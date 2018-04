Podívejte se, jak budeme v obchodech platit za pár let

Placení pípací kartou, čipem nebo nálepkou je v Česku běžné. Bezkontaktní platby jsme si oblíbili nejvíc v Evropě. Potvrzují to data společností Visa a MasterCard. Platíme jimi už tři čtvrtiny nákupů. A nejde jen o trend mezi mladými lidmi, uživatelé jdou napříč generacemi.

„V praxi se ukázalo, že jsou bezkontaktní platby natolik pohodlné, protože při nákupu do 500 korun se karta jen přiloží a nemusí se zadávat PIN, že i mnoho starších lidí si právě tento způsob velmi oblíbilo,“ říká David Brendl, manažer inovací Visa Europe. Je proto přesvědčen, že i další novinky, které mají usnadnit a zrychlit nákupy, přijmou lidé v Česku s nadšením. Vývoj bezkontaktního placení jde od karet k jiným nositelným zařízením.



V současnosti už je možné platit mobilním telefonem, hodinkami nebo různou nositelnou elektronikou. „Obyvatelé Velké Británie mohou od léta platit Apple Pay telefony a hodinkami a další výrobci na sebe nenechají dlouho čekat. I tuzemské banky brzy umožní svým zákazníkům platit mobilem a další elektronikou,“ odhaduje David Brendl, podle něhož se Visa chce na tyto inovace zaměřit.

I televizní moderátoři budou inspirací k nákupům

Také společnost MasterCard chystá novinky v placení. Slaví úspěch s digitálními platbami MasterPass, které zjednodušují nakupování na internetu. Své doručovací a kontaktní informace zadáváte pouze jednou a nemusíte se registrovat u jednotlivých obchodníků ani vypisovat údaje z karty. „Brzy bude takto možné nakupovat i v tradičních obchodech. Zákazník si registruje kartu a pak platí rychle, pohodlně a bezpečně. Platbu potvrzuje na mobilním telefonu otiskem prstu nebo heslem,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Jaké další novinky se k nám mohou ze zahraničí dostat? Připravuje se například nákup přes televizní vysílání. „Zákazník se na mobilu přes speciální aplikaci dozví, jakou značku saka má na sobě moderátor televizního zpravodajství v přímém přenosu a bude si ho moci okamžitě zakoupit,“ vysvětluje Miroslav Lukeš. Podle něj na sebe nenechá dlouho čekat také digitální placení na čerpacích stanicích. Zákazník bude moci zaplatit pohonné hmoty přes telefon, aniž by opustil stojan.

Možná budeme moci do několika měsíců objednávat jídlo na stadionu při sledování sportovního zápasu, aniž bychom se zvedli ze židle. „Objednávky občerstvení přes telefon fungují například na stadionu Yankees v New Yorku. Zákazník si naskenuje QR kód svojí sedačky a přes aplikaci si objedná například pivo nebo hot dog u poskytovatele občerstvení v prostoru stadionu. Poskytoval díky QR kódu identifikuje přesné místo, kam má být objednávka doručena. Divák tak nepřijde ani o minutu zápasu svého oblíbeného týmu,“ popisuje Miroslav Lukeš.

Stačí gesto a nákup je můj

Budoucnost bezkontaktních plateb má jít ještě dál. Do pěti let budeme mít možná digitální drobné, budeme platit gestem ruky nebo oblečením.

„Vyzvali jsme pět mladých designérů, studentů a absolventů magisterského oboru průmyslový design na škole Central Saint Martins. Úkol byl jasný: prozkoumat, jak by se co nejjednodušeji v budoucnu mohlo platit, a představit si, jak by v roce 2020 mohla vypadat platební zařízení integrovaná do oblečení,“ přibližuje David Brendl ze společnosti Visa.

Skupina studentů navrhla například zařízení Small Change. To usnadní přechod mezi hotovostí a digitálními penězi a pomůže lidem spravovat platby menších hodnot. Lidé by hodnotu svých mincí nahráli na jedno zařízení. V něm bude zabudovaný displej s elektronickým inkoustem, který zobrazí dostupné finance. Výši financí bude možné různě upravovat, například pro děti, které si šetří kapesné.

VIDEO: Wearables design concept - Thread Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalším nápadem je Budgeteer. Jedná se o platební nástroj, který se nosí na zápěstí. Ovládá se jednoduše pohybem ruky. Třemi intuitivními a jednoduchými gesty může uživatel rozdělit platby do tří kategorií práce, já a domácnost, které se pak nasvítí různými barvami na výpisu z účtu.

Posledním vynálezem je Thread, speciální brož, která propojuje online a reálný svět prostřednictvím aplikace pracující na standardu Bluetooth. Ověření plátce zajišťuje snímač otisku prstu, který je velmi nenápadný, ale zároveň sofistikovaný.

Mimo prodejnu se zákazníci nosící brož poznají přes kameru svého mobilního telefonu, na němž se zobrazí i učiněné nákupy, které lze pak hodnotit. Pozitivní hodnocení u dané položky se pak promění ve výhody, například slevy, VIP vstupenky nebo soukromé náhledy, poskytované značkou nositeli. Takto se vybuduje jedinečný vztah se značkou, kterou mají uživatelé rádi. Jde o inovativní interpretaci tradičního věrnostního programu.

VIDEO: Wearables design concept - Small Change Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V oblasti nositelných zařízení zvaných wearables vidíme obrovský potenciál, a to zejména u mladší, technologicky zdatné generace. Wearables v sobě slučují všechny atributy, kterými vynikají bezkontaktní platby, rychlost, pohodlí a jednoduchost. Propojení těchto zařízení s mobilními aplikacemi pak výrazně vylepší uživatelskou zkušenost a nabídne zákazníkovi mnohem větší kontrolu,” vysvětluje David Brendl.

Do roku 2019 mají být všechny terminály u obchodníků bezkontaktní, i to rozšíří prostor pro nové nápady a koncepty. Hotovost tak bude podle odborníků minulostí.

O tom, zda budou nové koncepty studentů uvedeny skutečně do provozu, rozhodnout sami zákazníci. Všechny tři koncepty se budou testovat a podle zpětné vazby se pak vyhodnotí, zda má smysl konkrétní produkt dále rozvíjet pro masové uvedení na evropský trh.