Bydlení: U úvěru nezáleží jen na úrocích

Asi vás bude v první řadě zajímat, na kolik peněz hypotéka přijde. S jistotou vám to řeknou jen v těch ústavech, kde nabízejí úvěr s dlouhou fixací – dvacet nebo třicet let. Jinak je výpočet jen velmi orientační – po roce, třech či pěti, když vám skončí pevně fixovaná sazba úroku, stanoví vám banka sazbu novou. Takovou, jaká odpovídá aktuální situaci na trhu. Možná o něco nižší, možná půjde sazba o něco nahoru. Požádali jsme banky, aby orientačně propočetly průběh hypotéky pro modelové rodiny. Při výpočtu počítaly banky s aktuální sazbou, takže nejvýhodněji vycházejí hypotéky s nejkratší fixací. I při takovém zjednodušení však mohou být rozdíly mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou statisícové.

Krátká fixace však nemusí být jednoznačně nejlevnější variantou. Praxe může ukázat, že třeba u sazby stanovené na rok může úrok po změně vyskočit mnohem výš, než kdyby si člověk na začátku sjednal fixaci desetiletou.

Kde najít tu pro sebe nejvýhodnější nabídku

Většina lidí se nejprve obrátí na svoji banku. Je to pohodlné, znají vás tam, nebudete možná muset nosit potvrzení o příjmech. A také nebude třeba zařizovat si nový účet a platit za něj, což je jinak obvyklý požadavek bank, u kterých si hypotéku berete. Zajděte však i ke konkurenci – pohodlí domácí banky by vás totiž mohlo stát spoustu peněz. „Bral jsem si hypotéku před rokem a osvědčilo se mi jít do banky vybaven potvrzením o příjmu,“ vzpomíná Pavel Kočička z Prahy, „propočty mi počítali mnohem ochotněji, než když jsem se přišel předtím ptát jen tak.“ Samo potvrzení o příjmech přitom také žádný závazek nezakládá a klient může podepsat smlouvu někde jinde. Banky většinou požadují potvrzení na vlastním formuláři. Vyplatí se jej proto stáhnout z jejich internetových stránek a poprosit ve mzdové účtárně o několikanásobné vyplnění.

Banka nemusí být nejlevnější

Může se to zdát divné, ale přímo v bance nemusí být nabídka nejvýhodnější. Finančně zajímavá a přitom pohodlná může být pomoc finančního zprostředkovatele. Ti totiž mívají k dispozici propočty více hypotečních bank, které mezi sebou umějí dobře porovnat. Zadají údaje do počítače a klientovi vypadne nabídka skutečně šitá na míru. Navíc zprostředkovatelé často dosáhnou díky většímu objemu obchodů na sazby nižší, než které banka oficiálně inzeruje. Ani to moc nestojí. „Základní službu poskytujeme zdarma a klient kromě času ušetří až několik desítek tisíc korun,“ říká například Zdeněk Sluka ze společnosti Sophia Finance.

Zajímejte se i o přístup

Ať už se rozhodnete pro banku, nebo pro zprostředkovatele, pamatujte si jedno důležité pravidlo. Vy si sice chcete půjčit, ale banka na vašich penězích vydělá. Podle toho by se k vám měli jejich pracovníci chovat. Někdy si klienti připadají přehlížení – hypotéka je pro ně „životní záležitost“, ale v bance se chovají rutinně. Vy však máte právo na váhání i na informace.

Pokud se vám zdá, že konkrétní pracovník vám jich neposkytuje dost nebo jedná povýšeně, jděte jinam. Nemusíte hned do jiné banky – někdy stačí vedlejší pobočka. Vždyť odměna za uzavření obchodu, ať už jde o provizi nebo odměnu v rámci zaměstnaneckého poměru, má být ohodnocením za dobré a přívětivé služby.