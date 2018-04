Budoucnost patří čipovým kartám

ČSOB uvedla v polovině června na trh čipovou platební kartu Visa Electron. Komerční banka nabízí Visu Electron s čipem již od února, nyní oznámila zahájení vydávání čipových karet Maestro v pilotním provozu a v červenci hodlá začít vydávat tyto karty i klientům. Na podzim plánuje začít čipové karty nabízet eBanka a Volksbank. Vydávané karty s čipem mají mezinárodně platný standard EMV.

Již od roku 1999 jsou na českém trhu Maxkarty Poštovní spořitelny (vydáno přes 800 tisíc kusů) s čipem, ty však standardu EMV neodpovídají a měly by mu být přizpůsobeny do konce roku. Všechny jmenované karty nejsou v pravém slova smyslu čipové, obsahují z důvodu zachování maximální dostupnosti kromě čipu i magnetický proužek – jsou tedy hybridní. Poplatky jsou u hybridních karet stejné jako u karet s magnetickým proužkem.

Proč vlastně nezůstat u „klasických" platebních karet? Magnetický proužek, který slouží již cca pětadvacet let, zastarává. Důvodem je jeho snadné zneužití, na rozdíl od čipu, dále hraje nemalou roli fakt, že nemůže nabídnout kromě tradičních funkcí žádné navíc. Na čipu lze uchovávat různé informace - jeho využití je tedy širší.

Ani jedna z vydávaných hybridních karet Visa Electron prozatím nenabízí žádné zvláštní funkce, které čipy mohou nabídnout (možnost navázat věrnostní programy, připojit elektronický podpis apod.). Obě však mají platformu, na kterou lze přidat další aplikace. Banky slibují věrnostní programy, jen co budou uzavřena jednání s obchodníky a podepsány smlouvy. V nejbližší době se na ně ovšem nejspíš těšit nemůžeme, zprovoznění programů bude trvat několik měsíců.

K nově uvedené čipové kartě Visa Electron od ČSOB jsou poskytovány služby D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. Pojištění právní ochrany je platné na území České republiky a Evropy. Držitelé karty tak mohou v některých situacích využít rad právníků na bezplatné lince (popřípadě osobní nebo písemné poradenství). Kdy? Například když se zákazník cítí ošizen v obchodě nebo se marně domáhá reklamace zboží, chodec je zraněn na špatně udržovaném chodníku apod.

Co je EMV standard? Jedná se o standard vyvinutý asociacemi VISA a EC/MC, který sjednocuje podmínky pro čipové aplikace. Díky tomuto standardu nebudou mít banky takové čipové karty, které by nebyly schopny vzájemně akceptovat.

Jaký je vlastně rozdíl v placení čipovými (resp. hybridními) kartami oproti kartám s magnetickým proužkem? Pokud je terminál i karta vybavena čipovou technologií, není možné při placení uplatnit magnetický proužek. Držitel je vyzván k zadáníu ve všech případech, kde je terminál vybaven PIN klávesnicí. Zneužití odcizené karty bez znalosti PINu by tedy na těchto terminálech (podobně jako v bankomatech) nemělo být možné. U hybridních karet dosud masově vydávaných v České republice (Visa Electron KB a ČSOB) nemusí být na účtence uveden podpis.

Celá transakce je šifrovaná dvojicí klíčů – jeden je ze strany čipu, jeden ze strany banky. Šifrovací klíč na kartě zajišťuje zašifrování zpráv zasílaných do systému vydavatele a zpět.

Komerční banka plánuje do konce roku 2003 převedení většiny stávajících elektronických karet na karty s čipem a dobu překlopení všech karet s magnetickým proužkem na čipové (resp. hybridní) odhaduje na tři roky. V letošním roce hodlá vydat 200-250 tisíc hybridních karet, dosud jich vydala zhruba 122 tisíc. Podle představitelů banky je nyní čipové technologii přizpůsobeno 90 procent terminálů a bankomatů a do konce července bude proces migrace dokončen.

ČSOB, jak již bylo řečeno, začala hybridní karty vydávat během června. Ke stejnému měsíci datuje počátek zrychlené obměny stávajících karet za hybridní. V červenci budou vyměněny kromě karet platných do července 2003 i karty Visa Electron, jejichž platnost končí v červenci 2004. Takto bude výměna pokračovat měsíc po měsíci, klienti budou dopisem vyzváni, aby si novou hybridní kartu Visa Electron vyzvedli na pobočce. Do konce roku 2003 hodlá ČSOB v České republice vydat téměř 140 tisíc karet s čipem. Upgrade terminálů u obchodníků by měl být hotov z osmdesáti procent do konce roku 2003. Upgrade bankomatů je v současnosti v pilotním testování, plynulé nahrazování proběhne během letošního a příštího roku.

