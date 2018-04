Bydlet v nájmu je někdy výhodnější než vlastní bydlení na hypotéku

Lidé v Česku mnohem více než v jiných zemích preferují vlastní bydlení. Tomu odpovídá i to, že se za prací stěhovat nechtějí. Jedním z důvodů je právě kotva v podobě vlastního domku či bytu.

Růst cen nemovitostí, zejména v Praze, a příliv zájemců o bydlení z řad "Husákových dětí" způsobily velkou poptávku po vlastním bydlení. Růst cen bytů se ale zpomalil a deregulace způsobuje pokles nájmů. Možná se vyplatí poohlédnout se po nájemním bydlení.

Hypoteční úvěr je forma spoření

Sjednání hypotečního úvěru mnozí chápou jako jakousi formu investice. Do značné míry je to i pravda. Ale zdaleka ne vždy.

Hypoteční úvěr pomůže pořídit poměrně drahou nemovitost. Její cena dále může narůstat a byt nebo dům se svému majiteli - držiteli hypotečního úvěru - postupně zhodnocuje. Pokud ale ceny nemovitostí klesají, hodnota investice klesá také. Vlastník bytu či domu tak podléhá stejnému investičnímu riziku jako při libovolné jiné investici.

Pokud nemovitost slouží pouze k vlastnímu bydlení, nemusí se její majitel případným poklesem na realitním trhu tolik trápit, ovšem jen do té doby, než se rozhodne ji prodat. Při splátce hypotéky hradí jednak úmor (splátka jistiny úvěru) a jednak úroky. A v těchto dvou veličinách je ukryto, kdy se vyplatí nájem a kdy hypotéka. Samozřejmě pouze z finančního hlediska, do konečného rozhodování o koupi či nájmu nemovitosti vstupuje mnohem více faktorů.

Anuitní splátka

Nejčastějším způsobem splácení hypotečního úvěru je anuitní splátka, tj. splátka, která se až do skončení období fixace úrokové sazby a stanovení nové úrokové sazby v čase nemění. Kouzlem anuitní splátky je snižování poměru mezi placenými úroky a splátkou jistiny. Na začátku splatnosti hypotéky platí dlužník z velké části úroky a pouze z menší splácí svůj dluh. S postupem času klesá podíl úroků a převládá splátka dluhu.

Důsledkem anuitní splátky je, že v prvních letech splácení hypotéky klient splácí především úroky, které jsou ekvivalentní s nájmem (místo nájemného za byt placeného majiteli bytu platí "nájemné" (úroky) za peníze půjčené od banky). To, co skutečně spoří, je pouze úmor (splátka jistiny úvěru).

Hypotéka, nebo nájem

Při výběru vhodného bydlení vstupuje do rozhodování celá řada faktorů. Mezi nejdůležitějšími jsou vlastnosti bydlení (požadovaná lokalita, dopravní obslužnost, velikost a dispozice bytu/domu apod.) a finanční dostupnost - zejména ta je pro mnoho domácností limitujícím faktorem.

Volba mezi hypotékou a nájemním bydlením by mohla probíhat podle následujícího scénáře. Nejdříve je třeba určit, kolik peněz si domácnost může nebo chce dovolit věnovat měsíčně na zajištění vlastního bydlení. Z této částky je možné následně určit, na jak vysokou hypotéku může dosáhnout.



Následovat by měl průzkum lokality, v níž by se bydlení mělo nacházet - a to jak z pohledu nájemního, tak z pohledu vlastního bydlení, tedy zda je dostupné nájemní bydlení s nájmem nižším než maximální částka rozpočtu určená na bydlení a zda je dostupné vlastní bydlení v částce odpovídající hypotéce. Pokud je dostupné obojí, je možné začít srovnávat.

U hypotéky lze do srovnání započítat pouze výši úroků. U nájemního bydlení do porovnání vstupuje celá výše nájmu. Zjednodušeně lze říci, že je-li vyšší nájem, pak se vyplatí hypotéka. Je-li nájem nižší než úroky hypotéky, může se vyplatit nájem. Při srovnávání však nezapomínejte, že úroky hypotéky postupem času klesají. Benefitem nájemního bydlení naopak je, že veškeré větší opravy financuje majitel domu či bytu.

