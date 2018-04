Nový náborový trend: Nejste na sociálních sítích, neexistujete

Na takovou otázku se pokusilo odpovědět několik odborníkům z personalistiky. Shodují se v tom, že moderní technologie budou dokonalejší a budou hrát v přijímacích řízení stále významnější roli. V on-line prostředí se o uchazečích získává mnoho dat, například jak se chovají, co nakupují, co mají rádi. A tím se lépe „otipují“ i pro budoucí práci. Sběr dat o kandidátech v budoucnu ještě nabere na síle. A kdo nebude na internetu, jako by nebyl.

Představy o výběru zaměstnanců jdou ale ještě dál. Vzhledem k tomu, že cílem je co nejvíce je urychlit a zkvalitnit, zvažuje se v odvážných představách i pomoc robotů. Ty by mohly při videorozhovorech s kandidáty analyzovat jejich nonverbální komunikaci, sledovaly by jejich emoce při odpovědích na otázky. Jejich radost, překvapení, smutek, znechucení, stres i zmatek, které mohou vypovídat o tom, jak se lidé dokáží postavit k pracovnímu problému či ho vyřešit.

Podle expertů se ale nikdy přijímání uchazečů plně nezautomatizuje. Stále bude důležitou roli hrát osobní kontakt. „Dobrý personalista musí umět zhodnotit i osobnostní rysy a doporučit takového kandidáta, který bude nejlépe doplňovat pracovní týmy. Obzvláště v poslední době s oživením trhu práce, chtějí firmy více znát osobnostní charakteristiky uchazečů a jejich takzvaný týmový fit,“ říká Ladislav Kučera z personální společnosti Hays Czech.

Vidí nás na sociálních sítích, v diskuzích i na herních serverech

Nejdůležitější v personalistice je najít vhodného kandidáta, oslovit ho a zaujmout. A právě v tom hrají, a hrát budou, technologie hlavní roli. „Pomáhají s takzvaným sourcingem kandidáta, tedy „vyzdrojování“ člověka, který splňuje v nějaké míře požadované nároky na danou pozici, tedy má potřebné vzdělání, kvalifikaci, dovednosti a znalosti. V databázích životopisů filtrují kandidáty podle různých kritérií, pomáhají při hledání na profesních sociálních sítích a pomocí speciálních řetězců na internetových diskuzích, herních a zájmových serverech a v online komunitách,“ popisuje Alžběta Honsová z personální společnosti Randstad.

Jak hledat práci v roce 2025 Erik Švarcbach z personálně-poradenské společnosti McROY radí, jak uspět na trhu práce za pár let: Hledáte inzerát na internetu? Hledáte marně. Náboráři již neinzerují, ale hledají vhodné lidi v profesionálních databázích. Je třeba tam být.



Spoléháte na váš hezky zpracovaný životopis? Nikoho již nebude zajímat. Můžete ho vyhodit.



Jste zvyklí si přikrášlit vaše schopnosti a znalosti? Již nemusíte. Platí jen reálné důkazy.



Nejste na sociálních sítích? Nemáte Facebook nebo Linkedin? Neexistujete. A pokud na sociálních sítích jste, ale neaktivní, nemáte kontakty, nepublikujete, neúčastníte se setkání s lidmi z Vašeho oboru, je třeba s tím začít.

Už nyní existují aplikace, které umí prolézt celý web, naskenovat a analyzovat digitální profil člověka a pak mu nabídnout odpovídající pracovní příležitosti. „Nezůstávají ale u pouhého vyhledání. Dokáží řídit celý náborový proces a standardně jej zrychlí až o 40 %,“ upozorňuje Jonathan Hill, ředitel Grafton Recruitment. Tyto technologie jsou podle něj zatím velmi nákladné, ale brzy se stanou součástí podnikových systémů pro řízení lidských zdrojů.

Budeme žít ještě více na mobilu

Podle Milana Nováka z personální agentury GoodCall shromažďují takzvaná Big Data informace o zaměstnancích i o firmách. „Díky nim je a bude možné lépe analyzovat pracovní trh, potřeby uchazečů i zaměstnavatelů. A lépe cílit správné nabídky na vhodné kandidáty. Budeme schopni se lépe orientovat v motivaci zaměstnanců i v jejich důvodech odchodu ze zaměstnání,“ říká Milan Novák.

Významně podle něj vzroste úloha mobilů. „V dnešní době se v podstatě „žije“ na mobilech, proto i práce a komunikace o pracovních příležitostech se bude přesouvat hodně do těchto zařízení. Přes mobilní aplikace si budeme hlídat příležitosti, které nás zajímají. A firmy na nás budou lépe cílit s nabídkami. Mobilní zařízení se může stát zajímavým pomocníkem kariéry,“ odhaduje personalista z GoodCall, podle něhož se mobil začne více používat i ke vzdělávání nebo jako každodenní „našeptávač“ nových postupů, strategií a důležitých pracovních rozhodnutí.

Prosazovat se budou i videokonference, které mají suplovat standardní osobní pracovní pohovory. Díky nim není nutné složitě koordinovat termín pracovního pohovoru a ušetří čas přesunem na místo schůzky. Praktický je tento způsob komunikace i při jednání s kandidáty ze zahraničí.

Jsme ideální zaměstnavatelé, pojďte k nám

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v řadě oborů přiměje firmy, aby více pracovaly na své značce, na firemní kultuře, a přilákali nové a schopné zaměstnance. „I to je důvod, proč by dnes firmy měly začít tím, že si do týmu lidských zdrojů přijmou specialistu na on-line marketing. Potenciální kandidáti chtějí mít co nejvíce nabídek soustředěných na jednom místě, z jednoho místa také chtějí na nabídky reagovat a očekávají, že dohoda s novým zaměstnavatelem bude uzavřena rychle,“ radí Jonathan Hill.

Moderní technologie budou více a více ovlivňovat to, jak a kde se budou potenciální pracovníci hledat, jak se s nimi bude komunikovat a jak oni budou komunikovat se zaměstnavatelem. Budou usnadňovat především předvýběr. Jak se ale všichni personalisté schodují, osobní kontakt nenahradí ani robot ani internet. Jeho význam možná naopak ještě vzroste.