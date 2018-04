Budoucnost jak na dlani za tisícovku aneb jak podniká úspěšná kartářka

Někteří jim přičítají nadpřirozené schopnosti, jiní jsou zase toho názoru, že se jedná o podvodnice. Zatímco jedni jim bezmezně věří, druzí tvrdí, že z lidí jen tahají peníze a k žádné takové osobě by nikdy nešli. Řeč je o čarodějkách, vědmách nebo kartářkách, zkrátka ženách, jež v sobě nosí něco neobvyklého, snad i těžko vysvětlitelného, nikoli však ne nepochopitelného.

Já jsem se vypravila za jednou z nich, paní Ivetou Lejskovou – Vojtovou, 37 letou maminkou dvouletého synka. Čekala jsem polorozbořený nebo alespoň tajemně vyhlížející dům, už i adresa Újezd nad Lesy skýtala možnost setkání uprostřed hlubokých lesů...

Omyl. Tahle vědma žije v docela útulném řadovém domku, tedy v symbióze s okolními obyvateli satelitní čtvrti. Nepřišla mi otevřít ani dáma podivného vzezření, jak by se od čarodějnice očekávalo, zato jsem hned mezi dveřmi chytla výtku: "Já vám dám čarodějnice! Jsem čarodějka, to si zapamatujte a nepleťte to!"

. IVETA lejsková - Vojtová říká Nepovažuji se za čarodějnici, říkám, že jsem čarodějka. Za čarodějnici považuji ženy, které pracovaly s negativní energií, černou magií. Čarodějnice mi přijde jako hanlivé označení. V minulosti to čarodějky neměly jednoduché, mám pocit, že bych také skončila na hranici, dokonce jsem tam zřejmě (dle návratů do minulých životů) skončila. Myslím si, že většina z těchto žen jen byly nepohodlné, protože moc věděly a uměly pomoci druhým prostřednictvím energie a bylin.

Usedám do proutěného křesílka a poté, co obdržím voňavý čaj, pokládám první otázku:

Kdy jste se poprvé setkala s výkladem karet a jaké to pro vás bylo?

Poprvé jsem byla na výkladu karet v Jablonci nad Nisou, kde jsem v té době bydlela. Zašla jsem k takové stařičké paní, když mi bylo zhruba 19 let. Byla jsem v té době na vysoké škole a vůbec jsem nechápala, co mi to říká. Mluvila o bydlení v jiném městě, ukončení studií, v té době jsem měla 2 roky známost a samozřejmě jsem ji brala jako definitivní, což ona tak neviděla. Vše ale bylo nakonec tak, jak předpověděla a skutečně jsem se záhy přestěhovala do jiného města, ani partner nezůstal.

Před 14 lety jsem byla na výkladu karet u jiné paní, která mně řekla, že mám obrovský dar na výklad karet, že bych se tomu měla věnovat. Přiznám se, že mě to tehdy docela překvapilo, nicméně už desátým rokem se jako kartářka živím. V té době mě to nadchlo, ale nebrala jsem výzvu té paní reálně, necítila jsem se, že bych byla tak silná a unesla problémy druhých lidí, které na sebe, ať chceš, nebo nechceš, přebíráš.

Napadlo vás hned při tom prvním výkladu, že byste je chtěla umět také vykládat?

Jasně, úplně mě to fascinovalo, ale nikdy by mě nenapadlo, že to bude jednou moje práce. Jak je vidět, nikdy nevíš, co vše je v životě možné dokázat, pokud si připustíš, že to může nastat.

Je ale pravda, že už jako dítě jsem rodičům říkala různé věci, jak to vidím já a jak si jednou zařídím život, což oni nebrali vážně. Narodila jsem se totiž se zánětem mozkových blan, tak moje předpovědi budoucnosti naši přičítali této nemoci.

Až v době, kdy jsem už výklad dělala, mi rodiče prozradili, že moje babička karty také vykládala, za komunistů - takže tajně. Karty, které k výkladu používám, jsem dostala právě po ní. Občas se jich na něco pro sebe zeptám, ale neberu odpověď zásadně moc vážně.

Co vás na výkladu budoucnosti v těch počátcích tak zajímalo?

Možná to bude znít jako pouhá fráze, ale vždycky jsem chtěla pomáhat lidem. Snad díky mým zdravotním problémům v dětství, chtěla jsem být zdravotní sestra, ale nedopadlo to tak. Na karty jsem nikdy nepomyslela, na svůj první výklad jsem šla ze zvědavosti, ale je pravda, že mě vždycky přitahovalo záhadno, mystika, fascinovalo mě, že se někdo může podívat do budoucnosti jiných a chtěla jsem to také zažít.

Došlo k tomu úplnou náhodou o pár let později v jedné restauraci, kdy vedle u stolu vykládala nějaká paní karty a já jí řekla, že ji poslouchám, ale že to cítím naprosto jinak a že tu paní čeká to a to, že má úplně jiný problém, než jí kartářka říká. Paní, která si nechala ty karty vykládat, tehdy málem trefilo, ale já jsem si už dříve potvrdila, že pocity, které ke mně chodí jsou skutečné, proto jsem si za svým tvrzením stála – a ona mi uvěřila.

Vzala si na mne číslo a zhruba po půl roce mi zavolala, že se mé předpovědi skutečně plní a požádala mě, jestli by nemohla přijet na další výklad. Od té doby jsem občas někomu karty vyložila, jen tak, z kamarádství nebo proto, že mě o to požádal někdo tak, jako ona paní. Skutečně jsem ale nepočítala s tím, že by tohle někdy mohla být má profese.

Komu vykládáte budoucnost raději? Známým nebo cizím lidem?

Nejraději vykládám úplně cizím lidem, které neznám, nic o nich nevím a zase je dlouho neuvidím. Na výklad beru lidi maximálně jednou za rok, tím pádem nepřichází v úvahu, abych si pamatovala, co jsem jim říkala před rokem.

Pochopitelně neříkám pouze pozitivní věci, vždyť víte, že život není jen o pozitivních zprávách, to by nebyla žádná realita. Někdy je to hodně náročné, když lidem předkládám v budoucnosti především to, co nechtějí vidět a slyšet, někteří lidé mě vyčerpávají, pár mužů, ale i žen ke mně chodí s přesvědčením, že vás převezou, nejednají fér a pokouší se dokázat, že to nefunguje. Mají ale smůlu, většinou odcházejí jako spráskaní psi. Možná bych to neměla prozrazovat, ale tohle chování se týká převážně mužů.

To víte, že mi nějakou dobu trvalo naučit se říkat nepříjemné věci. Je to vlastně i o jakési vnitřní vyzrálosti a k té musí každý člověk, tedy i čarodějky, dojít. Už dávno s tím problém nemám, většinou vycítím, komu můžu říct negativní věci na rovinu a pokud mám pocit, že takovou pravdu neunese, tak pouze naznačím.



Potřebujete k výkladu nějakou speciální atmosféru?

Potřebuji hlavně klid a potom svíčku, kterou si zapaluji vždy před počátkem výkladu, zároveň očišťuji plamenem i karty po každém výkladu. Už bych nevykládala v restauraci, jako poprvé, ta doba je dávno pryč, i když stane se, že mě někdy kamarádky ukecají, abych vzala karty s sebou někam na podobné místo, když si třeba jdeme sednout, ale dělám to opravdu výjimečně a nerada. Není dobré pokoušet karty a věci kolem. Na to je vážně zapotřebí klidná atmosféra a respekt, jinak nefunguje napojení.

Když jsem začala s výkladem karet, dělala jsem ho naprosto výjimečně, vzdělávala jsem se, studovala kineziologii, regrese (návraty do minulého života), dělala jsem terapie. Vnímání informací, které ke mně chodí "z universa" bylo těžší, po porodu syna je však daleko intenzivnější, často už karty vůbec nepotřebuji.

Je něco, co říkáte nerada a nebo raději zatajíte?

Samozřejmě, pokud je nějaké neštěstí, které jde k někomu blízkému, nebo pokud vidím, že matka přežije své dítě, což bývá opravdu smutný výklad, neřeknu to naplno, ale pouze naznačím, že by mohl být problém a pokusím se najít řešení, jak z toho ven.

Lidé k čarodějkám přece chodí proto, že potřebují pomoci nahlédnut do jejich budoucnosti, vyřešit nějaký problém nebo pomoci se situací, do níž se dostali. Proto se musí dozvědět co nejvíce.

Výklad budoucnosti ale není jediné, čemu se věnujete...

Momentálně jsem ve výcviku systematických konstelací, což je naprosto fascinující skupinová terapie, při které si vybereš členy své původní rodiny z lidí, kteří jsou přítomni na terapii a zjišťuješ, kde vznikl problém v systému, který tě v současnosti trápí. Úžasně to funguje.

Například, pokud má žena problémy v partnerských vztazích, tak při stavbě rodinného systému zjišťuje, kde vznikl problém, čí osud nese, proč se bojí nebo naopak, proč pohrdá muži. Když se v rodině stane neštěstí, sebevražda, potraty, vždy to někoho z budoucí generace ovlivní, proto je zapotřebí tímto zvláštním způsobem pročistit energie předků.

Svíčka dohořívá a s ní končí i mé posezení s čarodějkou, o níž se říká, že od ní nezřídka odcházejí lidé s pláčem. Ona se ale usměje a ještě před rozloučením povídá: "I pláč je svým způsobem pozitivní emoce, pokud se vám proudem těch slz uleví. A jestli lidi pláčou proto, že se dozvěděli fakta, která jim přiblížila je samotné, je to jedině dobře."