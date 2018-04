Byt v paneláku: lepší čas pro prodej už asi nebude

Záleží na tom, o jaký typ nemovitosti jde a v jaké lokalitě se nachází. Na to, jak by měli postupovat zájemci o nákup či prodej bytu v panelovém domě, rodinného domku, nového bytu či rekreační nemovitosti, odpovídají zástupci realitních kanceláří.

Panelákový byt

Petr Vosmík, realitní kancelář Centa

Prodej: Současnost představuje optimální dobu. Prodávající může prodávat, výrazně vyšších cen už se asi nedočká.

Koupě: Pro nákup mluví stabilizované ceny a historicky nejvýhodnější možnosti financování.

Michal Macek, realitní kancelář Evropa

Prodej: U panelových bytů nelze očekávat žádné radikální zvýšení či snížení cen v brzké době. Proto bych nedoporučil s těmito byty spekulovat a prodat byt ve chvíli, kdy to osobně potřebuji, a ne čekat na zvýšení či snížení cen těchto nemovitostí.

Nákup: Ceny bytů v osobním vlastnictví mírně ovlivní snížení daně z převodu nemovitosti, ale jde o minimální rozdíl. Ceny družstevních bytů by mohlo zvýšit pouze poskytování hypotečních úvěrů na družstevní byty s možností ručení samotným bytem.

Pavel Vorlíček, B.I.R.T. Group

Prodej: Pokud jde o prodej bytu, doporučil bych využít stávající situace, kdy ceny pravděpodobně kulminují, a byt prodat do konce roku.

Nákup: Pokud si na koupi bytu bere zájemce hypoteční nebo jiný úvěr, pak by měl využít nadmíru výhodné situace při poskytování úvěrů na koupi nemovitostí určených pro bydlení. Pokud nehodlá využít tento způsob financování, pak není rozhodující, kdy bude byt kupovat.

Jaroslav Novotný, RaK

S ohledem na stále se zvyšující standard a množství nové výstavby bych doporučoval prodat ještě před vstupem do EU. Řekl bych, že ceny těchto bytů budou brzo kulminovat a dále neporostou takovým tempem jako doposud.

Jan Dolejší, VIVA Reality

Prodej: záleží na tom, jestli se v nejbližší době očekává nějaká výraznější rekonstrukce domu (stoupačky, okna, výtahy, zateplení). Pokud ano, tak samozřejmě počkat. Totéž platí, pokud byt přejde v nejbližší době do osobního vlastnictví. V jiném případě doporučuji prodat co nejdříve.

Nákup: Chce-li zájemce svoji bytovou situaci okamžitě řešit, pak pochopitelně nemá cenu čekat. Chce-li byt ze spekulativních důvodů, ať jej koupí letos. Ceny za pronájem již výrazněji nahoru nepůjdou.

Miroslav Havelka, OMEGA reality

Prodej: z hlediska prodávajícího bych s prodejem staršího panelákového bytu nevyčkával a k prodeji bych ho nabídl již v tomto roce. Po přechodném snížení cen se jejich úroveň začíná mírně vracet do původní roviny, a tudíž je nejlepší okamžik k prodeji. Z dlouhodobého pohledu nelze očekávat žádné razantní zvyšování cen, a tudíž v případě pozdějšího prodeje výraznější zhodnocení.

Nákup: Kupující si pořizují obvykle byty z důvodu uspokojení svých bytových potřeb. Poměrně malá část zájemců kupuje byty v panelových domech za účelem spekulace. Zájemcům o koupi bych tudíž doporučil posuzovat nabídky individuálně a neodkládat nákup nemovitosti na pozdější dobu.

Rodinný dům

Petr Vosmík, realitní kancelář Centa

Prodej: Jde-li o dům v preferované čtvrti, může s prodejem ještě počkat, ale dramatického zvýšení ceny se asi nedočká. Jde-li běžný typový domek v takzvaném „satelitním sídlišti naležato“, je nyní vhodný čas na prodej. Po vstupu do EU nelze myslet vzhledem k stávající rozsáhlé výstavbě a situaci na trhu na zásadní zvýšení cen.

Nákup: Kupující nyní naopak kupuje za stabilizované ceny a má k dispozici historicky nejvýhodnější možnosti financování.

Michal Macek, realitní kancelář Evropa

Ceny rodinných domů porostou v kvalitních lokalitách zejména tam, kde již nejsou volné pozemky pro další výstavbu.

Viktorie Kafková, B.I.R.T. Group

Nákup: Hned

Prodej: Ne

Rodinné domy, zejména v rezidenčních částech měst a v přírodním, ale dopravně dostupném okolí měst jsou zboží, jehož cena neustále stoupá a vzhledem k expanzi měst a úbytku pozemků stále proste. Pokud se někde dá takřka stoprocentně kalkulovat s tím, že nenastane stagnace, nebo dokonce propad cen, je to tento typ nemovitostí. Tedy kupovat hned, a pokud to je možné, rozhodně neprodávat

Jaroslav Novotný, RaK

Záleží na standardu, lokalitě a potřebě a rychlosti získání finančních prostředků.

Jan Dolejší, VIVA Reality

Prodej: Ještě počkat. Nejlépe se prodávají domy na jaře a v létě. Ošklivé počasí mnoho klientů odradí a prodejce se nechá mnohdy díky malé odezvě a jinak nastavené psychice přemluvit k nižší ceně. Ceny ještě trošku povyrostou.

Kupovat: Koupit ještě letos. Důvody viz výše, ceny porostou.

Miroslav Havelka, OMEGA reality

Situace na trhu s rodinnými domy je stabilizovaná. Lze očekávat mírný růst cen zejména v pražských lokalitách. Mimo Prahu není pro růst žádný reálný důvod, možná jen postupné rozšiřování Prahy by mohlo ovlivnit ceny v příměstských lokalitách. Obecně platí, že čím blíž je nemovitost k Praze, tím více získává na hodnotě. Kupující by neměli s koupí déle otálet, neboť situace na trhu s rodinnými domy je naprosto odlišná od situace na trhu s byty, kde dochází k poměrně častému vychylování cen.

Byt v novém bytovém domě

Petr Vosmík, realitní kancelář Centa

Nákup: V Praze se o tomto podzimu objevila k prodeji řada zajímavých bytových projektů, není proč otálet, i když cena už asi příliš neporoste. Vyplatí se přijít včas a mít možnost výběru - ceny rozhodně neklesnou. Bytová výstavba v ostatních městech se teprve rozbíhá a její ceny ještě asi porostou, tam se vyplatí neotálet.

Michal Macek, realitní kancelář Evropa

Nákup: Ceny bytů v novostavbách se neustále zvyšují, a proto pokud někdo chce koupit nový byt, doporučuji udělat to co nejdříve.

Viktorie Kafková, B.I.R.T. Group

Nákup: Pokud nejde o akutní bytovou krizi, doporučuji rozhodně počkat. Nejen ve výstavbě, ale i ve fázích teprve projektové přípravy je obrovské množství zajímavých projektů solidních investorů, u kterých se dá čím dál tím více předpokládat vyléčení z dětských nemocí (dispozice, materiály, charakter budov, design, uživatelské pohodlí a funkčnost) projektů prvních bytových domů, a za přijatelné ceny. Jediný případ, ve kterém doporučujeme spěchat, je u projektů na výjimečných, neopakovatelných místech, což jsou proluky v historických centrech měst, projekty v klasických zahradních čtvrtích a podobně, kdy podstatným rysem charakteru objektu není ani tak dispozice bytů, jako spíš lokalita, na které projekt roste.

Jaroslav Novotný, RaK

Záleží na tom, kdy je zájemce nucen či má potřebu koupi realizovat. Možná, že po vstupu do EU nebudou ceny vyšší. Pokud však vzroste DPH u novostaveb, bude vše dražší.

Jan Dolejší, VIVA Reality

Nákup: Jednoznačně co nejdříve. Je-li tím myšlen bytový dům jakožto uzavřený komplex nabízející mnohé služby, a především kvalitní bydlení, rozhodně pořídit ještě letos. Bude-li růst cena nějaké nemovitosti, tak to bude právě bydlení s komplexním servisem v lukrativní lokalitě.

Miroslav Havelka, OMEGA Reality

Nabídka nových bytových domů je poměrně značná a i do budoucna se dá očekávat v této situaci značný rozvoj. Zájemce o nové bydlení by s koupí neměl otálet, a to i z důvodu očekávaného vstupu naší země do EU. Pokud se trh s nemovitostmi uvolní i pro cizince, tak největší poptávka bude zřejmě po bydlení či investicích v nově postavených domech.



Rekreační nemovitost

Petr Vosmík, realitní kancelář Centa

Prodej: Zde jednoznačně záleží na lokalitě. Objekty v dobrém standardu v dosahu německých nebo rakouských hranic a v blízkosti velkých měst si své ceny udrží. To platí i pro lokality s dobrou možností lyžování nebo pro historické chalupy v lidovém stylu. Ceny porostou i u statků v zemědělsky atraktivních oblastech. Naopak spartánsky vybavené chaty na cizím pozemku padají k cenovému dnu a zájem o ně klesá.

Michal Macek, realitní kancelář Evropa

Prodej, nákup

Nemovitosti k rekreaci dlouhodobě cenově spíše stagnují nebo klesají a tento trend lze očekávat i do budoucna. Vstup do EU ovlivní ceny nemovitostí k rekreaci hlavně v příhraničních oblastech s EU. Proto tomu, kdo vlastní nemovitost v takové oblasti, doporučuji s prodejem raději posečkat.

Pavel Vorlíček, B.I.R.T. Group

Ceny nemovitostí určených pro rekreaci jsou již dlouhá léta stabilní a závislé výhradně na lokalitě, kde se nacházejí. Z tohoto důvodu by vstup do EU neměl mít na tento segment trhu žádný vliv.

Jaroslav Novotný, RaK

Dlouhodobější odklad v tomto případě dle mého názoru nic neřeší. Pokud má prodávající zájemce, který chce koupit, a cena je akceptovatelná, tak bych prodal.

Jan Dolejší, VIVA Reality

U tohoto druhu nemovitosti je spíše otázkou, zdali je ještě co koupit. Jinak bych zájemci doporučil s ohledem na cenu, aby nemovitost koupil co nejdříve. Pokud je přesvědčen, že ji bude rozumně, smysluplně a často využívat. Co se týče prodeje, doporučil bych neprodávat. Jde-li skutečně o nemovitost k rekreaci v plném slova smyslu, případně dokonce v rekreační zóně, rozhodně se vyplatí počkat. Pokud je tím myšlena polorozpadlá chalupa v Dolní Horní, chce to spíše trpělivost a čekat na svého zájemce.

Miroslav Havelka, OMEGA Reality

Vstup naší země do EU by neměl mít zásadní vliv na cenu rekreačních objektů. Výjimkou jsou lokality, které jsou cizinci vyhledávány. Jedná se zejména o rekreační objekty v turisticky atraktivních lokalitách. Zde však bývají ceny již této poptávce ze zahraničí přizpůsobeny a jejich zásadní další růst není pravděpodobný.