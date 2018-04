Být studentem přináší i některá finanční zvýhodnění

Pokud se studentovi podařilo projít osidly přijímacího řízení a věnovat se oboru, který chce studovat nebo na který se prostě „jen“ dostal, čeká ho mnohdy nepříjemné překvapení: nebyl umístěn na koleji a nastává situace, kdy je každá rada drahá.

Například v evidenci Správy kolejí a menz brněnské Masarykovy univerzity bylo na začátku zimního semestru téměř 2750 neubytovaných studentů, což je bezmála 40 procent ze všech podaných žádostí. Panuje zde poměrně přísný systém, který v ubytovávání preferuje dobré studijní výsledky. „Vyloučeni z ubytování jsou žadatelé o koleje, jejichž studijní průměr je podle celo- univerzitně schválených kritérií shodný nebo horší, než má padesát a méně procent studentů stejného studijního programu. Tím se uvolňuje kapacita lůžek pro žadatele s lepšími studijními výsledky,“ řekl ředitel brněnské Správy kolejí a menz Zdeněk Čížek.

Místo na koleji je pro studenta skutečně výhra. V opačném případě může buď denně dojíždět z bydliště, třeba i více než sto kilometrů, nebo si připravit na podnájem až pětinásobek průměrné ceny kolejného, jde-li o Prahu. Drtivá většina nabídek pronájmů jednoho pokoje je právě z Prahy, z jiných větších českých měst je počet inzerátů podstatně menší a i cena je zpravidla nižší. Další problém neubytovaným studentům může nastat paradoxně ve chvíli, kdy svoji potíž s bydlením vyřeší: v době, kdy se více studentů rozhodlo ke společnému nájmu bytu, přijdou některým z nich kladně vyřízená odvolání a nastává dilema, zda i nadále platit vyšší nájemné a zůstat, nebo z nájmu odejít na kolej. Čím více času totiž uplyne od začátku školního roku, tím se zmenšuje šance najít za sebe do bytu náhradu, nejlépe samozřejmě některého známého.

P lná penze za 60 korun

Statut studenta však kromě nepříjemných studijních poplatků přináší i mnohé výhody. Například stravování v menzách je stejně jako ubytování na koleji dotované a za oběd se platí zhruba v rozmezí 20 až 25 korun. V podobném rozpětí je i cena večeří a snídaně lze zpravidla koupit do 15 korun. Například ve stravovacích zařízeních pražské Univerzity Karlovy stojí celodenní penze 62 korun. Student Masarykovy univerzity v Brně má nárok pouze na dvě dotovaná jídla denně, za něž zaplatí celkem 39 korun. Chce-li třetí jídlo, cena je 36,50 koruny. Stále více se rozšiřuje i možnost doplňkového prodeje potravin, například na většině pražských kolejí i v menzách lze koupit bagetu v cenovém rozpětí 15 až 18 korun.

Mnoho výhod studentům přináší vlastnictví ISIC karty, což je mezinárodní identifikační průkaz prokazující statut studenta prezenčního studia středního odborného učiliště, střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy. Roční poplatek za kartu činí 250 korun, některé banky nabízejí při zřízení konta vydání prvního průkazu ISIC zdarma. Jako oficiální průkaz používají kartu některé vysoké školy v České republice, mezi nimi například Karlova univerzita nebo Univerzita Palackého v Olomouci. K hlavním výhodám patří akce 2 za 1, tedy dva produkty nebo dvě služby za cenu jedné. Tímto způsobem je možné navštěvovat vybrané kulturní a sportovní akce nebo restaurace. V ISIC nabídce jsou také slevy při návštěvě vybraných obchodů nebo využití služeb, zpravidla okolo 10 procent z ceny. Seznam firem nebo akcí je k dispozici při vydání karty nebo na internetu. Karta ISIC studenty také opravňuje k zakoupení Junior pasu ISIC za 100 korun, díky němuž lze výrazně levněji cestovat vlakem. Například na trase Praha - Olomouc student za jednu jízdu ušetří oproti zákaznickému jízdnému s kartou Z 55 korun, v porovnání s obyčejným jízdným dokonce 167 korun.

A ktuálním hitem je levnější telefonování

O studenty nejen vysokoškolské se v současné době doslova perou také mobilní operátoři. V současné době přichází s nabídkou studentského tarifu další mobilní operátor Oskar, a studenti si tak mají možnost vybrat. Zatímco T-Mobile od letošního léta nabízí zvláštní tarif „ušitý“ přímo pro studenty, u Oskara se vychází ze stávajícího tarifu Řekni mi, který byl bez cenového navýšení pod názvem Volej kolej vylepšen o volné minuty a SMS zprávy.

Například u Tarifu Student (200 korun za měsíc) operátora T-Mobile se cena volné minuty oproti cenově zhruba srovnatelnému Tarifu 20 (158 korun za měsíc) snížila o téměř 4 koruny, a to ze 7,90 na 4 koruny za minutu hovoru. U Oskara je porovnání následující: zatímco běžní klienti si mohou s tarifem Řekni mi (263 korun za měsíc) v rámci minut obsažených v paušálním poplatku povídat za 5,25 koruny za minutu, v případě zvýhodnění Volej kolej za stejný měsíční paušál stojí volná minuta hovoru 3,75 koruny. Navíc dostávají studenti balíčky služeb zdarma, mimo jiné například 50 SMS zpráv u Oskara nebo 20 do vlastní sítě u T-Mobilu.

A jaký mají podle operátorů o tyto tarify zájem sami studenti? „Vzhledem k tomu, že kampaň ke studentskému tarifu byla vysoce cílená a nevyužili jsme například inzerce v televizi, za krátkou dobu se počet aktivací pohybuje řádově v tisících, což považujeme za úspěch,“ řekl Igor Přerovský ze společnosti Český mobil, která provozuje síť Oskar. „Počet aktivací tohoto tarifu byl i pro nás překvapením, čísla však udávat zatím nebudeme,“ uvedl mluvčí společnosti T-Mobile Jiří Hájek. Podle Diany Dobálové ze společnosti Eurotel Praha speciální tarif určený pouze studentům firma nenabízí.

R epetenti platí za zkoušky i prodloužení studia

Takzvaní věční studenti si za studium musí připlatit. Poplatek za jeden rok prodloužení může dosáhnout i 50 000 korun, to v případě lékařských fakult Karlovy univerzity. Ostatní fakulty univerzity si účtují zhruba mezi 18 000 a 30 000 korun. „Jestliže student v ročníku, za který uhradil poplatek, studium přeruší nebo ukončí, vrací se mu příslušná část poplatku. Poplatek se vrací snížený o jednu dvanáctinu vyměřené částky, a to za každý započatý měsíc studia,“ říká vedoucí studijního oddělení Filozofické fakulty UK Jarmila Handzelová.

Jiné fakulty se však nenechávají zahanbit. Například na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity za 12 měsíců prodloužení zaplatí hříšník rovných 40 000 korun, za stejné období účtuje Ekonomicko-správní fakulta téže univerzity 18 000 korun. Na Strojní fakultě Technické univerzity v Liberci je dokonce poplatek odstupňován po- dle doby, o kterou se studium překročí. „V prvním roce zaplatí student, překročí-li standardní délku studia, částku 16 320 korun, ve druhém bezmála 25 000 a od třetího roku a výše už téměř 33 000 korun,“ říká pracovnice studijního oddělení liberecké fakulty.

Na Akademii múzických umění v Praze se kromě překročení délky studia rozhodli výrazněji zpoplatnit také zkoušky v opravném termínu. „Poplatky bylo možno vybírat už dříve, nyní se jejich výběr zásluhou počítačů zefektivnil,“ řekla úřednice ze studijního oddělení Filmové a televizní fakulty AMU. Od 90. let se výše některých poplatků nezměnila, u jiných však zdvojnásobila, ale ne vždy byly důsledně vybírány.

Ve výnosu rektora AMU Petera Toperczera z června loňského roku se doslova uvádí: „Protože sociální situace se výrazně změnila a sankční poplatky ztratily do značné míry svůj význam, stanovuji tímto jejich novou výši.“ Za první opravný termín tak student zaplatí 200 korun, za druhý 500 korun a termín děkanský, tedy vlastně už čtvrtý pokus, je zpoplatněn částkou 1000 korun. Neomluvená neúčast u zkoušky nebo zápočtu je za 500 korun a přeložení předmětu do vyššího ročníku nad povolený limit je zpoplatněno částkou 2000 korun.

Co říkáte míře zvýhodnění, které se těší studenti? Přijde vám přiměřená? Které z výhod vám přijdou nejužitečnější a které zbytečné? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.