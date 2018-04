Bylinky jsem se učila od maminky, říká oceněná majitelka kosmetické firmy

Anastazie Skopalová letos získala cenu Nejlepší podnikatelka v kategorii středně velká společnost v soutěži Ocenění českých podnikatelek. Odborná porota ocenila dobré fungování její firmy Cosmetics ATOK International, rozvoj a úspěchy v zahraničí.

"Po roce 1989 mě lákaly nové možnosti. Otevřela jsem si salon s masážemi a kosmetikou a věřila, že tohle je práce, které se budu věnovat už napořád," vypráví podnikatelka o svých začátcích. "Nakonec jsem však zcela propadla aromaterapii. Rozhodla jsem se vyrábět vlastní preparáty a pustila se do toho. Od roku 1997 mám firmu na výrobu kosmetiky."

Nebála jste se krachu firmy? Věřila jste si?

Když podnikáte, nemáte žádnou jistotu. V tom je možná celé kouzlo – vše je jen ve vašich rukou. Samozřejmě, že jsou chvíle, kdy se bojíte, zda je cesta, kterou jste si vybrali, správná. Ale těch je naštěstí jen pár. Vždy svá rozhodnutí velmi důkladně zvažuji. Nejsem neomylná, pár chyb jsem udělala, ale umím se z nich poučit.

Kosmetických výrobků jsou na trhu tisíce. Konkurence je obrovská, ostatně jako v každém oboru, a není jednoduché v ní obstát. Uspět mohou jen ti nejlepší, a tak se o to snažím.

anastazie skopalová Kosmetička, masérka, lektorka, odborná aromaterapeutka, členka Asociace českých aromaterapeutů. Narodila se v Žacléři, v Praze vystudovala zdravotní školu, poté pracovala v LDN. Absolvovala kurz kosmetiky a masáží, v roce 1989 si otevřela vlastní studio. Od roku 1993 podniká v oblasti výroby kosmetiky. O čtyři roky později založila společnost Cosmetics ATOK International.

Kde jste hledala receptury? Jak se taková kosmetika vlastně dělá? Je založena na léčivých účincích bylin?

Když jsem byla malá, maminka připravovala mastičky, tinktury a bylinné čaje na všechny naše neduhy. Naučila jsem se to od ní. A pak jsem si v salonu míchala různé masky a obklady pro své klienty. Ráda zkouším nové věci a snažím se využívat léčivé síly bylinek stejně, jako moje maminka.

Při výrobě kosmetiky používáme éterické a rostlinné oleje. Výtažky z rostlin získáváme z části vlastní macerací, třeba z měsíčku lékařského, třezalky tečkované, kostivalu lékařského, ale také je nakupujeme přímo u výrobců.

Vylepšujete své produkty? Vymýšlíte nové? Zkoušíte je na sobě?

Nelze se spokojit s tím, co už máme. Sledujeme současné trendy, vyvíjíme nové produkty, hledáme nové suroviny, mícháme, testujeme a znovu obměňujeme... Tak dlouho, dokud nejsme spokojeni.

Minimální doba testování je asi jeden rok. A samozřejmě je na sobě zkouším i při vývoji.

Nyní nabízíte pestrou škálu krémů, masážních olejů, dětské kosmetiky... Ale to vše na začátku asi nebylo.

Máte pravdu. Z původních několika preparátů jsme dnes na čísle 243. V nabídce máme výrobky pro každého a na všechny části těla. Kosmetiku vyvážíme do mnoha zemí Evropy, zejména východní státy o ni mají velký zájem, například Rusko, Litva, Ukrajina, Kazachstán.

Dále vyvážíme výrobky do Polska, Německa, Velké Británie, Irska, Španělska. Z mimoevropských zemí je zájem ze Spojených států, Mexika, Jižní Koreje a Austrálie.

Co na vaše podnikání říká rodina? Podporuje vás?

Mám dvě dcery, zetě, pět vnoučat a dva bratry. Ti všichni jsou mi velkou oporou. Nemají to se mnou lehké, nemám tolik času jako jiné ženy, a tak si mě moc neužijí. Ale chápou to. Ostatně mladší dcera a bratr pracují ve firmě, vědí tedy, kolik je s ní práce.

Sbírala jste zkušenosti i v Číně a Thajsku. Jaké metody jste se tam učila?

Absolvovala jsem kurzy v duchu tradiční čínské medicíny, kurzy Tuina masáží a thajských masáží. Učila jsem se ve školách se staletou tradicí, u mistrů, kteří mají obdivuhodné zkušenosti a znalosti. Thajsko na mne působilo uklidňujícím dojmem, na rozdíl od Číny.

Lákají vás ještě nějaké další země a léčebné metody?

Ano, hlavně Indie, Nepál, Tibet. Ráda bych se vrátila i tam, kde už jsem byla – zejména do Thajska. Přitahuje mě východní medicína, která se oproti té západní víc ohlíží na mysl člověka a využívá síly přírody.

Svou firmu jste nedávno rozšířila o školicí středisko, kde učíte i různé masérské techniky.

Před časem jsem se rozhodla, že změním sídlo firmy. Při hledání vhodného objektu jsem narazila na zchátralou budovu školy v Sebuzíně. Když jsem starý dům opakovaně procházela, věděla jsem, že mu nedám podobu moderního sídla, ale vrátím ho původnímu poslání – vzdělávání. To se povedlo a návštěvníci z Česka i ze zahraničí se sem často vracejí.

Jaké máte plány do budoucna?

Přála bych si, aby firma obstála v konkurenci a zákazníci byli spokojení. Ráda bych rozšířila prodej kosmetiky na další místa v Česku i v zahraničí a rozvíjela aktivity vzdělávacího a relaxačního centra v Sebuzíně.

Zasáhla vás nějak ekonomická krize? Musela jste propouštět zaměstnance nebo snižovat platy?

Bohužel zasáhla. Sice nijak výrazně, ale přesto jsme museli přijmout úsporná opatření a propustit několik pracovníků. Nebylo to lehké rozhodnutí a doufám, že v budoucnu už mě nic podobného nečeká.

Na vyhlášení Ocenění českých podnikatelek jste mluvila o tom, že stát podporuje různými pobídkami zahraniční podniky, které Českem jen procházejí, ale o tuzemské podnikatele se nestará.

Ano, je to tak. Opravdu se mi zdá, že zahraničním podnikům se dostává víc zájmu a podpory. Spravedlnost ani logické vysvětlení v tom asi nehledejme. Je to velká škoda, podle mě by si měl stát svých lidí víc vážit, podnikání jim ulehčovat a ne komplikovat byrokracií.