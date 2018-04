Byli jste přijati na vysokou školu? Jaké máte zkušenosti z přijímacího řízení? A co dál?

Simona Rezková, 18 letHlásila jsem se na fakultu veterinárního lékařství a přijata jsem nebyla. O obor je velký zájem. Měla jsem pocit, že jsou preferováni uchazeči, jejichž rodiče jsou takříkajíc "z branže". Složím si jezdecké zkoušky a cvičitelský kurs a věřím. Příští rok to zkusím znovu.Nebyla jsem přijata na pedagogickou fakultu. T ři roky se cíleně připravuji, abych mohla pracovat s tělesně a mentálně postiženými lidmi, aktivně ovládám znakovou řeč, pravidelně pomáhám v ústavu. Na střední škole jsem měla výborné výsledky. Na testy jsem se připravila dobře, ale nejvíce jsem ztratila v ústním rozhovoru o motivaci. Určitě se odvolám.Byla jsem přijata na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Můj dojem z přijímacího řízení je velmi pozitivní. Myslím, že opravdu záleželo především na znalostech uchazečů. Těším se na studium.Hlásila jsem se na dvě vysoké školy. Na Univerzitu Karlovu v Praze, obor speciální pedagogika a Univerzitu Palackého v O lomouci, obor logopedie. Nepřijali mě ani na jednu z vybraných škol. Před zkouškami jsem slyšela od několika lidí, že nemám šanci a že je ztráta času to zkoušet. Přesvědčila jsem se, že to není tak zlé, jak se říká. Myslím, že když se student dobře připraví na vše, co se požaduje, může být přijat. Do příštích přijímacích zkoušek se budu snažit získat více praxe v oboru a věřím, že mi to k přijetí pomůže.Už poněkolikáté jsem se hlásil na politologii. Studoval jsem dva roky ve Spojených státech amerických. Myslím si, že znám zahraničněpolitickou situaci, zahraniční literaturu. Skončil jsem na literatuře české a českých dějinách. Myslím, že to tam přeceňují, ale budu pracovat a zkusím to příští rok opět.