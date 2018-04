Bydlení pro mladé zlevní

Vláda už brzy dostane na stůl balík návrhů, které by mohly pomoci mladým lidem k vlastnímu bydlení. Připravované kroky sníží práh pro dostupnost hypoték a otevřou snazší cestu pro nákup starších, a to i družstevních bytů. Ke státní pomoci se patrně brzy dostanou také lidé, kteří sami staví. Podmínka je v zásadě jediná: věk do 35 let. "Koncept je prakticky připraven pro jednání vlády. Předpokládám, že programy spustíme před koncem roku, aspoň některé," uvedl ředitel státního Fondu bydlení Jan Wagner.

Tento fond má nyní peníze za privatizaci Komerční banky. Dosud půjčoval hlavně obcím, ale nyní - vybaven novými zdroji - se má pustit do dotací určených přímo občanům. Na nové programy má vyčlenit přes miliardu korun. Spuštění podpor závisí už jen na verdiktu vlády a na tom, aby v parlamentu prošel rozpočet Fondu bydlení. Ten se schvaluje spolu se státním rozpočtem, který prozatím sněmovna odmítá, ale ODS již vyjádřila vůli rozpočet podpořit. U fondu bydlení mluví podobně. "Hospodaření fondu se nám nelíbí, ale není naším zájmem blokovat jeho fungování," uvedl stínový ministr pro místní rozvoj Miroslav Beneš (ODS).

Nejvíce peněz spolykají nízkoúročené úvěry do 200 tisíc korun, o něž budou moci žádat lidé kteří si sami chtějí postavit nový byt či dům.Další dva nástroje jsou pro ty, kteří uvažují o koupi staršího bytu. V tomto případě by stát bankám splácel za mladé lidi část úroků z hypoték nebo jiných úvěrů. Milionovou hypotéku by si podle navržených kritérií mohla dovolit rodina s příjmem kolem 23 tisíc korun měsíčně.

Na hypoteční úvěr dosáhne více lidí

Koupě vlastního bytu na hypoteční úvěr bude patrně už brzy dostupnější pro větší počet lidí. Jestliže stát začne od Nového roku dotovat i hypotéky na starší byty, jak navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj, splátky těchto úvěrů se sníží i o několik tisíc korun.

Hypotéka na milion korun, což je obvyklá výše, by při rozložení splátek na dvacet let vyšla na 6600 korun měsíčně. Při dnešních sazbách bez dotace je to o 1800 korun víc. Banky by pak peníze půjčily i těm klientům, které dnes odmítají jako málo bonitní. "Na takový úvěr by rodině stačil čistý příjem kolem 23 tisíc. Dnes bychom chtěli o tři až tři a půl tisíce víc," odhaduje šéf odboru hypoték v České spořitelně Pavel Khün.

Obchodníci s byty se shodují, že takové snížení by přišlo vhod řadě domácností. "Poptávka po starších bytech je velká, protože jsou podstatně levnější a pro mladé lidi dostupnější," říká viceprezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný. Dnes se podle něho na hypotéku kupuje méně než třetina starších bytů. Stát zatím s hypotékou pomáhá jen tehdy, kupuje-li člověk nový byt. Dotace činí dvě procenta.

Zatímco dotace hypoték by se vyplácely přímo ze státního rozpočtu, Fond bydlení by měl možná už koncem roku začít s dalšími dvěma nástroji na podporu bydlení pro mladé. Prvním z nich je úroková dotace - rovněž tříprocentní - k úvěrům na koupi takových bytů, na něž nelze čerpat hypotéku. To jsou hlavně družstevní byty, jež banka nemůže přijmout jako zástavu. Jednou z úvah je, že by rodinám ručil sám Fond bydlení. V takovém případě by výše splátek byla obdobná jako u hypoték.

Druhým krokem má být obdoba někdejší bezúročné 200tisícové půjčky. Tu by fond poskytnul lidem, kteří předloží stavební povolení na projekt, při němž vznikne nový byt. Úrok se tentokrát plánuje jako tříprocentní, což by znamenalo měsíční splátku kolem dvou tisíc korun po dobu deseti let.

Všechny tři programy budou dostupné lidem mladším 35 let, a to i bohatým rodinám či samostatně žijícím jedincům. Osud návrhů nyní závisí pouze na verdiktu vlády, která vždy považovala investice do bydlení za jednu z priorit. Fond bydlení však bude muset ještě čekat, zda v parlamentu projde jeho rozpočet.

Podporuje podle Vašeho názoru stát bydlení pro mladé rodiny dostatečně? Umožní připravované podpůrné programy opravdu mladým lidem dosáhnout na vlastní bydlení?