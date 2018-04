Bytová družstva mohou mít v bance výhody

Nabídky produktových balíčků pro bytová družstva najdete v nabídce několika bank. Jejich obsah – produkty a služby, stejně jako výše poplatků se však liší. V níže uvedené tabulce naleznete přesný výčet služeb, které se diametrálně odlišují. Některé ústavy v ceně měsíčního paušálu poskytují vedení účtu, depozitní produkty a přímé bankovnictví, jiné vám ještě přidají platební kartu, úvěrový rámec nebo dokonce veškeré elektronické převody. Rozhodně se vyplatí dobře vybírat, který balíček služeb si vyberete a zda s ním ušetříte. Jak si tedy stojí Dualkonto Raiffeisenbank (RB)?

Od založení …

Jestliže vezmeme hodnocení a porovnání produktu RB s konkurencí od začátku, tedy od založení konta, příliš se od požadavků ostatních bank neliší. Vždy bude pověřená osoba potřebovat výpis z obchodního rejstříku, stanovy společenství vlastníků nebo bytového družstva a průkaz totožnosti. Na pobočce je také potřeba při otevření konta složit minimální vklad, popřípadě domluvit termín, do kterého bude na nově otevřený účet požadovaná minimální částka (většinou 1000 Kč) vložena.

…přes obsah balíčku

Dualkonto nabízí, stejně jako ostatní balíčky tohoto typu, založení a vedení běžného účtu s měsíčním výpisem. Dále pak lze využít spořící účet k lepšímu zhodnocení peněz uložených do fondu oprav, a to zejména v kombinaci s praktickým automatickým převodem, který je schopen převádět částky nad stanovený limit na spořící účet a naopak. Finance se pak nebudou úročit minimální sazbou 0,1 % p.a., ale při částce od 50 tisíc do 1 milionu sazbou 0,8 %. Nad 1 milion pak jedním procentem. Ostatní banky také nabízejí v rámci balíčku standardní termínované vklady, či depozitní směnky. Je ovšem důležité si uvědomit, že je možné najít i lepší instrumenty, jak finance zhodnotit (například podílové fondy).

…k používání konta

Pro ovládání finančních prostředků všechny banky nabízejí alespoň jeden z kanálů přímého bankovnictví – internet banking. Lze však také zřídit telefonní bankovnictví. Jejich používám lze získat pohodlně přehled o pohybech na účtu a zadávat transakce, kdykoli je to potřeba. Rozhodně se ale vyplatí rozlišovat, kolik transakcí je na účtu prováděno, protože například Živnobanka nabízí u konta Kondominium elektronické bezhotovostní transakce příchozí i odchozí v ceně měsíčního paušálu. U ostatních platíte za jednotlivé pohyby na účtu. Cena za jednotlivé příkazy se pohybuje od 3 do 6 korun.

Výsledek?

Je evidentní, že v porovnání s ostatními balíčky nabízí Dualkonto od RB poměrně málo produktů. Cenově však patří k průměru a rozhodně si na trhu své příznivce najde. Jestliže ovšem uvažujete, že si jako bytové družstvo pořídíte platební kartu, nebo je na účtu družstva prováděno několik desítek transakcí měsíčně, určitě na trhu naleznete zajímavější produkt, než je Dualkonto.

