám, záleží na něm/na ní. A

Ne, s nikým. B

Pokaždé, je-li tomu přístupný/á. C

Ano, třeba na podnikové party, ale velmi obezřetně. D

Podle své nálady. E

8. V práci vám někdo naznačí, že jste pro něj opravdu sexy. Co vy na to?

Tetelím se radostí. A

Zeptám se: Děláš si legraci? B

Odvětíte: Díky, já vím. C

Jste zaskočeni, přejdete to s úsměvem. D

Je-li sexy i on/ona, zájem opětuji. E

9. Jste ochoten/na v práci s někým rozebírat jeho milostné problémy?

Jen pokud mne o to sám výslovně požádá. A

Ne, co je mi do nich. B

Jen s nadřízeným. C

Vyslechnu ho, ale nepitvám se v tom. D

Když se mi líbí, jsem jedno ucho. E

VYHODNOCENÍ TESTU

PŘEVAHA PÍSMENE A: Jste jasná oběť

Od vás občas někdo chce daleko víc, než jen vtipkovat o sexu. Tak moc chcete být oblíbení, že se neohradíte ani proti obtěžování. Jste poddajní, nemáte sebevědomí. Nepovažujete se za zajímavé – a tak to doháníte vyzývavým chováním a oblékáním. Proto vás považují spíš za osůbku vhodnou ke hraní než profesionála.

PŘEVAHA PÍSMENE B: Jste netýkavka

Vás zřejmě nikdo neobtěžuje, ani obtěžovat nebude. Suchopárnost, nezájem o druhé a prudernost z vás jen čiší. Na lechtivé fórky, narážky, většinou nereagujete. Každý „sexuální obtěžovatel“ si rychle rozmyslí, zda na vás bude plýtvat energií.

PŘEVAHA PÍSMENA C: Harašení potřebujete

Cítíte-li, že byste mohli mít z „nadstandardních“ vztahů užitek, jste na vrcholu blaha! Pozitivní reakce na náznaky, narážky, letmé dotyky – jiná cesta ke kariéře pro vás neexistuje. Obtěžování se bráníte, jen když o vás jeví zájem někdo neatraktivní.

PŘEVAHA PÍSMENA D: Máte rád/a lidi

Může se stát, že jste obětí obtěžování. Nevyzýváte k tomu přímo. Přátelsky, leč důrazně určujete okolí hranice, kam může zajít. Poplácáte někoho po zádech a zalichotíte, protože máte pocit, že je dobré dávat přízeň najevo.

PŘEVAHA PÍSMENA E: Každého odstřelíte

Vás obtěžovat? To by si někdo mohl zkusit! Máte silné ego. Každého otravu odmrštíte pouhou poznámkou a sžíravou ironií. S druhými flirtujete, bavíte se, ale jen když se to líbí vám.