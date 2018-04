Bulharsko a Chorvatsko

Do Bulharska lákají kromě přijatelných cen ubytování, což však nemusí platit pro hotely, také nízké ceny v obchodech a restauracích. Jsou totiž obvykle o deset až dvacet procent nižší v porovnání s Českou republikou, případně srovnatelné.



Před odjezdem do Bulharska však pozor na měnu. Bulharská měna leva totiž není volně směnitelná a nelze ji ve směnárnách běžně sehnat. Zkušení cestovatelé proto radí vzít s sebou americké dolary nebo eura. Dolary, pokud jsou poškozené, či naopak úplně nové, může být problém „udat“, někteří obchodníci či směnárníci je mohou odmítnout. Vyměnit lze v Bulharsku i české koruny, ale kurz je nevýhodný. Měnit peníze se doporučuje v bankovních směnárnách, nikdy ne „na ulici“. Platby kartou zatím nejsou příliš rozšířené. Ve větších městech jsou bankomaty, které přijímají běžné platební karty.

V Bulharsku se bydlí obvykle v hotelích, v soukromí či v kempu. Podle internetového serveru bulharsko.proweb.cz některé kempy nebývají v dobrém stavu anebo jsou privatizované a pak jejich cena není v porovnání s ubytování v soukromí příliš výhodná. Na vyšší cenu může turista narazit také v hotelu. Noc v nejlevnějších se pohybuje okolo 10 až 15 dolarů.



V Bulharsku stojí za to navštívit některé z četných památek. Bezplatná je například prohlídka monastyrů či kostelů. Obvykle se za vstup platí dvě až pět leva, u významných památek i deset leva.



Do Bulharska se cestuje letadlem. Cestovní kanceláře obvykle prodávají pobyty jako „balíčky“, tedy včetně letenky. Samostatná letenka stojí zhruba od 5500 do 9000 korun podle typu letu a místa. O několik tisíc korun levněji vyjde zájezd s kombinovanou přepravou, kdy jednu cestu absolvuje turista autobusem a druhou letadlem.



Kdo jede vlastním autem, měl by si připravit peníze na takzvanou silniční daň, což je paušální částka za použití mostů a tunelů, pro auto do 8 míst dva americké dolary a nad 8 míst 10 dolarů. Za použití dálnice se platí 0,1 dolaru za kilometr, ale nejméně 5 dolarů. Dále se mohou cestovatelé setkat s dalšími místními poplatky (most přes Dunaj, trajekt).

Za kolik se ubytovat Jednoduchá chatka 500 korun na týden V soukromí 700 až 1 500 za osobu na týden Velmi levný hotel 2 300 korun za osobu na týden Hotel*** 10 000 za osobu na týden Penzion 3 800 korun za osobu na týden Pobyt včetně letecké dopravy a polopenze v hotelu na 11 dní 12 000 až 19 000 korun Pobyt v hotelu s polopenzí a kombinovanou dopravou 8 000 až 12 000 korun Pobyt v penzionu bez stravy s kombinovanou dopravou 6 000 až 8 000 tisíc korun

Kolik stojí

chléb 6,5 až 11 korun (0,4-0,7 leva)

sýr 100 g 4,9 až 11 korun (0,3-0,7 leva)

mléko 1 l 16,2 koruny (1 leva)

salám, uzeniny 100 g 4,9 koruny (0,3 leva)

broskve 19,4-35,5 koruny (1,2-2,2 leva)

rajčata 9,7-25,8 koruny (0,6-1,6 leva)

balená voda 1,5 l 9,7 koruny (0,6 leva)

víno 1 l 32,3 koruny (2 leva)

kopeček zmrzliny od 6 koruny (0,4 leva)

hlavní jídlo v restauraci 32-100 korun (2-6 leva)

pizza 32,3 koruny (2 leva)

saláty 32,3 koruny (2 leva)

pivo 16,2 koruny (1 leva)

káva 8 korun (0,5 leva)

půjčení jízdního kola na hodinu 50 korun (3,1 leva)

potápění včetně instruktáže za půl hodiny 800 korun (50 leva)

C horvatsko

Jako domů jezdí Češi do Chorvatska, loni jich do země zavítalo 920 000 a letos není důvod, aby jich bylo méně. Naopak zástupci Chorvatského turistického sdružení očekávají nárůst návštěvníků z ciziny, Čechy nevyjímaje. Na co se mohou těšit? Na krásné koupání, vlídné zacházení, ale také na o něco vyšší ceny základních potravin a stravování v restauracích než jsou v tuzemsku. Návštěvníci musí počítat i s přirážkami, které jsou odrazem jejich zájmu o pobyt u moře, ale také zvýšených nákladů na přepravu potravin na ostrovy. V létě prostě platí, že třeba kilo rajčat bude k mání nejlevněji ve vnitrozemí a nejdráže na ostrovech.

Za kolik se ubytovat kemp u moře od 330 korun za osobu a noc (od 10 eur) soukromí u moře od 396 korun za osobu a noc (od 12 eur) hotel u moře 990 až 1650 (30-50 eur)

Měna 1 kuna = 4,5 Kč

Orientační ceny zboží a služeb:

bochník chleba - 20 až 30 korun (4,5-6,5 Kn)

sýr 100 g - 16 až 27 korun (3,5-6 Kn)

máslo 250 g - 22,5 až 27 korun (5-6 Kn)

šunka 100 g - 22,5 až 27 korun (5-6 Kn)

mléko 1 l - 18 až 25 korun (4-5,5 Kn)

víno stolní - 1 l od 90 korun (od 20 Kn)

stolní voda 1,5 l - 20 až 30 korun (4,5-6 Kn)

pivo 0,5 l - od 25 korun (5,5 Kn)

paprika 1 kg - 27 až 54 korun(6-12 Kn)

rajčata 1 kg - 27 až 54 korun (6-12 Kn)

broskve 1 kg - 54 až 63 korun (12-14 Kn)

hroznové víno - 1 kg 36 až 45 korun (8-10 Kn)

coca-cola 1 l - 40,50 až 45 korun (9-10 Kn)

oběd v restauraci

pizza - 112,50 až 180 korun (25-40 Kn)

rybí speciality - 225 až 450 korun (50-100 Kn)

rychlé občerstvení - od 90 korun (20 Kn)

zmrzlina, kopeček - od 13,5 koruny (3 Kn)

pohled se známkou - od 22,50 koruny (5 Kn)

benzin - od 33 korun (od 7,3 Kn)

nafta - od 26 korun (od 5,78 Kn)