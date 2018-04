Budou se banky vdávat z rozumu?

Na českém trhu se můžeme setkat s několika definicemi pojmu bankopojištění. Prodej různých pojistných produktů klientům bank nebo jiných finančních institucí patřících do stejné finanční skupiny je první z nich. Od tohoto „cross-sellingového“ prodeje si pojišťovny především slibují snížení nákladů a využití sítě bankovních poboček, která bývá mnohonásobně hustší než u pojišťoven.

Vedle toho se můžeme setkat s pojmem bankopojištění u finančních produktů, do kterých je v rámci zatraktivnění nabídky integrován pojistný produkt a přináší tak klientovi dodatečnou hodnotu. Nejčastěji to bývá spojení životního pojištění s různými typy úvěru. Podle této definice můžeme za bankopojištění považovat i různé typy cestovního pojištění s platební kartou nebo kupříkladu havarijní pojištění v případě leasingu vozidel.

Co jednotlivé koncepce znamenají pro klienta?

Využití bankovních poboček k distribuci pojistných produktů by mohlo znamenat pro pojišťovnu výrazné snížení pořizovacích ale i správních nákladů. Právě pořizovací náklady nejvýrazněji ovlivňují tvorbu kapitálové hodnoty. Pokud tato redukce nákladů bude zohledněna ve vývoji finančních toků v rámci pojistné smlouvy, může dojít k výraznému zvýšení akumulace kapitálu. Pojišťovny by tak vlastně nabízely vylepšené produkty. To by mohlo vytvořit obrovskou konkurenční výhodu oproti pojistným produktům prodávaných „klasickou cestou“, přestože v této souvislosti je velmi diskutabilní odpovídající poradenská služba a následný servis. V rámci jedné finanční skupiny pak může docházet k distribučním konfliktům, kde produkt nabízený bankou bude výhodnější než produkt nabízený za jinak stejných podmínek „klasickým“ distribučním kanálem.

Jako první se vydaly touto cestou finanční skupiny ČSOB a Komerční banky. U většiny ostatních bank jsou bankovní přepážky využity pouze ke klasickému zprostředkovatelskému prodeji. (pozn. Přestože klientovi nepřináší tento prodej prakticky žádnou výhodu, zaznamenala Pojišťovna České spořitelny v loňském roce obrovský nárůst předepsaného pojistného, které bylo způsobeno aktivitami prodejců pojištění na přepážkách v souvislosti s rušením anonymních vkladních knížek.)

Tabulka: Prodej pojištění na pobočkách bank

Země Podíl předepsaného pojistné produktů prodaných na pobočkách bank (v %) Životní pojištění Neživotní pojištění Francie 60 12 Španělsko 55 8 Itálie 40 6 Švédsko 25 5 Belgie 30 10 Holandsko 30 20 Velká Británie 24 5 Česká republika 1 3,3

Zdroj: Statistika zajišťovny Score, r. 2000, průzkum Gfk – IMDS 2002

Výhody plynoucí z integrace pojištění s ostatními produkty jsou velmi diskutabilní. Pojistné produkty musejí být velmi jednoduché. Prodávají je totiž instituce, pro které je prodej pojištění pouze doplňkovou činností. To je však v rozporu s trendy, které můžeme na pojistném trhu zaznamenat, za nimiž stojí snaha výrazně rozšiřovat flexibilitu produktů. Mnoha klientům tak nabízené produkty nemusejí vyhovovat. Výraznou výhodou by však mohla být cena.

Hledáte další informace o životním pojištění? Pak neváhejte a navštivte naši speciální sekci. Tyto pojistné produkty bývají nabízeny na tzv. skupinové bázi. Pojišťovna a finanční společnost uzavře skupinovou pojistnou smlouvu. Klient pak při uzavření pojistné smlouvy s finanční institucí vstupuje do skupinového pojištění uzavřeného mezi pojišťovnou a příslušnou společností. U skupinového pojištění jsou kalkulovány nižší správní náklady a to umožňuje snížení pojistného oproti individuálně uzavřenému pojištění. Vzhledem k jinému přístupu k oceňování rizik („Free Cover Limit“) umožňuje skupinové pojištění pojišťovat na srovnatelné pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu.

Jaká budoucnost čeká na bankopojištění v České republice?

Očekáváme, že v rámci zatraktivnění nabídky se pojistné produkty budou stále častěji objevovat jako součást úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění či leasingových smluv. Nejčastější součástí je díky svojí nízké ceně úrazové pojištění. Prodeje "vylepšených" pojistných produktů bankami budou využívat především finanční skupiny, které mají ve svém portfoliu silnou banku. Proto předpokládáme, že velcí hráči pojistného trhu jako jso u Česká pojišťovna, ING, nebo Credit Suisse Life & Pensions příliš do boje na bankopojistném trhu prozatím nezasáhnou, protože nemají v České republice banky silné jak pobočkově tak ani kapitálově.

Jaký očekáváte vývoj bankopojištění v ČR? Myslíte si, že ze spolupráce bank a pojišťoven bude klient profitovat? Děkujeme za Vaše názory a komentáře.