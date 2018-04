Burza: země se pohnula... Co s investicemi?

Korekci na akciových trzích můžeme brát jako jakýsi test investora, zda na počátku investování správně nastavil svůj rizikový profil neboli míru rizika, jaké je schopný ve svých investicích snést. Často se totiž stává, že se investor na začátku až příliš zaměřuje na možné zisky, ale bohužel přehlíží rizika.

Ve skutečnosti to však funguje přesně naopak: zisk či ztráta z investice jsou odvozené od rizika, které investor na svá bedra hodlá naložit. Jestliže tedy někdo očekával od své investice závratné zisky a nyní se nevěřícně dívá na vysoké ztráty, je čas se opět vrátit na začátek a zamyslet se nad tím, zda portfolio není až příliš rizikové.

Dlouhodobí investoři mohou klidně spát

V podstatě platí následující: jestliže se investuje na velmi dlouhé období, může portfolio obsahovat i více rizikové (kolísavé) investice. Na dlouhém horizontu (například deset, dvacet let) se totiž výkyvy krátkodobého či střednědobého charakteru podstatně lépe vyrovnávají než na horizontu třeba tří let. Jinými slovy: skutečně dlouhodobí investoři, kterým je dnes třeba třicet a kteří investují hodně do akcií, protože zhodnocují prostředky na svou penzi, nemusí mít z nedávné korekce na trzích těžké spaní.

Nicméně ti, kteří investují na horizont kratší (například tří, pěti let), by svá portfolia rozhodně neměli stavět jen na akciích, ale měli by sáhnout také po dluhopisech a peněžním trhu. Korekce se totiž na akciových trzích vyskytují téměř každý rok a byla by chyba přecenit svůj postoj k riziku a nakonec kvůli tomu zplakat nad výdělkem (respektive ztrátou).

Jestliže investor po zralé úvaze nebo po návštěvě investičního poradce zjistí, že jeho portfolio je příliš rizikové vzhledem k jeho rizikové toleranci a cílům, je zapotřebí odprodat část akcií i za cenu ztrát. Nikdo totiž nemá křišťálovou kouli a nemůže zaručit, že burzy ještě více nepoklesnou. Na zřeteli je totiž potřeba mít zejména eliminaci dalších možných ztrát.