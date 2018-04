Business Unit Manager je odpovědný za řízení celé prodejní jednotky, což znamená veškeré aktivity vedoucí k dosažení stanovených prodejních cílů vzhledem k plánu prodejů a rozpočtu a zajištění budoucího rozvoje jednotky. Je odpovědný za prodejní a marketingové plány, musí tedy pravidelně sledovat výsledky prodeje a výši nákladů. Hlídá, aby byl rozpočet jednotky dodržován, případně ho upravovuje podle okolností, stará se o marketingovou podporu prodeje.

Business Unit Manager komunikuje s různými odbornými společnostmi či sdruženími a orgány státní správy. Vede různě velký tým složený z lékařských reprezentantů, area managerů (field force managerů), product managerů a asistentek. Je odpovědný za personální obsazení uvedených pozic, má na starosti jejich motivaci, hodnocení a rozvoj podřízených, a také se proto podílí na výběru zaměstnanců na tyto pozice.

Zájemce o podobné místo by měl mít vysokoškolské vzdělání, ideálně lékařského, farmaceutického, biologického, případně ekonomické směru, minimálně pět let zkušeností ve farmacii, minimálně tři roky ve vedení týmu. Předpokládá se aktivní znalost angličtiny, schopnost delegovat a motivovat, výborné komunikační a organizační schopnosti, analytické myšlení a odolnost vůči stresu. Plat Business Unit Managera je přímo úměrný odpovědnosti a obchodním výsledkům svěřené business unit. Je tedy složen z pevné a pohyblivé částky. Může se pohybovat od několika desítek tisíc korun u jednotek s menším obratem až po statisícové částky.



