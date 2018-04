Být zaměstnancem? Už nikdy!

Martin Fišer Studuje třetí ročník Vysoké školy ekonomické v Praze. Má státnice z angličtiny a po absolutoriu informatiky by si ještě rád rozšířil vzdělání o management. Je majitelem poradenské společnosti Maffin. Na fakultu dochází z kanceláře, mezi studiem a prací organizuje hudební festivaly, s kamarády chodí na pivo, do posilovny a miluje kočky. Rodinu zatím neplánuje. Letos mu bylo 24 let.