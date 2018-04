Bydlet můžete hned i bez úspor

Kdo nemá vlastní prostředky na nákup či stavbu bytu či domu, může se obrátit na banku a požádat o úvěr. Nejvyužívanějšími produkty jsou v tomto případě hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Pokud jde o úvěry určené na pořízení bydlení, bývají různým způsobem zvýhodněné. Nejde jen o různé formy státní podpory, také finanční ústavy samotné, v tomto případě hypoteční banky, takové úvěry na bydlení zvýhodňují oproti běžným komerčním úvěrům například nižšími úrokovými sazbami. Díky příznivému vývoji úrokových sazeb hypotečních úvěrů, které od začátku minulého roku až do září v průměru kontinuálně klesaly, se velmi rychle začal zvyšovat počet i objem poskytnutých hypoték. Stavební spoření je především oblíbeným prostředkem k zhodnocování úspor, ale i zde v poslední době stavební spořitelny poskytují úvěrů mnohem více než před několika lety. Ve snaze úspěšně konkurovat hypotékám přišly již více než před rokem s novým typem překlenovacích úvěrů, které poskytnou klientům i bez nutnosti složit na spořicí účet nějaké peněžní prostředky.



Velkou nevýhodou stavebního spoření v porovnání s hypotékami je totiž nutnost

nejdříve několik let spořit a až teprve poté vznikne možnost získat o. V případě řádných úvěrů ze stavebního spoření jsou to minimálně dva roky, a to pouze tehdy, kdy má účastník stavebního spoření ihned k dispozici sumu nejčastěji ve výši přibližně 40%, kterou ihned složí na účet a pak dva roky čeká. Tato čekací doba 24 měsíců je stanovena zákonem – stejně podle novelizovaného i starého zákona o stavebním spoření, zde ke změně nedošlo. Pokud zájemce o úvěr spoří pravidelně, počká si na něj ještě mnohem déle. Stavební spořitelny proto klientům nabízejí i, které mohou být čerpány ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Ale i zde je podmínkou naspořit většinou alespoň 20 procent cílové částky. To znamená mít tyto prostředky ihned k dispozici, nebo je naspořit, což opět trvá nějaký čas.

Hypotéku naopak může zájemce čerpat ihned, pokud je dostatečně bonitní a má úvěr čím zajistit. Kvůli rostoucí konkurenci jsou i hypoteční banky nuceny získávat klienty pomocí různých výhod a novinek, a tak některé přišly i s nabídkou „stoprocentních hypoték“, kdy klientovi půjčí částku ve výši celé jeho investice. Samozřejmě musí mít k dispozici jednu či více nemovitostí, jejichž odhadcem stanovená hodnota bude konkrétní bance postačovat k zajištění úvěru podle jejích pravidel.

P řeklenovací úvěry stavebního spoření s nulovou akontací

Výše měsíčního zatížení

Nevýhodou překlenovacích úvěrů obecně je to, že se neumořují, ale až do přidělení řádného úvěru se z nich platí pouze úroky. Vzhledem k tomu jsou dosti nákladné. Po splnění podmínek pro přidělení "řádného" úvěru ze stavebního spoření dojde k jednorázovému splacení překlenovacího úvěru a nadále se platí již jen splátky řádného úvěru, které jsou nižší. Měsíční zatížení ve fázi překlenovacího úvěru, kdy se kromě platby úroků musí navíc dospořovat, je v porovnání s hypotékou vyšší.

V následující tabulce jsou pro představu uvedeny výše měsíčních plateb bezakontačních překlenovacích úvěrů ve výši jeden milion korun u jednotlivých spořitelen. Uvedené částky v sobě obsahují jak úroky, tak vklady na spořicí účet. Dále je tu pro srovnání splátka hypotečního úvěru ve výši jednoho milionu korun, s úrokovou sazbou 5,5%, a to pro 15 a 10 let splácení. Je vidět, že ve většině případů jsou měsíční platby na stavební spoření vyšší než splátka patnáctileté hypotéky o stejném objemu!

Překlenovací úvěry bez minimálního vkladu na účet spořitelna název produktu tarif měsíční platba ve fázi překlenovacího úvěru ČMSS TOPKREDIT rychlý 10 750 Kč ČMSS TOPKREDIT standardní 8 750 Kč Raiffeisen nemá speciální název rychlý 11 500 Kč Raiffeisen nemá speciální název standardní 9 500 Kč SS ČS MAXI TREND střednědobý 11 763 Kč SS ČS MAXI TREND dlouhodobý 8 330 Kč VSS KB IMPULS rychlý 7 500 Kč * VSS KB IMPULS + rychlý 7 500 Kč Wüstenrot DOMINANTA OF 10 000 Kč * Wüstenrot DOMINANTA OS 15 000 Kč * hypotéka na 1 mil. Kč, se splatností 15 let 8 171 Kč hypotéka na 1 mil. Kč, se splatností 20 let 6 879 Kč

Zdroj: stavební spořitelny

* Tyto výše plateb jsou pouze "teoretické", neboť úvěry v objemu 1 mil. korun se v těchto programech neposkytují. Jsou zde pro srovnání jejich finanční náročnosti s ostatními úvěry,

Poznámka: v tabulce uvedené částky se platí pouze ve fázi překlenovacího úvěru. Po přidělení řádného úvěru jsou nižší. Anuitní splátky hypotéky se nemění.

Nabídka jednotlivých stavebních spořitelen

Přehled nabídky překlenovacích úvěrů s nulovým počátečním vkladem je v níže uvedené tabulce. Jak je vidět, úrokové sazby těchto překlenovacích úvěrů jsou vyšší než aktuální minimální úrokové sazby některých hypoték. Je zde však jeden podstatný rozdíl. Tato úroková sazba je pevně stanovena pro celou dobu splácení překlenovacího úvěru, zatímco úrokové sazby hypotéky se po skončení sjednané doby fixace sazby mohou změnit, a to směrem dolů i nahoru. Po přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření je pak úvěr úročen již nižší úrokovou sazbou, v současnosti jsou sazby u většiny spořitelen ve výši pod pět procent. Tato sazba je zaručena po celou dobu splácení a klient ji zná již při sjednání smlouvy. Kromě toho v případě stavebního spoření je možné celkové úrokové náklady snížit mimořádnými splátkami, za které se hypoteční bance platí nemalé sankce. Výjimkou jeIMPULS od VSS KB, kde je výše měsíčních plateb pevně stanovena a klient bude muset zaplatit pokutu v případě, že "řádný" úvěr bude v důsledku nedodržení stanoveného dospořování přidělen dříve než je stanoveno v úvěrové smlouvě.

Překlenovací úvěry bez minimálního vkladu na účet spořitelna název produktu úroková sazba p.a. výše úvěru v Kč úhrada za zpracování úvěru (v % z výše úvěru) součet úhrad za vedení spořicího i úvěrového účtu (roční výše v Kč) ČMSS TOPKREDIT 5,70% min. 500 tis. 0,50% 580 Kč Raiffeisen nemá speciální název 5,40% min. 300 tis. 1%, min. 1 000 Kč 600 Kč SS ČS MAXI TREND střednědobý 6,00% min. 300 tis. 1%, min. 500, max. 3 000 Kč 435 Kč MAXI TREND dlouhodobý 6,80% min. 300 tis. 435 Kč VSS KB IMPULS 5,40% 300 tis. - 500 tis. 1%, max. 5 000 Kč, plus za ohodnocení záručních listin 0,5%, max. 2 500 Kč 600 Kč IMPULS + 5,10% 500 tis. - 1 500 tis. 600 Kč Wüstenrot DOMINANTA 7,90% 50 tis. - 500 tis. 1%, max. 6 000 Kč 500 Kč

Zdroj: stavební spořitelny

V některém s příštích komentářů srovnáme tyto překlenovací úvěry mezi sebou a dále s hypotečními úvěry.

Využili byste pro nákup bytu překlenovací úvěr tohoto typu? Máte s ním nějakou zkušenost, doporučili byste jej ostatním? Myslíte si, že jsou tyto překlenovací úvěry s nulovou akontací výhodnější než hypotéky, nebo ne? Čemu byste dali přednost?