Bytová loterie: Past na vaše peníze?

Skupinový nákup nemovitostí: Hra o vaše peníze



Jsou obavy lidí, kteří se podrobněji seznámili se skupinovým nákupem nemovitostí, oprávněné? Je systém dostatečně stabilní, nebo můžeme očekávat další fronty lidí před dveřmi zavřených kanceláří?

Co je skupinový nákup nemovitostí?



O co vlastně jde v systému skupinového nákupu? O co se losuje a k čemu slouží licitace? Ve kterých zemích je tento způsob pořízení nemovitostí nejrozšířenější?

Bydlení od hypoteční banky nebo HP promotion?



Je dražší pořídit si nemovitost prostřednictvím hypotečního úvěru nebo přes skupinový nákup? Jaké jsou podmínky úvěru a splácení? Pro koho je hypotéka, a kdo spíše využije skupinový nákup?

Bytová loterie nebo klasické letadlo?



Jak je to s losováním v případě skupinového nákupu nemovitostí? Čemu podléhají společnosti, které ho nabízejí? Jedná se v případě skupinového nákupu nemovitostí o pyramidovou hru - tzv. letadlo?