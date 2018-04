Bydlení od hypoteční banky nebo od HP promotion?

Výhodou skupinového nákupu oproti hypotéce je to, že nemusíte prokazovat příjmy. To je výhodné pro dvě skupiny klientů: Pro ty, kteří mají příjmy, ale nemohou je „lehce“ prokázat např. potvrzením od zaměstnavatele - podnikatelé, taxikáři, číšníci, atd.

Dále jsou to lidé, kteří mají příjmy dostatečné na „živobytí“, ale ne pro hypoteční banku (těchto klientů není moc, protože banky požadují cca 1,5 násobek životního minima). U těchto klientů ve skupinovém nákupu hrozí, že na splátky nebudou mít, protože jim (vzhledem k indexaci) porostou.

HP promotion je dražší než použití hypotečního úvěru

I kdybychom odhlédli od právních nejasností kolem financování, je tento systém daleko dražší než hypoteční úvěr (nebo jiný zdroj financování). Výhodný je snad jedině pro ty, kteří seženou dost dalších lidí, kteří budou do systému přispívat a svými poplatky (32 % ze splátky) pomohou k postavení jejich bytů. A pro ty pasivní Jaké jsou splátky z hypotéky? Kolik budete platit, si můžete spočítat v naší Hypoteční kalkulačce členy, kteří budou mít to štěstí a budou vylosováni hned v prvních měsících splácení.

Z následujícího grafu je patrné, že zatímco u hypotečního úvěru je splátka stále na stejné úrovni, u skupinového nákupu splátky nekontrolovatelně rostou – v závislosti na indexaci, kterou společnost provádí (podle vlastní metodiky a výpočtů). Graf znázorňuje situaci, kdy k realizaci smlouvy dojde až 96 měsíc. V případě, že k realizaci dojde dříve, snižuje se horní mez splátek. Pouze pokud budete vylosováni během prvního roku, budou splátky nižší než u hypotečního úvěru.

Splátka hypotéky vs. splátka v HP promotion

Poznámka: hypoteční úvěr na 1 mil. Kč, úroková sazba 6 %, doba splácení 15 let, u skupinového nákupu nemovitostí je smlouva uzavřena na 1 mil. Kč, k indexaci dochází třikrát ročně o 2 procentní body. (Nejsou zahrnuty úlevy na daních, státní podpora hyp. úvěrů.)

I kdyby klient získal oprávnění k realizaci smlouvy v šedesátém měsíci (což je podle HP promotion průměr, kdy jsou oprávnění získána), bude splátka přibližně 11 tisíc korun. Ztrácí se tak výhoda nízkých splátek a přijatelnosti i pro osoby či rodiny s nižšími příjmy. Nezanedbatelnou částkou zatíží rozpočet i pojišťění, které HP promotion vyžaduje (stejně jako hypoteční banky).

Nestabilita

Nestabilita systému je posilována především dvěma faktory – společnost garantuje realizaci smlouvy, tedy vyplacení sumy peněz sjednané ve smlouvě, do 96 měsíce. Pokud nebudou do systému (klubu) přibývat další klienti, nemůže HP promotion zajistit, že všichni stávající dostanou do osmi let peníze v hodnotě nemovitosti, na kterou spoří měsíčně jednu stoosmdesátinu, celkově 15 let. Indexace a skutečnost, že splátky se již zpětně nenavyšují, tyto nůžky dále rozšiřují, neboť těm, kteří již oprávnění k realizaci smlouvy získali, se již hodnota smlouvy a tedy splátky nezvyšují.

Jednou z největších slabin skupinového nákupu je, že absolutně nevíte, kdy budete bydlet. Oproti hypotéce, kdy peníze dostanete hned, musíte čekat, až budete vylosováni. To, že můžete udělení oprávnění uspíšit při licitaci není v případě HP promotion příliš relevantní, pokud se má jednat o produkt pro lidi s menším příjmem. Pro ty je totiž složení jednorázového vkladu pro získání oprávnění v licitaci téměř vyloučené.

Vstoupili byste do systému skupinového nákupu i tehdy, když není jisté, kdy budete bydlet?