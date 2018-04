Bydlení na dluh: nyní levnější

Ten, kdo s úvěrem na bydlení čeká na pozdější dobu, se už zlevnění hypoték zřejmě nedočká. „Úrokové sazby jsou na historicky nejnižší úrovni. Nečekáme, že by klesaly ještě dále. Začnou se spíše opět postupně zvyšovat, a to zřejmě již od poloviny příštího roku,“ uvádí Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka Volksbank. Pro zájemce o hypoteční úvěr to znamená jediné, využít současné příznivé situace. Daniel Kozel, finanční analytik Komerční banky, radí: „Vypůjčit si za současné nízké sazby považuji za velmi rozumné.“

B ydlení je stále luxusní zboží

Pořídit si vlastní byt nebo dům vyžaduje stále více peněz. Ceny nemovitostí rostou v oblíbených oblastech i o deset procent ročně. A ne každý si může takovou investici dovolit. „Za svou průměrnou mzdu si obyvatel Německa může koupit zhruba 1,5 metru čtverečního nového bytu, v Čechách je to zatím pouze 0,8 metru čtverečního,“ popisuje situaci Petr Dimun, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj.

Splátka milionové hypotéky na dvacet let vyjde měsíčně minimálně na pět až šest tisíc korun. Kromě toho je do celkových nákladů potřeba připočítat i veškeré poplatky za schválení a poskytnutí úvěru či vedení účtu v Hypoteční bance. Například v Českomoravské hypoteční bance zaplatí zájemce za zpracování úvěru částku od pěti do dvaceti tisíc korun, za vedení účtu dalších 150 korun měsíčně.

Braňte se zvyšování úroků, radí odborníci

Hypotéku je třeba obvykle splácet patnáct až dvacet let, ale úroková sazba je většinou stanovena na pět let. A jaké budou úroky po jejich uplynutí, nikdo neví. Klienti některých bank se růstu úroků mohou bránit tím, že si zafixují úrokovou sazbu na delší dobu například na deset nebo patnáct let. Z tuzemských bank nabízí tuto variantu například Komerční banka, HVB Bank nebo Raiffeisenbank. Dlouhodobější sazba je sice o něco vyšší, ale za pocit jistoty podle odborníků stojí. „Zájemci o hypotéku bych doporučil volit delší fixaci úrokové sazby,“ radí Daniel Kozel.

Mladým lidem může pomoci stát

Zájemci do 36 let, kteří si kupují alespoň dva roky starý byt nebo dům s jedním bytem, mohou získat finanční pomoc od státu. V současné době jsou to dvě procenta - to zjednodušené znamená, že běžná úroková sazba je například 5,6 procenta, ale mladý člověk bude mít úrok úročen pouze 3,6 procenta. Měsíčně takový rozdíl může u úvěr 1,5 milionu korun představovat 1500 korun.

Mladí lidé toužící po novém bydlení nebo starší zájemci mají zatím smůlu. Připravuje se však sjednocení podpory. Petr Dimun, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, k tomu říká: „Neměl by být rozdíl mezi lidmi podle věku ani podle stáří stavby. Podporu by měl získat každý, kdo si pořizuje první vlastnické bydlení.“

