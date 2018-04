Budou banky zavírat své pobočky?

V posledních letech prošlo poskytování bankovních služeb velkou přeměnou. Oproti minulosti se banky nesnaží klienty do svých poboček přilákat, ale naopak je nutí obsluhovat své účty na dálku, aniž by navštívili pobočku. Těmto moderním přístupům do banky se říká přímé komunikační kanály a obvykle zahrnují phonebanking telebanking ), GSM banking internet banking . Tyto služby byly nejprve poskytovány jen nejbonitnějším klientům, ale postupem času si banky uvědomily nemalý prostor k úsporám nákladů, které tyto kanály poskytují, a dnes tyto přístupy preferují. Pro klienty bank je hlavní výhodou možnost zadávat své příkazy jakoukoli denní či noční hodinu a odkudkoli přes internet nebo mobilní telefon. Protože se jedná o služby poměrně nové, rozhodli jsme se sestavit jejich základní charakteristiku a nastínit jejich hlavní výhody, nevýhody a také cenové podmínky v rámci zvoleného přístupu.

Phonebanking

Jedná se o základní a nejrozšířenější formu přímého komunikačního kanálu. Může být poskytováno ve dvou základních modifikacích. V prvním případě je vaším partnerem na druhém konci telefonní linky automat, který většinou poslouží při zjišťování aktuálního zůstatku na účtu, ve druhém případě je to telefonní bankéř, který vám poskytne plnohodnotné služby jako pracovník na přepážce. Až na výjimky (jakou je např. Česká spořitelna) je volání na takovouto linku bezplatné (začíná tedy předčíslím 0800).

Banka

Banka Poplatek za zřízení phonebankingu Měsíční poplatek za využívání phonebankingu Poplatek za ověření zůstatku Poplatek za jednorázový platební příkaz IPB (divize ČSOB) 100 Kč 20 Kč* zdarma nelze uskutečnit GE Capital Bank zdarma 30 Kč zdarma 2 Kč Poštovní spořitelna zdarma zdarma** zdarma nelze uskutečnit EBanka zdarma zdarma 5 Kč 8 Kč ČSOB zdarma zdarma zdarma 6 Kč Union banka zdarma 20 Kč zdarma nelze uskutečnit

* poplatek zahrnuje 5 volání, každé další stojí 10 Kč** prvních 5 volání, každé další stojí 5 nebo 10 Kč podle typu účtu

GSM banking

V současné době mohou tento přístup využívat pouze vlastníci mobilního telefonu v síti Paegas, který je vybaven službou SIM Toolkit. Pomocí mobilního telefonu můžete ovládat svůj účet u šesti bank, a to eBanky, ČSOB, IPB, Poštovní spořitelny, Union banky a u GE Capital Bank. GSM banking disponuje mnoha funkcemi od prostého ověřování zůstatku, zjišťování pohybů na účtu až po zadávání příkazů k úhradě.

Banka

Banka Poplatek za zřízení GSM Měsíční poplatek za využívání GSM Poplatek za ověření zůstatku Poplatek za jednorázový platební příkaz IPB (divize ČSOB) zdarma zdarma zdarma 2 Kč GE Capital Bank zdarma 30 Kč zdarma 2 Kč Poštovní spořitelna zdarma zdarma zdarma 2 Kč eBanka zdarma zdarma 5 Kč 8 Kč* ČSOB zdarma zdarma zdarma 6 Kč Union banka zdarma 50 Kč zdarma 2 Kč

* cenový program základ- poplatky nezahrnují cenu bankovní SIM karty

WAP banking

WAP je nejnovějším komunikačním kanálem pro spojení s bankovním účtem. Jeho prostřednictvím můžete zadávat pasivní i aktivní operace jako u GSM bankingu. Můžete také získat informace o úrokových sazbách, založit termínovaný vklad nebo zjistit například otevírací dobu pobočky dané banky. WAP banking v současné době mohou využívat jen klienti eBanky.

Banka

Banka Poplatek za zřízení WAP Měsíční poplatek za využívání WAP Poplatek za ověření zůstatku Poplatek za jednorázový platební příkaz eBanka zdarma zdarma 5 Kč 8 Kč*

* cenový program základK daným poplatkům je třeba připočítat také 2,80 Kč za minutu za připojení k WAP, který si účtuje operátor sítě Paegas.

Dokončení komentáře týkající se homebankingu, internet bankingu a přístupu přes pobočku naleznete zde.

Jaké máte zkušenosti s využíváním služeb přímého bankovnictví? Myslíte si, že se bankám podaří v dohledné době znatelně změnit návyky svých klientů a přinutit je k využívání přímého bankovnictví?